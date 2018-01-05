Общество. 05 января, 16:50
Приморцы активно включились в борьбу за призы от "Роснефти". Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia

Приморцы активно включились в борьбу за призы от «Роснефти»

В фотозоны, расположенные в ТРК "Седанка Сити" и кинотеатре "Океан", пришло большое количество желающих поучаствовать в конкурсе (ФОТО)

5 января, PrimaMedia. Большое количество жителей Приморья решили принять участие в новогоднем фотоконкурсе от "Роснефти", чтобы выиграть призы – сертификат на единоразовую заправку легкового автомобиля и iPhone X. Для этого все желающие должны опубликовать фотографию с хештегами #роснефтьвладивосток, #роснефтьдаритподарки в соцсетях. А сделать это можно в специальных фотозонах или на автозаправочной станции "Роснефть". Фотокорреспондент ИА PrimaMedia запечатлел желающих принять участие в конкурсе в фотозонах, расположенных в ТРК "Седанка Сити" и кинотеатре "Океан".

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Отметим, что конкурс проводится в период с 30 декабря 2017 года по 31 января 2018 года включительно. Фотографии, сделанные на автозаправках "Роснефть" или в специализированных фотозонах (ТРК "Седанка Сити" и кинотеатр "Океан") с хештегами #роснефтьвладивосток, #роснефтьдаритподарки приморцы могут размещать с 30 декабря 2017 года по 28 января 2018 года включительно в Instagram или VK.

Каждую неделю с 7 по 31 января 2018 года победители фотоконкурса будут награждаться призами в виде сертификатов на единоразовую заправку легкового автомобиля категории "В" до полного топливного бака. Их можно будет использовать до 28 февраля 2018 года.

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По итогам месяца будет разыгран главный приз — смартфон iPhone X, который достанется автору лучшего, по мнению компетентного жюри, снимка. Победитель может быть выбран из всех участников конкурса (включая тех, которые были избраны еженедельными победителями).

Информацию о конкурсе можно посмотреть здесь.

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