"Чёртова дюжина" подводного флота России на Тихом океане

Подводные лодки Сибирской флотилии во Владивостоке. 1908 год.. Фото: портал "Старый Владивосток"

Как служили во Владивостоке первые субмарины страны — в материале ИА PrimaMedia

Вадим Шкодин. 112 лет назад, 19 марта (6 марта по старому стилю) 1906 года, в классификацию судов Российского императорского флота был внесен новый тип боевых кораблей — подводные лодки. С тех пор этот день в России отмечается как "День моряка-подводника". Но славная история российского подводного флота взяла старт немного раньше официального признания субмарин боевыми кораблями и начиналась она во Владивостоке, где с времен Русско-Японской войны и до 1916 года существовало первое в России боевое соединение подводных сил, состоявшее из 13 подводных лодок. История службы первой "чёртовой дюжины" отечественного подводного флота — от отдельного отряда миноносцев до дивизиона подводных лодок Сибирской флотилии — в материале ИА PrimaMedia.

Начало славного пути

Первая подлодка появилась во Владивостоке осенью 1904 года. 29 сентября электрическая подлодка "Форель" весом в 16 тонн железной дорогой была доставлена во Владивосток в собранном виде. А уже 2 октября она была введена в строй Сибирской военной флотилии, став первой боеспособной субмариной России на Тихом океане. Но оставалась единственной недолго.



Подводная лодка "Форель". Фото: портал "Старый Владивосток"

В холодные декабрьские дни 1904 года во Владивосток под усиленной охраной прибыли с небольшим промежутком времени один за другим два не совсем обычных номерных эшелона. О характере доставленного в них груза знали лишь только некоторые посвященные офицеры из штаба командира Владивостокского порта.

Со специальных транспортеров мощным портовым краном были сняты закрытые ранее от посторонних глаз сигарообразные корпуса, каждый из которых внешне напоминал выброшенную на берег гигантскую морскую рыбу. Обступившие их офицеры, нижние чины и чиновники, рабочие порта с любопытством взирали на отливающие матовым блеском с прошитыми заклепками стальные бока. Это были четыре первые однотипные российские подводные лодки, построенные в Петербурге по проекту русского инженера-судостроителя И.Г. Бубнова — 100-тонные субмарины "Касатка", "Фельдмаршал граф Шереметьев", "Налим" и "Скат".



ПЛ "Дельфин", "Налим", "Скат", "Фельдмаршал граф Шереметьев" у борта баржи. Владивосток. 1905 год. Фото: предоставлено А.М.Буяковым

Первоначально их отправили в Порт-Артур для усиления базирующейся там Тихоокеанской эскадры, но в пути поступило известие о капитуляции Порт-Артура, и лодки пришлось экстренно перенаправить во Владивосток.

Транспортировка таких больших судов по железной дороге на огромное расстояние была произведена впервые в мировой практике. Чтобы повториться еще не раз.

Субмарины прибывали во Владивосток одна за другой. Здесь их собирали, испытывали, вооружали.

Под руководством командиров команда и портовые рабочие в промежуток от месяца до трех собирали и монтировали на лодки механизмы и оборудование. Особое место в этих работах занимала установка аккумуляторов. Еще в сентябре 1904 года для их сборки во Владивосток заранее прибыла команда минных квартирмейстеров во главе с поручиком Горазеевым. Благодаря этому, аккумуляторы на подлодки устанавливались в короткие сроки.

Не дожидаясь наступления весны, после сборки лодки проходили всесторонние испытания на действия механизмов и оборудования, на погружение. Команды субмарин в короткие сроки осваивали основы плавания под водой, стрельбы минами из внутренних и наружных аппаратов.

Все двигалось к созданию отдельного боевого соединения и долго ждать не пришлось.

Отдельный отряд миноносцев

23 декабря 1904 года приказом командира Владивостокского порта, контр-адмирала Николая Романовича Греве № 1102 начальником отдельного отряда миноносцев (до 1906 года подводные лодки за отсутствием специальных разработок по тактике и стратегии ведения подводной войны числились миноносцами — прим.авт.) назначили лейтенанта Александра Владимировича Плотто, бывшего ранее помощником заведующего обучением в учебном минном отряде Балтийского флота. Ротным командиром команд подводных лодок назначили лейтенанта Н.М.Белкина 3-го.

