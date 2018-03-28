Герб Владивостока: от помпезного уссурийского тигра до дикой кошки с поджатым хвостом

Герб на арке Цесаревича. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Хитров

О том, как менялась геральдика приморской столицы за последние 135 лет (ФОТО)

Виктория Антошина. Герб Владивостока, присвоенный городу 135 лет назад, 28 марта 1883 года, по-прежнему выглядит торжественно и парадно. На нем изображен "золотой тигр, подымающийся по серебряной скале, с червлеными глазами и языком". Щит герба украшен короной с тремя зубцами, за которым два якоря, соединенных Александровскою лентой. В XXI веке геральдика Владивостока стала объектом внимания городских депутатов, которые никак не могли сойтись во мнении, какой герб нужен городу. Претерпев множество правок, сегодня герб не выглядит столь торжественно: щит опустел, а тигр стоит на горе с поникшим хвостом. История геральдики приморской столицы и рассказ о последних изменениях в ее облике – в статье ИА PrimaMedia, приуроченной к 135-летию с того дня, когда был утвержден первый герб Владивостока.

Александром III дарованный герб

28 апреля 1880 года высочайшим повелением государя императора Александра II Владивосток возвели в ранг города с присоединением к нему полуострова Муравьева-Амурского и острова Русского. Первый герб Владивостока был разработан архитектором Ю.Э. Рего в 1881 году.

А спустя два года, 16 марта (28 марта по новому стилю) 1883 года, городу он был дарован Александром III. В описании герба говорилось:

В зеленом щите — золотой тигр, поднимающийся по серебряной скале, с червлеными глазами и языком; в вольной части слева — герб Приморской области. Щит украшен золотой башенной короной о трех зубцах; за щитом — два золотых якоря, накрест положенных и соединенных Александровской лентою.



Исторический герб Владивостока. Автор фото: Предоставлено Павлом Шугуровым

Герб Владивостока — эзотерический. Башенная корона в три зубца означала, что Владивосток имеет статус уездного города. Красная Александровская лента и золотые якоря говорили о том, что это приморский город. А "золотой тигр с червлеными глазами и языком", то есть с приоткрытой пастью и красными глазами, по законам геральдики означал, что город вооружен и находится под защитой и охраной хищника. Кроме того тигр на гербе указывает и на географическое положение Владивостока, ведь только в наших местах водятся эти уникальные звери.

По законам геральдики он относился к категории больших парадных гербов и создавался по системе крупного специалиста того времени в этой области барона Бернгарда Кене, который возглавлял Гербовое отделение Российской империи.

У каждой эпохи свое видение символики

Удивительное дело: даже после установления советской власти герб Владивостока уцелел. Лишь в 1971 году исполком городского совета утвердил новый вариант в целом напоминающий предыдущий.



Герб советского периода. Автор фото: Предоставлено Павлом Шугуровым

В него внесли небольшие изменения, оставив все прежние символы российского города-форпоста на Тихом океане. Так, в золотую башенную корону вписали серп и молот.

В начале 90-х годов, когда СССР канул в Лету, депутаты городского совета решили вернуться к истокам, культурно-историческим традициям. И вернули Владивостоку и его жителям герб в его первозданном виде. Однако в него было внесено изменение – исключено из правого верхнего угла изображение герба Приморской области, которой больше не существовало.



Герб 1992 года на табличке администрации города. Автор фото: Предоставлено Павлом Шугуровым

Депутаты Думы (Владивосток) vs Геральдический совет (Москва)

Спустя 10 лет новые народные избранники призыва 2001 года вдруг озаботились городской символикой и взялись за "усовершенствование" исторического герба Владивостока. Помогли им в этом петербургские геральдисты, которые рекомендовали оставить от прежнего "большого герба" только "щит" (без декоративных элементов). Депутаты Владивостока противиться не стали и с исторического герба Владивостока ликвидировали золотые якоря, ленту святого Александра Невского, башенную трехзубчатую корону.

В итоге на главной визитке города остался одиноко застывший на груде камней тигр.

Но и этого народным избранникам показалось мало, и они решили разобраться с оставшимся сиротой-тигром. Морду хищнику "облагородили", сделав ее "более человечной и толерантной" (как выразились сами депутаты). Данный герб зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации, свидетельство № 984.



Герб Владивостока, утвержденный в 2001 году. Автор фото: Предоставлено Павлом Шугуровым

Однако сменившаяся городская власть в 2008 году, несмотря на принятый герб, все равно использовала "царский" символ.

Прокуратура, в свою очередь, потребовала прекратить использование герба с короной и якорями, так как в официальных документах утвержденный герб не имел внешних украшений.

Тогда городские власти решили узаконить исторический герб.



Герб, запрещенный прокуратурой в 2008 году, до сих пор тиражируется в городской среде. Автор фото: РИА PrimaMedia, Александр Хитров

"16 марта 2008 года гербу Владивостока исполнилось 125 лет. Считаем, что утвержденный решением Думы города Владивостока от 01.11.2001 №42 герб города, его геральдическое описание не в полной мере отражают исторические, культурные и иные местный традиции", — писал глава города Игорь Пушкарев председателю Геральдического совета при президенте РФ Г.В. Вилинбахову.

В ответ государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов сообщил, что "введение в состав герба Владивостока окружающих щит дополнительных элементов вполне уместно и обоснованно". Он также отметил, что обрамление должно быть выполнено по строгим правилам, а исторический герб является неудачным.

В 2011 году московский Союз геральдистов России даже предложил свое видение символа Владивостока. Они создали такой герб, который, по их мнению, сохраняет исторический облик, но при этом добавили символы, отвечающие правилам геральдики и требованиям совета.



