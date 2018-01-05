Спорт. 05 января, 15:30
В первом домашнем матче 2018 года "Адмирал" сыграет с "Сибирью". Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

В первом домашнем матче 2018 года «Адмирал» сыграет с «Сибирью»

Начало встречи в 17.00

5 января, PrimaMedia. В первом домашнем матче 2018 года "Адмирал" сыграет с новосибирской "Сибирью". Начало встречи в 17.00. Приобрести билеты можно в кассах "Фетисов Арены", сети "Дальпартер", на нашем сайте tickets.hcadmiral.ru/ и сайте VL.ru, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ХК "Адмирал".

Команды встречались 16 раз. Все игры закончились в основное время. 11 матчей пришлись на регулярный чемпионат и пять на плей-офф 2016. В Кубке Гагарина новосибирцы выиграли серию 4-1.

В матчах гладкого чемпионата преимущество также у сибирской команды, одержавшей семь побед. Во Владивостоке на счету "Сибири" две победы, у "Адмирала" – три.

В Новосибирске "Адмирал" впервые выиграл по ходу этого сезона усилиями уже покинувших клуб игроков: Ткачёв оформил дубль, Саюстов и Макаренко отличились по разу. Интересно, что в предыдущих пяти матчах "регулярки" в Новосибирске наша команда отличилась столько же, сколько в одном в этом чемпионате.

Общими усилиями команды забросили 66 шайб, 24 – "Адмирал", 42 – "Сибирь".

Лучшим снайпером "Адмирала" в этих матчах является: Константин Макаров – 5 шайб, у Владимира Ткачёва, Александра Кузнецова, Феликса Шютца и Егора Дугина по два точных выстрела.

У "Сибири" чаще всего "моряков" огорчали: Сергей Шумаков – 6 шайб, Степан Санников – 4, четыре игрока забросили по три шайбы.

Шумаков и Санников набрали больше всего очков по системе гол+пас, у обоих по 10 баллов. У Макарова – 8 (5+3).

В 15 встречах соперники набрали 555 минут штрафа: 323 – "Адмирал", 232 – "Сибирь". Больше всего штрафных минут в активе приморцев: Мнацяна (44), Мамина (29), Саюстова (29), Угарова (25). У "Сибири" главными штрафниками являются: Игнатович (41), Ворошило (14), Гимаев (12), Улльстрём (12).

Два самых грубых матча в истории нашей команды приходятся именно на встречи с новосибирцами. 26 февраля 2016 года во Владивостоке команды получили 86 минут штрафа, а 1 марта того же года в Новосибирске – 71 минуту.

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