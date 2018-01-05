Троих детей, получивших ожоги в Кировском районе, перевели на лечение во Владивосток

Скорая. Фото: ИА PrimaMedia

Еще один юный пациент отправился на лечение домой в Хабаровск

5 января, PrimaMedia. Трое детей, которые получили ожоги из-за порыва трубы отопления в санатории "50 лет СССР" в Кировском районе, переведены в ожоговый центр дальневосточного отделения медицинского центра федерального медико-биологического агентства России (ДВОМЦ ФМБА России). Еще один юный пациент отправился на лечение домой в Хабаровск, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации главного комбустиолога края Сергея Терехова, пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"У двоих пациентов вчера наблюдалось незначительное повышение температуры, но это норма при подобных травмах. Перевод пациентов больше связан с тем, что все они жители краевого центра. Здесь их смогут регулярно навещать родители и друзья", — отметил Сергей Терехов.

Отметим, что накануне в Кировскую центральную районную больницу поступило 11 человек: 10 детей и один взрослый – охранник санатория. После оказания амбулаторной помощи пять человек были отправлены обратно в санаторий, ещё одного ребёнка родители забрали домой в Уссурийск.

До сегодняшнего утра в больнице оставались четверо детей — 12,13 и 14 лет, которым был при осмотре поставлен диагноз "ожоги первой и второй степени". Всё лечение юных было согласовано со специалистами Центра медицины катастроф Приморья и главным комбустиологом ожогового центра ФМБА России.

Напомним, вчера, 4 января, в 05.30 на втором этаже жилого корпуса санатории "50 лет СССР" в посёлке Горные Ключи Кировского района произошёл порыв трубы отопления.

"Сразу же охранник стал перекрывать стояк отопления и открывать окна для выхода пара из помещения, в результате чего и получил ожоги. Вода с коридора стала попадать в спальные комнаты, и те, кто вставал с кроватей, также обожгли ноги", – рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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