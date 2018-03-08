Топ-5 прекрасных и сильных женщин, прославивших Приморье

Анна Щетинина - первая в мире женщина - капитан дальнего плавания. Фото: Из фондов Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского

В Международный женский день ИА PrimaMedia вспоминает дам, благодаря которым о Приморье заговорил весь мир

Международный женский день – еще один повод поздравить представительниц прекрасной половины человечества. Наряду с горящими избами и скачущими лошадьми на их долю выпало радовать окружающих своей красотой, заботиться о домашнем очаге и быть музами мужчин. У каждой своя судьба, и имена некоторых становятся известными на весь мир. Сегодня ИА PrimaMedia поздравляет всех дам с праздником и чествует пять женщин, прославивших Приморский край.

Анна Щетинина, первая в мире женщина-капитан

Анна Ивановна Щетинина (1908-1999) — первая в мире женщина-капитан дальнего плавания, Герой Социалистического труда и Почётный гражданин города Владивостока.

Родилась во Владивостоке на станции Океанская. В 1929 году окончила Владивостокский техникум путей водного сообщения. Путь от матроса до капитана прошла за шесть лет.

В 1935 году, когда ей было 27 лет, впервые поднялась на капитанский мостик и привела из Гамбурга в Петропавловск-Камчатский пароход "Чавыча".

Через несколько дней об этой девушке написали все газеты мира. Это было невероятное событие — ещё ни разу в мире женщина не становилась капитаном дальнего плавания.

В 1936 году "Чавыча" была зажата тяжёлыми льдами Охотского моря. Но наша героиня справилась — через 11 суток пароход вырвался из плена без существенных повреждений. За образцовую работу во время рейсов в тяжёлых условиях Охотского моря Анна Щетинина в том же 1936 году была отмечена орденом Трудового Красного Знамени.

В 1938 году, к своему тридцатилетию, Анна Щетинина стала начальником Владивостокского морского рыбного порта. Ее назначили создать предприятие с нуля, и уже через полгода рыбный порт стал функционировать в полном объёме.

Во время Великой Отечественной войны суда под её командованием стали ходить через Тихий океан к берегам США и Канады. Свои рейсы она совершала на пароходах "Карл Либкхнет", "Родина". На "Жан Жоресе" ходила через океан 17 раз, участвовала в спасении парохода "Валерий Чкалов".

Анна ЩетининаПредоставлено МГУ им. Невельского Анна ЩетининаПредоставлено МГУ им. Невельского 1 из 2

В послевоенные годы, после окончания экстерном Ленинградского высшего инженерно-морского училища, готовила молодых специалистов сначала в Ленинградском, а затем в Дальневосточном высшем инженерно-морском училище. С 1960 года в течение многих лет Анна Ивановна работала в ДВИИМУ, была доцентом кафедры "Управление судном и его техническая эксплуатация", затем ее начальником. Анна Щетинина — автор учебников по морскому делу, книги воспоминания "На морях и за морями". Бюст в память о ней установлен в 2013 году во Владивостоке.

Анна Ивановна Щетинина ушла из жизни 25 сентября 1999 года и была похоронена на Морском кладбище Владивостока.

Екатерина Алексеева, прообраз знаменитой Катюши из песни

Екатерина Алексеева, урожденная Филиппова, родилась 24 марта 1911 года во Владивостоке в районе Второй Речки в семье часовых дел мастера. Когда Катя окончила школу, поступила в Ленинградскую консерваторию, где была в числе лучших… Но травма заставила ее проститься с мечтой о музыке. В это время она познакомилась со своим будущим мужем — капитаном Александром Алексеевым, только что окончившим военную академию. Вскоре капитан получил назначение — начальник штаба погранотряда в Посьетском (ныне Хасанском) районе Приморья. Как и следует жене военного, Екатерина отправилась к месту службы вместе с мужем. Пока муж возводил оборонные сооружения, Екатерина активно принимала участие в общественной жизни: готовила концерты художественной самодеятельности, изучала санитарное дело.

Памятник Екатерине Алексеевой во ВладивостокеРИА PrimaMedia Екатерина АлексееваСканированное изображение 1 из 2

29 июня 1938 года грянули Хасанские события. В гарнизон стали поступать раненые. Под госпитали были задействованы многие здания, в том числе клуб. Жены офицеров были и санитарками, и медсестрами, и помощницами. Осенью этого же года вышел в свет Указ президиума Верховного совета СССР, в котором медалями и орденами награждались участники боев на Хасане, а также члены семей комсостава, работники госпиталей — за образцовое выполнение боевых заданий, мужество и доблесть… В списке награжденных были и Александр Алексеев, и его верная смелая жена.

Награду Екатерина Николаевна получила из рук Калинина и стала одной из первых женщин в СССР, получивших орден Красной Звезды.