Таким образом было сформировано первое в русском флоте соединение подводных лодок — "отдельный отряд миноносцев".

Экипажи их набирались на добровольной основе из числа офицеров и матросов надводных кораблей.

25 декабря во Владивосток прибывают еще две подводные лодки — "Сом" и "Дельфин" — уже со своими командами. Первая была приобретена у США и первоначально называлась "Фултон" (Fulton), но перед отправкой на Дальний Восток прошла модернизацию на Невском заводе в Петербурге, откуда вышла уже с новым именем. ПЛ "Дельфин" была построена на Балтийском заводе в Петербурге.



ПЛ "Сом". 1905 год. Владивосток. Фото: портал "Старый Владивосток"

Эти две лодки, как и предыдущие четыре, временно зачислили во Владивостокский отряд крейсеров под командованием контр-адмирала Карла Иессена, а их команды ("Сом" — 9 человек; "Дельфин" — 10 человек) 29 декабря определили для довольствия в Сибирский флотский экипаж, в роту портовых средств. Приказом командира Владивостокского порта № 1116 от 29 декабря 1904 года "особому отряду миноносцев в составе 6 миноносцев" (за исключением "Форели") с 1 января 1905 года было предписано "начать кампанию". Война с Японией находилась в самом разгаре...

Задача поставлена

Да, именно эти семь субмарин были первыми на Дальнем Востоке. Да что там — первыми во всей России! Владивосток вписал себя в историю как колыбель российского подводного флота.

Отряд миноносцев продолжал прирастать новыми единицами.

В начале 1905 года во Владивосток железной дорогой прибыла еще одна субмарина американского производства — "Осётр" (ранее — Protector), но спуск ее на воду и ввод в состав отряда миноносцев произошел только в июне. 7 июля 1905 года во Владивосток прибудет еще одна "американка" — "Кефаль", но на воду ее спустят только 5 августа.



Подводная лодка "Кефаль" в Золотом Роге. Фото: портал "Старый Владивосток"

Пока же в боевом строю отдельного отряда действовали семь субмарин.

Базой для них была выбрана удобная, хорошо укрытая от волн, бухта Улисс в окрестностях города. В бухте были построены небольшие временные ремонтные мастерские и казармы для личного состава. Нередко, особенно зимой, гостили субмарины и в редко замерзающем Золотом Роге, откуда выводились на учения ледоколом "Надежный". Не раз вместе с ними за ледоколом следовали крейсера владивостокского отряда, чтобы отработать задачи по совместным действиям при нападении противника.



ПЛ "Сом" во Владивостоке. Фото: портал "Старый Владивосток"

29 января 1905 года во Владивостоке на крейсере "Громобой" состоялось секретное совещание.

Председательствовал на нем начальник отряда крейсеров, контр-адмирал Иессен, доклад делал лейтенант Плотто. На совещании обсуждали план активного применения пока только двух испытанных лодок совместно с миноносцами в районе Цугарского (Сангарского) пролива. Совещание приняло два варианта возможного применения субмарин, причем оба носили наступательный характер и предусматривали операции по нарушению японского судоходства в Корейском проливе.

По первому предполагалось, что, используя промежуточную базу в бухте Ольга, в которую перейдет также и один из транспортов, подлодки, по возможности, на буксире у миноносцев, будут подведены к берегам Японии, откуда самостоятельно проникнут в японские порты и атакуют их.

По второму — все боеготовые субмарины идут на буксире миноносцев к корейским берегам, пополняя запасы с приданного парохода. Базируясь на порт Шестакова, лодки будут вести операции против судоходства в Корейском проливе. Первый план предлагалось привести в действие по получении торпед лодкой "Сом", второй — по готовности всех подлодок.

Подготовка масштабных операций наступательного характера была смелым и решительным шагом, но не соответствовала уровню подготовки экипажей и техническому состоянию подлодок того времени.

По этим причинам оба плана не были претворены в жизнь. Никто реально не представлял, на что способны лодки и как они должны действовать. Опыт пробного плавания субмарин в заливе Петра Великого показал, что они "слишком малы для непрерывного крейсерства в открытом море".

Учитывая это, перед командирами подлодок ставилась другая, не менее важная задача — оборона порта Владивосток и прибрежных районов от набегов японского флота. Такой случай представился совсем скоро.

Первый в мире подводный бой

В конце апреля 1905 года русское командование получило агентурные сведения о готовящемся походе японских крейсеров к бухте Преображения.

29 апреля туда срочно отправили отряд, состоящий из подлодок "Дельфин", "Касатка" и "Сом". Две первые шли вместе, а "Сом" отстал и совершал поход самостоятельно. В 70 милях от Владивостока, у мыса Поворотный, сигнальщик "Сома" заметил два японских миноносца. Командир субмарины лейтенант Владимир Трубецкой приказал начать погружение, на что потребовалось около 5 минут.



Подводная лодка "Сом" во Владивостоке. 1905 год. "Летопись русско-японской войны 1904-1905 гг.". Фото: предоставлено А.М.Буяковым

Во время погружения для начала атаки "Сом" сам был обнаружен японцами и обстрелян одним из миноносцев, правда безуспешно. Резко погрузившись на глубину 12 метров, "Сом" начал маневрировать для выхода в атаку. Подняв через несколько минут перископ, командир увидел, что миноносцы уходят. Лодка всплыла, чтобы продолжить атаку в позиционном положении, но неожиданно опустившийся туман скрыл миноносцы, которые уже на всех парах отходили в южном направлении. Плохая видимость и высокая скорость кораблей противника не позволили русской подлодке осуществить пуск торпеды.

Это был первый в мировой истории случай боевого применения подводных лодок и единственный во всей Русско-японской войне.

И хотя полноценного боевого столкновения не получилось этот эпизод имел немаловажные последствия: японцы убедились, что русские подводные лодки выходят далеко в море, а значит, надо держать ухо востро.

Успехи и неудачи

Ближе к концу Русско-японской войны во Владивостоке находилось уже 13 подводных лодок.

К уже находящимся во Владивостоке субмаринам к сентябрю 1905 года присоединились подлодки "Щука", "Бычок", "Плотва" и "Палтус". Большинство подлодок флотилии постоянно находились в ремонте, но благодаря усилиям экипажа и командиров как минимум две субмарины всегда были готовы выйти в море.

Подводники постепенно приобретали бесценный опыт, совершая все более смелые походы. Даже в таких труднейших условиях отряд подводных лодок выполнял поставленные командами задачи.

21 февраля отряд выполнил первый боевой выход на поиски неприятеля в акватории залива Петра Великого.

13-16 марта ПЛ "Дельфин" выходила к острову Аскольд. 9 апреля "Касатка" совершила семидневный поход к берегам Кореи.

Командование, понимая, что Япония, купив несколько подводных лодок Голланда, может направить их к Владивостоку, по предложению капитана дальнего плавания Розена изготовило специальную сеть и установило ее при входе на Владивостокский рейд в проливе Босфор Восточный. Сеть поставили и у минных заграждений в Амурском заливе, причем позднее на сети навесили подрывные патроны, а некоторые мины установили на глубине, опасной для находящихся под водой подлодок неприятеля.



ПЛ во Владивостоке. 1905 г. Фото "Летопись войны с Японией 1904-1905 гг.". Фото: предоставлено А.М.Буяковым

Лодки занимались стрельбами и погружениями, производили учебные атаки. Одновременно их личный состав знакомился с береговой чертой, испытывался ресурс живучести субмарин. Так, 8 мая "Скат" погрузилась и пробыла на дне 5 часов. "Сом" провела в море 8 суток, из них под водой 16 часов, но подряд не более полутора.

Интенсивность использования лодок нарастала, и они все больше времени проводили в море, но встреч с противником не было.

Отсутствие реального результата в виде уничтоженных кораблей, отсутствие опыта и непонимание специфики подводных сил приводили к досадным неприятностям и авариям.

Наиболее серьезная авария произошла 5 мая 1905 года на "Дельфине". При вентилировании лодки для удаления паров бензина произошел взрыв, и лодка затонула. "Дельфин" медленно погрузился кормой вперед в воду на глубину 14 метров. Вероятной причиной взрыва могла послужить искра от включения рубильника для освещения лодки. В результате аварии погиб один человек. Когда подлодку начали поднимать произошел новый взрыв гремучих газов – лодку снова притопили. Взрывы повторялись и при последующих попытках поднять субмарину. Когда же это все-таки удалось сделать, выяснилось, что подводному судну нужен капитальный ремонт. Он закончился лишь в конце года после окончания войны.



Первая подводная лодка России "Дельфин". Фото: предоставлено А.М.Буяковым

На страх Камимуре

Наличие в русском флоте подводных лодок послужило хорошим сдерживающим фактором для японского флота. При планировании набеговых операций к берегам Приморья этот факт не мог не учитываться, так как боевые возможности субмарин в то время были мало исследованы ввиду отсутствия опыта их применения в военных целях.

К слову, о формировании во Владивостоке подводной флотилии в Японии хорошо знали задолго до столкновения миноносцев Микадо с субмаринами близ бухты Преображения.

Так, еще в конце марта 1905 года корреспондент газеты "Русское слово" телеграфировал своему изданию из Токио следующее:

"Сообщают, что русские во Владивостоке производят теперь опыты с шестью подводными лодками. Все лодки иностранного происхождения — французского, английского и американского типа",

— писал он.

Стоит сказать, что военные историки считают, что командующий японским флотом в Русско-японской войне адмирал Того знал о появлении на вооружении у русского флота в дальневосточных водах столь грозного по тем временам оружия от агентуры во Владивостоке.

Можно предположить, что именно сам факт наличия почти десятка русских субмарин во Владивостоке сдерживал и намерения командующего японским отрядом крейсеров адмирала Камимуры нанести еще один удар по Владивостоку, подобный тому, что случился 6 марта 1904 года.

Специалисты сходятся во мнении, что подводная флотилия сыграла одну из определяющих ролей в предупреждении японского нападения на крепость Владивостока.

В документе тех лет — акте "Комиссии по исследованию состояния и боеспособности подводных лодок, находящихся во Владивостоке, за 1905 год", есть слова подтверждающие их роль и значения в жизнедеятельности русского флота:

Комиссия полагает, что, несмотря на недавнее существование в России подводных лодок, уже вполне выяснилось, что необходимо всеми силами стремиться к развитию и усовершенствованию этого дела. Опыты и минные атаки показали, что подводные лодки в настоящее время представляют собой серьезное боевое средство...

Командир "Сома" князь Владимир Трубецкой писал:

С приходом лодок во Владивосток неприятельская эскадра ни разу к нему не подошла. Между тем, лодки есть одно из самых сильных средств береговой обороны. При умении ими пользоваться, подводными лодками можно наносить ужасный вред неприятелю в его же портах и своим там появлением наводить нравственный страх и переполох.



Подводная лодка "Касатка". 1905 год, Владивосток. Фото: предоставлено А.М.Буяковым

Начало конца

Между тем так считали далеко не все. Поскольку подводные лодки Владивостока за время войны не одержали сколь-нибудь значительного успеха, то официальное мнение морских кругов о возможности применения подводных лодок было очень сдержанным. Посчитали, что это оборонительное оружие умеренной ценности. То, что они самим фактом своего существования удержали японцев от штурма Владивостока и воспретили им плавание в Амурском лимане, было понятно немногим специалистам. В связи с окончанием войны новых подлодок в отдельный отряд миноносцев больше не присылали.

К концу войны боевому соединению субмарин во Владивостоке не один раз меняли название и подчинение.

Так 9 мая 1905 года приказом командира Владивостокского отряда крейсеров № 215 отдельный отряд миноносцев был передан в подчинение командира Владивостокского порта, а уже 4 июня вошел в состав вновь созданного разнородного соединения "отдельный отряд судов для охраны вод Уссурийского края". Уже 11 июня приказом по Морскому ведомству № 96 отряд субмарин вновь был преобразован в "отряд подводных лодок Владивостокского порта". Лейтенант А.В. Плотто был назначен начальником отряда и руководил им до января 1906 года.

11 марта 1906 года случилось знаковое для подводного флота событие. В Петербурге в существовавшую классификацию судов ввели два новых разряда: посыльных судов и подводных лодок (приказ по Мор. вед. № 52). С этого времени в российском флоте официально появился термин "подводные лодки".



Увольнительный билет Отряда подводных лодок Владивостокского порта. Фото: предоставлено А.М.Буяковым

Именно с этого момента ведут летоисчисление подводные силы России, отмечающие 19 марта свой профессиональный праздник.

27 марта того же года государственным Советом было утверждено звание "офицер подводного плавания". Приказом Главного Морского Штаба было присвоено 68 офицерам, сдавшим специальный экзамен. Впоследствии, офицер после окончания Морского корпуса получал эту квалификацию по завершении 10-месячного обучения, матрос — после 4-месячных курсов.



Матрос подводного плавания . Фото: предоставлено А.М.Буяковым

Признание подводного флота на государственном уровне отсрочило, но не спасло владивостокский отряд субмарин от последующего расформирования.

В первые послевоенные годы отряд в составе 13 подлодок еще продолжал нести боевую службу во Владивостоке. Наиболее исправные субмарины отряда выполняли тренировочные боевые задачи в бухте Разбойник, где лодки выполняли различные задания в надводном положении. Учения проходили и в бухте Золотой Рог, где действовала пристрелочная станция для торпед.



Подводные лодки Сибирской флотилии во Владивостоке. 1908 год.. Фото: портал "Старый Владивосток"

В конце 1907 года боевому соединению снова сменили название — отряд подводных лодок Владивостокского порта стал отрядом подводного плавания. С 1 апреля 1908 года подводные лодки, к тому времени уже зачисленные в разряд судов действующего флота, получили наименование "Отряд подводного плавания Тихого океана". Не было постоянства и в руководящем составе. Вместо переведенного на Балтику Плотто с 16 октября 1906 года по 22 декабря 1908 года начальником (заведующим) отряда подводных лодок Владивостокского порта был капитан 2-го ранга Сергей Рейнгольдович Магнус, а сменил его капитан 2-го ранга Константин Павлович Иванов 13-й.

В конце декабря 1909 года подводники Владивостока получили новое предписание из Петербурга: с 1 января 1910 года переименовать отряд подводного плавания в "дивизион подводных лодок Тихого океана".

27 мая 1911 года, на основании Положения о командовании морскими силами, приказ по Морскому ведомству № 150 предписывал: "Командование военно-морскими силами в Тихом океане вверяется командующему Сибирской флотилией". С этой даты дивизион подводных лодок Тихого океана стал именоваться "дивизионом подводных лодок Сибирской флотилии". С таким названием он просуществует до своей полной ликвидации.

Первой из дивизиона по иронии судьбы выбыла подлодка "Форель" — та самая, что первой была доставлена во Владивосток. Авария в июне 1911 года прекратила ее пребывание в соединении. В 1913 году по причине невозможности дальнейшего использования были исключены из списков "Плотва", "Бычок", "Осетр" и "Палтус".



Подводная лодка в Золотом Роге. Фото: предоставлено А.М.Буяковым

В конце 1914 года по приказу руководства в Петербург отправляется подлодка "Скат", а в феврале 1915 — подводные лодки "Налим", "Сом" и Щука" вместе с экипажами отправились по железной дороге на Черноморский флот.

К лету 1915 года в дивизионе подводных лодок остались всего три лодки: "Касатка", "Кефаль" и "Дельфин". Ближе к концу года "Касатку" отправили на Балтийский флот. Туда же отправилась и субмарина "Фельдмаршал граф Шереметьев".

На 1 января 1916 года "Кефаль" и "Дельфин" еще числились в составе Сибирской флотилии вместе с транспортом-мастерской "Ксения". Но уже летом 1916 года "Кефаль" и "Ксения" ушли в Кольский залив и впоследствии вошли в состав флотилии Северного Ледовитого океана, а "Дельфин" была сдана Владивостокскому порту.

19 мая 1916 года база подводных лодок в бухте Разбойник со всем имуществом была сдана в ведение Владивостокского порта, а 23 мая последний начальник дивизиона подводных лодок Сибирской флотилии старший лейтенант М.В.Ломан приказом командующего Сибирской флотилией был отчислен от должности со всем своим аппаратом. Просуществовав чуть больше десятилетия первое боевое соединение субмарин в России прекратило свое существование.

Подводный флот ушел из Владивостока на долгих 16 лет, чтобы возродиться в 1932 году в уже новой стране. И больше никогда не покидать свою колыбель...

Дальнейшая судьба 13 первых подводных лодок Владивостока

ПЛ "Форель"(Германия) — после затопления в 1910 году была поднята, но в строй больше не вернулась. Скорее всего, была разобрана на металлолом.

ПЛ "Касатка" (Россия) — после убытия из Владивостока участвовала в Первой мировой и Гражданской войнах. В 1925 году разобрана на металлолом в Баку.

ПЛ "Скат" (Россия) — в составе Черноморского флота участвовала в Первой мировой войне. В апреле 1919 года затоплена близ Севастополя англичанами.

ПЛ "Налим" (Россия) — в составе Черноморского флота участвовала в Первой мировой войне. В апреле 1919 года затоплена близ Севастополя белогвардейцами.

ПЛ "Фельдмаршал граф Шереметьев" (Россия) — в августе 1917 года получила имя "Кета". С 1918 года хранилась в порту Петрограда, в 1924 году во время наводнения затонула у стенки. Была поднята и разделана на металл.

ПЛ "Сом" (США) — погибла в Аландском море при подводном столкновении со шведским пароходом "Онгерманланд" 10 мая 1916 года.

ПЛ "Дельфин" (Россия) — в июне 1916 года перевезена в Мурманск, в августе 1917 года исключена из списков кораблей, в 1920-х годах корпус "Дельфина" был разделан на металл.

ПЛ "Осётр" (США) — в июле 1913 года ПЛ "Осётр" была выведена из боевого состава флота, а в августе — исключена из списков кораблей. В 1922 году была разделана на металл.

ПЛ "Кефаль" (США) — в апреле 1916 года "Кефаль" была выведена из боевого состава флота, исключена из списков кораблей, была сдана порту для разборки. Хранилась, пока в 1922 году не была разделана на металл.

ПЛ "Щука" (Россия) — с 1914 года служила в Одессе, Николаеве, Петрограде, Ревеле. 24-25 февраля 1918 года в разобранном виде была захвачена в Ревеле немецкими войсками, после чего вывезена и разделана на металл.

ПЛ "Плотва" (США) — 11 ноября 1913 года "Плотва" была выведена из боевого состава флота, 16 ноября исключена из списков кораблей, 10 марта 1914 года была сдана порту для разборки. В 1922 году была разделана на металл.

ПЛ "Палтус" (США) — 11 ноября 1913 года ПЛ "Палтус" была выведена из боевого состава флота, 16 ноября исключена из списка кораблей Сибирской флотилии, 10 марта 1914 года была сдана порту для разборки. В 1922 году был разделана на металл.

ПЛ "Бычок" (США) — 11 ноября 1913 года ПЛ "Палтус" была выведена из боевого состава флота, 16 ноября исключена из списка кораблей Сибирской флотилии, 10 марта 1914 года была сдана порту для разборки. В 1922 году была разделана на металл.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала председателя Общества изучения Амурского края Алексея Буякова.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:



Боевое крещение Владивостока: 6 марта 1904 года город обстреляла японская эскадра

19.03.2018