Гибель "Тикси" в Море Дьявола: последний рейс гордости советского флота

Теплоход "Тикси". Фото: Исторический фонд ДВМП

Из 45 человек экипажа теплохода никто не выжил

Дарья Червова. Горечь утраты навсегда останется в сердцах тех, кто видел в апреле 1974-ого тянущиеся под женские крики и детский плач через весь Владивосток колонны грузовиков с гробами. Сегодня, 22 марта, исполняется 44 года со дня ужасной трагедии в Японском море, когда в результате кораблекрушения погиб весь экипаж теплохода "Тикси". Трагедия в один момент унесла жизни 45 мужчин и женщин, молодых и полных сил (средний возраст — 30 лет). В районе крушения спасатели нашли только 14 тел, сильно поврежденных акулами, поэтому большинство гробов на траурной церемонии во Владивостоке были пустыми. Редакция ИА PrimaMedia отдает дань памяти погибшим и скорбит вместе с их родными и близкими.

Очередной фрахт – работа не ждет

Теплоход "Тикси" — один из самых больших сухогрузных судов Дальневосточного морского пароходства в те годы — вышел из порта Владивосток 11 февраля 1974 года и взял курс на Японию. Здесь на борт было принято 185 грузовых автомобилей для транспортировки в Австралию. Пока судно совершало переход, "Совфрахт" оперативно искал следующий фрахт для "Тикси" у берегов точки назначения.

Справка: На "Тикси" перевозили навалочные грузы – руду, уголь, зерно. Такие суда работают не меньше 30 лет. Теплоход “Тикси” построен в Копенгагене (Дания) в 1960 году, длина — 157 метров, ширина — 19,5 метра, грузоподъемность – 13 050 тонн, экипаж — 45 человек из них 7 — женщины, район плавания — неограниченный, дальность плавания – 10 000 миль. Теплоход был в отличном техническом состоянии, последний ремонт с докованием прошел в Гонконге с июля по октябрь 1973 года.

В итоге "Тикси" получил новое задание – доставить из австралийского Фримантла в японский Хитачи партию тальковой руды. Погрузка 11 588 тонн длилась 4 дня, затем судно снялось с якоря и отправилось в порт на побережье острова Хонсю.



Экипаж теплохода Тикси. Фото: Исторический фонд ДВМП

Во Фримантле советских моряков встречали местные жители. Дети и взрослые общались с членами экипажа.

— Мой муж, дети и я были последними, кто видел экипаж т/х "Тикси", потерпевшего такое несчастье, — напишет позднее австралийка Ирена Кваша. — Мы встретились с ними во время их стоянки во Фримантле, они мне очень понравились, и я была счастлива встретить настоящих русских людей… Они были очень любезны и гостеприимны и оправдывали все, что я слышала или читала о советских людях, о теплоте их сердец.

Мы наблюдали за погрузкой талька в воскресенье вечером и, когда судно отошло от причала Фримантла, мы поехали на Северный вал к маяку. Моряки были еще на палубе, махали руками, и так как солнце уже зашло, мы на прощанье сигналили им передними фарами нашей машины.

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Это — выдержка из письма секретарю Морфлота от 26 марта 1974 года от Ирены Кваша, жительницы этого австралийского города (оригинал письма хранится в Историческом фонде ДВМП во Владивостоке). Она выражала свои соболезнования семьям моряков и никак не могла поверить в происходящее. Ирена пишет, что будет помнить их улыбающиеся счастливые лица, как они постоянно шутили, как дарили местной ребятне сувениры и значки, показывали фотографии своих любимых жен и детей, дожидающихся их дома.

— Мы были убиты горем, прочитав во вчерашней местной газете "Вест Австралиан" об этой трагедии. В этой статье указывалось, что из 45 членов команды были найдены тела лишь 13 человек, и мы очень надеемся, что кто-либо из членов команды остался жив…

У меня сегодня очень тяжело на сердце, я все еще жду известий от Вашего местного агентства, что кто-либо все-таки спасся, но эта надежда очень мала…

А тогда, 11 марта 1974 года моряки "Тикси", обогнув Австралию и индонезийские острова, взяли курс на Японию. Всего 12 дней хода отделяли их от цели.

22 марта, как гром среди ясного неба, от капитана Пряхи пришла внеочередная радиограмма, что судно получило крен 25 градусов. Через несколько часов теплоход затонул.

