Общество. 05 января, 13:45
Медведев. Фото: ИА PrimaMedia

Медведев уволил Мутко с поста главы оргкомитета ЧМ‐2018

Документ опубликован на официальном портале правовой информации

5 января, PrimaMedia. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия‐2018" вице‐премьера России Виталия Мутко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, , сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Внести в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия — 2018"… следующие изменения: указать новую должность члена наблюдательного совета Алексея Сорокина — председатель, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия — 2018" (заместитель председателя наблюдательного совета) (по согласованию); исключить из состава наблюдательного совета Виталия Мутко", — распоряжение правительства России.

Мутко сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета "Россия-2018" еще 27 декабря. Тогда же вице-премьер сообщил, что Алексей Сорокин сменит его на этом посту. Ранее, в сентябре 2017 года, Сорокин был единогласно выбран в Совет Международной федерации футбола (ФИФА), где срок его полномочий продлится вплоть до 2021 года.

Российский вице‐премьер по вопросам спорта Виталий Мутко ранее был пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом от участия во всех последующих Олимпиадах. Вице-премьер заявил, что намерен обжаловать в суде это решение. На время разбирательства Мутко полностью погрузится в государственные дела и "сосредоточится на государственной работе".

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