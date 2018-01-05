Общество. 05 января, 13:35
#ЯдернаяКНДР

СМИ узнали о падении баллистической ракеты на город в КНДР

ЧС произошло еще в апреле 2017 года, однако известно об этом стало только сейчас

5 января, PrimaMedia. Северокорейский город Точкхон пострадал в результате неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-12". Это произошло еще в апреле 2017 года, однако в СМИ сведения просочились только сейчас, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА "ФедералПресс".

По данным телеканала "Звезда" население Точкхона превышает 230 тысяч человек. Ракета упала в промышленную часть города, однако все равно нанесла значительный ущерб.

Напомним, недавно глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

2018 год станет решающим в конфликте с Северной Кореей – эксперт

28 декабря 2017, 10:00

СМИ сообщили о планах США нанести удар по стартовым площадкам КНДР

21 декабря 2017, 12:50

Потряхивает: к чему может привести бряцание оружием у границ КНДР

12 декабря 2017, 11:50

Япония боится, что США могут нанести превентивный ядерный удар по КНДР

1 декабря 2017, 09:20

Путин ввел санкции против Северной Кореи

17 октября 2017, 12:25
Александр Галушка: Россия без Дальнего Востока немыслима

05 января, 20:00

Троих детей, получивших ожоги в Кировском районе, перевели на лечение во Владивосток

05 января, 14:50

Нетайфун, III ВЭФ и располневшие львицы Владивостокского цирка - фотоитоги-2017
Рекомендуем
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Общество
Александр Галушка: Россия без Дальнего Востока немыслима
Троих детей, получивших ожоги в Кировском районе, перевели на лечение во Владивосток
Приморцы активно включились в борьбу за призы от «Роснефти»
Нетайфун, III ВЭФ и располневшие львицы Владивостокского цирка - фотоитоги-2017

Спорт
«Адмирал» проиграл свой первый домашний матч в этом году
В первом домашнем матче 2018 года «Адмирал» сыграет с «Сибирью»
Рождественскую домашнюю серию «Адмирал» проведет праздничной форме
Два бывших хоккеиста "Адмирала" включены в состав сборной США на Олимпиаде в Корее

Происшествия
Поезд сбил двух 15-летних девушек под Уссурийском
Четверо пострадавших из-за порыва трубы детей остаются в больнице
Ожоги получили дети из-за прорыва трубы отопления в санатории в Приморье
Toyota Mark II залетел под поезд в Приморье

Политика
Сказано-2017: цитаты года в Приморье и их авторы
Топ политических событий в Приморье в 2017 году
Итоги 2017 года с депутатом Госдумы Сергеем Сопчуком: о политике, работе и сокровенном
Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик

Бизнес
Сбербанк меняет режим работы в новогодние праздники
Банк "Приморье" Ларисы Белобровой признал высоким уровень своего кредитного риска
«Приморскуголь» стал лидером производственного соревнования «СУЭК» по итогам 2017 года
Контрольно-надзорные органы должны нести ответственность за инвестклимат Дальнего Востока

Популярное

Уголовные деловые: дюжина самых громких судебных процессов Приморья-2017
Эволюция Нового года во Владивостоке: 13 лет под разной елкой
Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе Находка - Лазо в Приморье
Стали известны подробности столкновения Toyota Mark II и поезда в Приморье
Новости регионов
Александр Галушка: Россия без Дальнего Востока немыслима

05 января, 22:15

Баскетболисты "Иркута" впервые пробились в "Финал четырех" Кубка России

05 января, 20:00

На ночь глядя: уязвимость в iPhone, лучшая в мире диета, протез для селезня, оливье и секс

05 января, 18:00

На ночь глядя: смерть на катке, ракета КНДР упала на город, финал "Игры престолов"

05 января, 17:30

На улицах Якутска появились манекены школьников, будто собирающихся перейти дорогу

05 января, 16:55

Осторожно, мошенники: уссурийцам предлагали арендовать несуществующий дом

05 января, 15:20

Кубанцы могут поддержать своими подписями кандидата в президенты страны Владимира Путина

05 января, 15:00

Сахалинский "Горный воздух" бьет рекорды по посещаемости
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia