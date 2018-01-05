СМИ узнали о падении баллистической ракеты на город в КНДР

ЧС произошло еще в апреле 2017 года, однако известно об этом стало только сейчас

5 января, PrimaMedia. Северокорейский город Точкхон пострадал в результате неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-12". Это произошло еще в апреле 2017 года, однако в СМИ сведения просочились только сейчас, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА "ФедералПресс".

По данным телеканала "Звезда" население Точкхона превышает 230 тысяч человек. Ракета упала в промышленную часть города, однако все равно нанесла значительный ущерб.

Напомним, недавно глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил.