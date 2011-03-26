7 лет со дня трагедии на Фукусиме: 9 баллов - в сердце…

Флаг Японии. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

11 марта 2011 года Приморье вместе с миром переживало за тех, кто оказался в эпицентре природной, а потом и техногенной катастрофы (ФОТО)

Семь лет назад, 11 марта 2011 года, в ИА PrimaMedia был обычный рабочий день: с утра планерка, а дальше как по накатанной — неизвестные напали на студентов в одном из общежитий Владивостока, "Аэроэкспресс" решает, заходить ли ему на приморский рынок, на "Меридианы Тихого" из бюджета потратят 27,5 млн рублей. Сотни таких новостей ежедневно проходят через журналистов. Но никто не ожидал мощнейшей природной, а после и техногенной катастрофы, пускай и не в Приморье, и не на Дальнем Востоке, но так недалеко — всего в 2,5 часах на самолете. Мы переживали вместе со всем миром, тем более, что в Японии в тот момент находилась наши коллеги и знакомые.

Японию и до этого потряхивало регулярно, ну а тут поступает информация о подземном толчке магнитудой 9 баллов – максимум в истории этого государства. Затем еще толчки, еще… Из-за землетрясения были разрушены многие здания, хотя в Японии строят с учетом возможных природных катаклизмов. Каждый час менялись данные о погибших и раненных. И это при том, что японцев с детского сада учат, как себя вести при толчках. От цунами не было спасения: на районы обрушились волны высотой несколько десятков метров.

Вода несла с собой лодки, корабли, автомобили, рушила дома, уносила в водовороты людей и домашних питомцев…

Дальний Восток — в напряжении. В связи с разрушительным землетрясением в Японии объявлена угроза цунами на Сахалине и Курильских островах. Президент России поручает обеспечить безопасность островитян. Жителей четырех населенных пунктов в Южно-Курильском, Северо-Курильском и Курильском городском округах — около 11 тысяч человек — эвакуируют на возвышенности, а морские суда выводят в безопасные прибрежные зоны.

К Шикотану подходит волна высотой около метра, в селе Буревестник зафиксирован подъем уровня воды на 2 метра, в селе Малокурильское — на 1 метр. Тревога цунами сохраняется. Но, как передает МЧС, паники среди населения нет. Примгидромет убеждает, что цунами не угрожает Приморью, так как Япония фактически приняла удар на себя.

Наконец-то удалось выйти на связь с коллегами и знакомыми, находящимися в Токио:

Первые толчки почувствовали около 15.00 по местному времени. Японцы, привыкшие к землетрясениям, реагировали на это слабо. Но буквально через несколько минут началась такая тряска, что контролировать положение тела было просто невозможно. В офисах сыпались на пол вещи из шкафов, падали стулья, шкафы, полки... Люди в срочном порядке стали покидать здания, выбегать на улицу. Лифтами предпочитают не пользоваться, с 20-30-го этажей спускаются бегом, что называется, через три ступеньки. На улицах "бразды правления" в свои руки взяли регулировщики и сотрудники общественной полиции. Людей отправляют в парки, подальше от небоскребов. Потом перестало работать метро, люди не знали, как добраться домой – на стоянках такси выстроились сумасшедшие очереди. Линии мобильной связи постоянно перегружены, абоненты недоступны.

Фото опубликовано Ryuma Kitazawa (@ryuma0508) Мар 10 2016 в 5:40 PST

Фото опубликовано Emi ٩(ˊᗜˋ*)و (@cb_elmoguitar_emi) Мар 10 2016 в 7:15 PST

Фото опубликовано @totti1212 Мар 26 2011 в 6:36 PDT

Фото опубликовано @totti1212 Мар 26 2011 в 6:23 PDT

Россиянин по имени Дмитрий стал источником информации о происходящем в Японии для многих интернет-агентств: в Twitter он делился новостями онлайн с журналистами всего мира. Мы, как и другие СМИ, следили за его блогом:

"Скорость цунами — 3 м/сек, бегством спастись не получается"...

"Вот и пошли первые сведения о жертвах. Цунами уничтожен дом престарелых. В Уцуномия десятки людей пропали без вести — смыты цунами"...

"Армия активно участвует в спасении. С множества префектур требуют больше, больше спасателей и военных"...

"Горят нефтехранилища, горят газовые хранилища. Огонь высотой 30 метров"...

"В Токио пожары. Они сейчас везде, где были толчки землетрясения"...

"Всех призывают при пожаре кидать все силы к тушению — все, всем миром. Пожарники с ума сходят"...

"С атомными электростанциями все ок — остановлены автоматически сразу, и угрозы аварий или заражения нет"...

Но аварии на ряде японских атомных электростанций (АЭС) в результате землетрясения и цунами все же произошли. Нештатные ситуации возникли сразу на трех АЭС — "Онагава", "Фукусима-1" и "Фукусима-2". В контрольном помещении первого реактора "Фукусимы-1" уровень радиации был превышен в тысячу раз. На "Фукусиме-2" вышли из строя системы охлаждения сразу нескольких реакторов. Ввели режим ЧС, население трех городов префектуры в радиусе 10 км вокруг АЭС эвакуировали.

Привести аварийные реакторы АЭС в состояние холодной остановки удалось только 16 декабря 2011 года, а закрыли станцию официально лишь в декабре 2013-го. Известно, что в 2019 году японцы планируют начать извлечение из реакторов расплавившегося топлива, этот процесс может занять порядка 25 лет.

Из-за возникшей ситуации Роспотребнадзор усилил радиационный контроль на Дальнем Востоке. Замеры в Приморье проводили каждые три часа, на Камчатке – ежечасно.

Многие приморцы, жители ДФО, да и остальной мир запаниковали — бросились скупать йод и вино, чтобы защитить организм от радиации. Однако специалисты до сих пор придерживаются мнения, что такие меры излишни, и что здоровью людей на Дальнем Востоке и в Приморье ничего не угрожало и не угрожает.

По мнению начальника Лаборатории радиоэкологического мониторинга ОАО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" (структурного подразделения госкорпорации "Росатом") Станислава Шабалева, авария не дала серьезных последствий для российского Дальнего Востока, и сегодня ситуацию можно охарактеризовать как благополучную. Подтверждают это и результаты проведенных исследований: содержание техногенных радионуклидов в морской воде как в Тихом океане к востоку от Японии, так и в Японском море в тысячи раз ниже санитарных норм для питьевой воды. Не дало поводов для беспокойства изучение накопления радионуклидов в морских организмах.

11 марта в Японии — особый день. День памяти жертв катастрофы, получившей даже официальное название "Великое землетрясение Восточной Японии". По всей стране приспускают государственные флаги, люди зажигают свечи и вспоминают тех, для кого эта дата стала последним днем жизни.

Фото опубликовано @pirai159 Мар 10 2016 в 7:44 PST

По последним данным, в результате трагедии погибли около 16 тысяч человек. Огромная территория превратилась в зону отчуждения, порядка десятки тысяч человек так и не смогли вернуться в свои дома, почти половина из них живет во времянках. Финансовый ущерб (вместе с затратами на ликвидацию последствий и компенсации) оценивается в 100 млрд долларов. Парламентская комиссия Японии провела расследование и пришла к выводу, что катастрофа стала следствием ошибки персонала компании-оператора АЭС "Фукусима-1", который оказался не готов к аварии. Также в докладе отмечалось неграмотное вмешательство в процесс ликвидации последствий аварии премьер-министра Японии Наото Кана.

Фото опубликовано manniac (@manniacmind) Мар 10 2016 в 8:22 PST

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