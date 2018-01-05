КНДР приняла предложение провести переговоры с Южной Кореей

Встреча состоится на следующей неделе в приграничном Пханмунджоме

5 января, PrimaMedia. Власти КНДР ответили согласием на предложение о проведении переговоров с Южной Кореей на высоком уровне, встреча состоится на следующей неделе в приграничном Пханмунджоме, сообщили СМИ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Южнокорейское агентство Yonhap, распространившее эту информацию, не привело других подробностей, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры 9 января в приграничном Пханмунджоме. Перед этим по инициативе Пхеньяна была восстановлена работа "горячей линии" связи в этом районе.