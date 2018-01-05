Apple признала уязвимость всех Imac и Iphone

О дефектах, которые позволяют любым программам определить место хранения защищенной информации, стало известно накануне

5 января, PrimaMedia. Американская корпорация Apple опубликовала заявление, в котором подтверждает критическую уязвимость всех моделей своих устройств iMac и iPhone. О дефектах, которые позволяют любым программам определить место хранения защищенной информации, стало известно накануне, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

В компании признали, что уязвимость существует, и ею затронуты все гаджеты, использующие операционные системы Mac OS и iOS. При этом, как сказано в заявлении, пока неизвестны способы использования этого дефекта. Кроме того для подобных действий необходимы вредоносные программы, загруженные на устройство, и разработчики рекомендуют использовать только проверенный софт из надежных источников.

В Apple пообещали выпустить обновления операционных систем для защиты от выявленного недочета.