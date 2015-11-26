Маршрут выходного дня к землянке Сергея Лазо

ИА PrimaMedia предлагает пройтись по лесу и вспомнить историю революционера, чья фамилия так прижилась в приморских топонимах (ФОТО)

Землянка Сергея Лазо. Фото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia

Окрестности Владивостока известны красотой своей природы и большим количеством объектов, имеющих историческое значение. Однако многие из них остаются сегодня почти не известными большинству жителей города. На этот редакция обратила внимание на сопки в окрестностях Богатинского водохранилища, где расположен интересный исторический объект — "Землянка Сергея Лазо". ИА PrimaMedia предлагает в выходные отправиться к этой памятной точке и засвидетельствовать свое почтение революционеру.



Землянка Сергея Лазо. Фото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia

Маршрут: землянка Сергея Лазо

Сложность: отсутствует

Время: 2-4 часа

Город: Владивосток

Ориентир: Богатинское водохранилище

Наличие туристической инфраструктуры: нет

Транспорт: автобус или автомобиль-внедорожник

Затраты: билет в пригород или 100 рублей на бензин

Сергей Георгиевич Лазо (1894 — 1920) — русский революционер, один из советских руководителей в Сибири и на Дальнем Востоке, участник Гражданской войны. Левый эсер, с весны 1918 года большевик. По одной из версий, в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года Сергей Лазо был арестован японцами, а в конце мая Лазо и его соратники А. Н. Луцкий и В. М. Сибирцев были сожжены в паровозной топке. В годы советской власти именем Сергея Лазо были названы улицы во многих городах и поселках Приморского края.

Известно, что с декабря 1919 года Сергей Лазо был начальником Военно-революционного штаба по подготовке восстания в Приморье. Считается, что с января по май этого же года, спасаясь от преследований белогвардейской охранки, он жил в хижине у ключа Яловицкого в потаенном Лузинском ущелье.



Информационный стенд. Фото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia

Как добраться.

Если ехать из Владивостока на автобусе (103, 104, 105, 107, 111, 205мп, 224, 45) , то можно выйти на остановке автобуса "Дачной" и вернувшись немного назад в сторону города увидеть поворот в лес налево. Далее можно воспользоваться этой самой дорогой, либо пойти под линиями электропередач, это для пешеходов гораздо удобнее. Оставив Богатинское водохранилище по правую руку, ищем нужный поворот налево. Какой из них нужный определять придется скорее всего по карте. Точные координаты можно забить в любой навигатор: 43°14"49"N 132°8"17"E.

Начало пути проходит мимо коттеджей

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Лесная дорога

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Дорога проходит вблизи опор ЛЭП

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Вид на Богатинское водохранилище

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia До землянки можно проехать на подготовленной машине или квадроцикле

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia До землянки можно проехать на подготовленной машине или квадроцикле

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia До землянки можно проехать на подготовленной машине или квадроцикле

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Участок газопровода

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia До землянки можно проехать на подготовленной машине или квадроцикле

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia До землянки можно проехать на подготовленной машине или квадроцикле

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia До землянки можно проехать на подготовленной машине или квадроцикле

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Опоры ЛЭП

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Бетонная площадка на участке газопровода

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Последствия строительства нового участка ЛЭП

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Опора ЛЭП, увитая лианами актинидии полигамной

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia 1 / 15

Если решено двигаться на автомобиле (или квадроцикле), то можно как использовать дорогу с "Дачной", так и попытаться заехать со стороны бухты Емар. От Емара двигаемся вглубь леса, в сторону Амурского залива, и там где ЛЭП впервые пересекает дорогу – поворачиваем направо. Дальше ищем на правой обочине землянку.

Что посмотреть.

Сама землянка до наших дней не сохранилась. На ее месте расположен мемориал — бетонный фасад жилища, стилизованный под деревянный сруб. В 2014 году активисты приморского автомобильного клуба установили памятный знак "Землянка Сергея Лазо". Памятник расположен на небольшой поляне вблизи ручья (Яловицкий ключ). Рядом проходит просека ЛЭП и участок газопровода Океанская-Емар.

Землянка не сохранилась, но ей установлен памятник

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Бабочка

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Мемориальный комплекс "Землянка С. Лазо"

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia Просека газопровода

”ото: Егор Прокудин, РИА PrimaMedia 1 / 4

Около памятного места можно будет прочесть биографию Сергея Лазо или одно из исторических произведений о революционном движении в Приморье. Попробовать представить себе, какого это было — прятаться здесь от иностранных контрреволюционных сил.

Просто прогуляться по лесу — тоже отдельное удовольствие.