Написанная в 1938 году композитором Матвеем Блантером на стихи Михаила Исаковского, песня "Катюша" стала частью героической истории России, получила широкое признание не только в нашей стране, но и за рубежом.

Во Владивостоке в 2013 году установлен памятник "Катюше", как символ верности и любви.

Анна Чулкова, автор рецепта конфет "Птичье молоко"

Анна Федоровна Чулкова — мастер высшего класса кондитерского производства РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии. Родилась в селе Теродей Рязанской области, росла в большой семье, которая в 1940 году по переселению оказалась на Дальнем Востоке. С 16 лет начала работать на Владивостокской кондитерской фабрике. Прошла путь от упаковщицы и фасофщицы до технолога. Проработала на кондитерской фабрике более сорока лет.

Анна ЧулковаРИА PrimaMedia Анна ЧулковаРИА PrimaMedia 1 из 2

Известная ныне каждому "Птичка" появилась в 1967 году благодаря волевому решению министерства пищевой промышленности. В Москву созвали представителей кондитерских предприятий со всей страны и поставили перед ними задачу создать новую конфету с начинкой суфле.

Над созданием трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Федоровна Чулкова разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня.

Анна Федоровна является автором полюбившейся многим кондитерской продукции, среди которых — шоколадно-вафельный торт “Мечта”, конфеты “Комета”, “Метеорит”, а за конфеты “Золотой Рог” она была удостоена бронзовой медали ВДНХ.

За освоение и внедрение новых сортов конфет награждена многими правительственными наградами, самые почетные из которых – два Ордена Ленина, Орден Октябрьской революции. Она стала лауреатом Государственной премии, а в 1986 году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Элеонора Прей, автор знаменитых писем о Владивостоке

Элеонора Лорд Прей, уроженка Южного Бервика, прибыла на Дальний Восток в июне 1894 года еще молодой и восторженной женщиной, только что вышедшей замуж за одного из членов семьи Чарльза и Сары Смит, торговцев, владевших во Владивостоке "Американским магазином".

Элеонора была талантливой и наблюдательной рассказчицей и практически ежедневно, а то и по нескольку раз в день писала и отправляла письма своим родственникам в Новую Англию (как называют в США восточные штаты), Европу и Китай, описывая жизнь во Владивостоке.

Элеонора Прей любила Владивосток всем сердцем, несмотря на то, что пережила вместе с ним русско-японскую войну 1904-1905 годов, Первую мировую войну, революцию, интервенцию.

Элеонора ПрейИз фондов Приморского музея им. В.К. Арсеньева Памятник Элеоноре ПрейРИА PrimaMedia, Антон Балашов 1 из 2

Здесь, на Покровском кладбище в 1923 году она похоронила своего мужа Фредерика (позже его прах был переправлен в Америку), после этого устроилась бухгалтером в торговый дом “Кунст и Альберс” и продолжала работать там вплоть до 1930 года, пока компанию окончательно не закрыли. Только тогда, когда Элеоноре Прей не на что стало жить, она покинула Владивосток. Она перебралась в Китай, где через несколько лет была интернирована. Но даже в лагере она продолжала вести свой дневник.

Елена Серова, первая женщина-космонавт из Приморья

Елена Серова (до замужества – Елена Кузнецова) родилась в приморском селе Воздвиженка, где и прошло ранее детство будущей космонавтки.

В 1993 году Елена закончила школу Западной группы войск, а потом, как и мечтала, поступила на аэрокосмический факультет Московского авиационного института. Стала инженером-испытателем. Там же познакомилась с будущим мужем Марком Серовым. В 2003 году получила еще одно образование, окончив Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности "Экономист".

В 2006 году она была зачислена в отряд кандидатов в космонавты. После этого начались двухгодичные курсы в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина. В 2009 году Елена Серова стала космонавтом-испытателем.

Елена СероваРоскосмос Елена СероваРоскосмос 1 из 2

С 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015 года в качестве бортинженера ТПК "Союз ТМА-14М" и МКС вместе с космонавтом Самокутяевым А.М. и астронавтом Барри Уилмором совершила космический полет продолжительностью 167 суток, 5 часов и 49 минут. Все 15 комплектов одежды Елены украшала эмблема города Уссурийска.

Елена Серова стала первой после 17-летнего перерыва и четвертой в истории российской женщиной-космонавтом.

До этого в космосе побывали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Пуск ракеты, в состав экипажа которой входила Серова, состоялся 26 сентября 2014 года.

15 февраля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Елена Серова удостоена звания Героя Российской Федерации. Этим же указом Серовой присвоено почетное звание "Летчик-космонавт".

По итогам парламентских выборов 18 сентября 2016 года стала депутатом Государственной думы РФ от партии "Единая Россия". Занимает должность заместителя председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды.

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