Символ города, созданный московским Союзом геральдистов. Автор фото: Предоставлено Павлом Шугуровым

По их видению, щитодержатели (исторически которых у нас не было) – это почетные элементы герба, дополняющие его символику.

Святой апостол Андрей Первозванный считается покровителем моряков и рыбаков, а также покровителем России – с 18 столетия Военно-морской флот ходит под Андреевским флагом. Святой Великомученник Георгий Победоносец считается небесным покровителем Владивостока. Его икона находится в Свято-Никольском кафедральном соборе.

Стоит отметить, что городу действительно сегодня полагается корона о пяти зубцах, так как Владивосток имеет статус городского округа. Геральдический совет настойчиво рекомендовал также украсить корону лавровым венком, что указывает на то, что город является столицей Приморья. Скрещенные за короной мечи указывают на присвоенный Владивостоку статус "Город воинской славы".

Также Союзом геральдистов России были представлены версии, так называемого, среднего герба. Но их использование возможно только в том случае, если депутаты Владивостока утвердят полную версию.



Герб, созданный Союзом геральдистов России. Автор фото: Предоставлено Павлом Шугуровым



Герб, созданный Союзом геральдистов России. Автор фото: Предоставлено Павлом Шугуровым

Изображение коронованного щита герба можно увидеть на юбилейной монете. И это очень странный ход Москвы — использовать герб, который нигде не утвержден, а только был рекомендуем советом.



Десятирублевая юбилейная монета. Автор фото: РИА PrimaMedia, Александр Хитров

Несмотря на рекомендации Геральдического совета, а также предложенные варианты символики, 12 сентября 2012 года гербу города Владивостока был возвращен его практически исторический облик. Однако корона стала о пяти зубцах, а гора, по которой поднимается величественный тигр стала коричневой (в приложении к муниципальному правовому акту – она изображена как коричневая). По инициативе администрации Владивостока и решением городской Думы принят муниципальный правовой акт № 390-МПА, согласно которому герб может быть изображен с дополнительными элементами статуса и городской символики. Документом внесено следующее дополнение в "Положение о гербе муниципального образования город Владивосток":

Допускается воспроизведение герба с дополнительными элементами статуса и городской символики. Описание дополнительных элементов гласит: "Золотая башенная корона о пяти зубцах расположена над щитом. Два золотых якоря, накрест положенных и соединенных александровскою лентой, помещены за щитом.



Герб в оформлении скамеек на улице Набережной. Автор фото: РИА PrimaMedia, Александр Хитров

26 декабря 2012 года на заседании Геральдического Совета этот герб был исключен из Государственного геральдического регистра Российской Федерации из-за неправомерно внесенных депутатами поправок в рисунок герба (якорей и орденской ленты). А это означает, что он на федеральном уровне признается незаконным и лишенным правовой защиты.

В 2013 году Герсовет вновь направляет письмо на имя мэра Игоря Пушкарева, где пишет, что "лучшее из возможных решений о гербе Владивостока уже давно принято – герб Владивостока ранее утвержден в виде одного щита и никакое решение не сможет превзойти его по геральдическому качеству".

Выход из тупикового диалога мэрии с Герсоветом

По мнению художника, экс-начальника отдела дизайна городской среды администрации Владивостока (2011-2014) Павла Шугурова, который также во время своей работы чиновником принимал участие в разработке герба, есть только один способ выхода из тупикового диалога мэрии с Герсоветом — вернуться к версии 2001 года, как к административной (заменив цвет скалы в графическом приложении на исторический белый (серебряный), ограничив область ее действия, посредством муниципального правового акта, административными документами, предоставляя право широкого использования "исторической" версии, как декоративной.

— То есть использовать "голый" герб для официальных документов и для тиражирования в официальных источниках, а исторический транслировать, например, на городских праздниках. По такому же принципу действует существующий герб Приморского края – официально зарегистрированный и используемый в документообороте только в виде щита, а в праздничных случаях "обрастающий" несанкционированным венком из дубовых листьев и короной, — отметил Павел Шугуров.



Герб Приморского края (по центру). Автор фото: РИА PrimaMedia

Символ города — тигр с поджатым хвостом

В конце 2014 года муниципальным правовым актом Владивостока №160-МПА от 25.12.2014 года были внесены изменения в изображение герба. Геральдическое описание герба муниципального образования Владивосток гласит: "В зеленом поле щита золотой тигр с червлеными (красными) глазами и языком, идущий по скалистому серебряному склону вправо, подняв переднюю правую лапу". Но депутаты забыли добавить в описание то, что у тигра с последней правкой хвост волочится по земле.



Герб Владивостока, утвержденный 25 декабря. Автор фото: Пресс-служба администрации Владивостока

По мнению народных избранников, хищники поднимают хвост только тогда, когда справляют нужду. Однако есть немало фактов и фотоснимков, где видно, что дальневосточная кошка с приподнятым хвостом бывает в игре, на охоте и во многих других ситуациях. Так, спустя более 130 лет, щит опустел, а тигр остался с поникшим хвостом.

За минувший год вид главного герба Владивостока не претерпел никаких изменений. Однако в начале 2018 года, в середине февраля, депутаты городской Думы рассмотрели предложение по изменению герба Владивостока, с ним выступил графический дизайнер Виктор Хмелик. Однако на заседании комитета озвучили выдержку из письма Геральдического совета при президенте РФ от 2015 года, в которой отмечалось, что частое внесение изменений в герб Владивостока – не целесообразно. По итогам обсуждения члены комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности решили отложить рассмотрение этого вопроса, вернувшись к нему не раньше осени.

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