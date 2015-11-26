«Адмирал» проиграл свой первый домашний матч в этом году

5 января, PrimaMedia. Первый домашний матч "Адмирала" в этом году закончился поражением приморских хоккеистов. "Моряки" проиграли со счетом 2:3, уступив "Сибири" лишь в самом конце, сообщает ИА PrimaMedia.

"Адмиралу" сегодня не хватило совсем немного, чтобы победить. Первую часть игры приморцы уверенно брали верх над сибиряками, но затем что-то пошло не так. "Сибирь" в третьем периоде сравняла счет — 2:2. А в овертайме забила победную третью шайбу.

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