Помощи дождаться никто не смог

Ежедневно в 18.30 капитан отчитывался диспетчеру, передавая радиограммой положенные данные: координаты судна, запас топлива и пресной воды, погоду, время, проведенное на ходу за сутки. И в тот день капитан Пряха отправил привычное сообщение, ничего предвещающего беды не наблюдалось. Но спустя всего час радиоцентр пароходства получил следующую радиограмму, внеочередную: "Теплоход "Тикси", 12.30 (московское время – прим. ред.), радио, аварийная, Владивосток, Кашуре. Широта 32.03 норд, долгота 140.54 ост, скорость 10 узлов. От резкого крена на правый борт судно получило постоянный крен 25 градусов. Принимаем меры по выравниванию судна приемом балласта в междудонные танки левого борта и левый диптанк. Груз — руда талька. Прошу следить за мной. Капитан Пряха".

Как утверждает Владилен Зеленцов в своей статье "А море хранит тайну" (можно найти на сайте МГУ им. Невельского), последним на связь с "Тикси" в 19 часов 55 минут вышел радист теплохода "Минусинск", который уже полным ходом шел к месту ЧП, но до него оставалось еще 205 миль (примерно 380 км — прим. ред.)

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В рапорте на имя госкомиссии начальник радиостанции "Минусинска" Минько пишет:

"22 марта в 19.03 (местное время – прим.ред.) "Тикси" вызвал нас на "тревожной" частоте 500 кГц, предложил перейти на рабочую частоту 480 кГц. Сообщил: срочно запишите координаты, находимся в аварийном, угрожающем положении — крен. Выправить не можем, следите за нами. На вопрос "Вы на ходу?" ответил: "Машина крутится, но хода, кажется, нет". В 19.50 мы еще раз связались на 500 и 480. Чувствовалось, что начальник радиостанции на "Тикси" работает нервно или что-то его очень беспокоит. Слышимость была плохая, мешали сильные атмосферные разряды. Договорились перейти на микрофон на частоту 3180 кГц. На этом связь оборвалась. Больше "Тикси" на вызовы не откликался".

Оказать помощь никто не успел. В обозначенном месте прибывшие моряки увидели лишь следы кораблекрушения. Поисковые работы велись и с моря, и с воздуха, но спасти никого не удалось, хотя спасатели надеялись до последнего. Люди погибли. Всего из воды удалось достать останки 14 членов экипажа теплохода "Тикси", они были обглоданы акулами. От остальных ничего не осталось.

— Мой отец Сергей работал на контейнеровозе "Пестово", — рассказывает Михаил Поздняк, сын одного из участников спасательной операции. — Был очень большой шторм. Пришло сообщение SOS, и они вышли в заданный квадрат. В месте крушения летали японские самолеты и кидали дымовые шашки в места нахождения людей. Они подходили в места обозначения. В месте крушения было много касаток. В основном были останки от людей, которых вытягивали на борт. Касатки даже выпрыгивали из воды, когда поднимали людей, и выхватывали куски мяса. Груз привезли в Японию.

Страшно представить, что чувствовали близкие членов экипажа, когда они более трех суток ждали результатов поиска в здании пароходства.

Андрей Островский в своем материале "Все они погибли. Все..." (газета "Владивосток" от 19 марта 1999 года) приводит воспоминания Виктора Миськова, бывшего генерального директора ДВМП, который в то время занимал пост и. о. зам. начальника пароходства по безопасности мореплавания:

"...Это были страшные дни и ночи. У подъезда пароходства постоянно дежурили 2-3 машины скорой помощи, врачи буквально не отходили от женщин, которые провели возле нас эти несколько суток... Мне кажется, что если говорить по большому счету, в моральном плане мы были не готовы к ЧП такого масштаба. Ведь со времен войны у нас не было подобных трагедий. Да, море есть море и профессия моряка относится к категории опасных, и бывают, к сожалению, потери (они всегда бывают, и никто от этого не застрахован), и была вьетнамская война, и оттуда тоже не раз привозили тела погибших моряков... Но чтобы вот так, сразу, весь экипаж, 45 человек...".

Причины трагедии: ясности до сих пор нет

Есть несколько версий: неправильная укладка груза, неправильно обозначенная грузоподъемность или шторм. Возможно, все эти обстоятельства сложились в одно – и у моряков не осталось шансов.

Вот что сообщалось в газете "Боевая Вахта" №69 (11707) от 23.03.1974 года: "В центральных и северо-восточных районах японского острова Хонсю произошло землетрясение. По данным метеорологического управления, в городах Фукусима, Уцуномия, Сэндай и Сиракава зарегистрированы подземные толчки силой до двух баллов принятой в Японии семибалльной шкале. Толчки силой в один балл отмечались в городах Онахама, Ямагата, мито и Маэбаси. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, к востоку от побережья префектуры Фукусима (21-22 марта)".

При этом издание не публикует в марте 1974 года никакой информации о затонувшем теплоходе.

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Тальковая руда – весьма редкий груз для советских моряков. При этом очень сложный в укладке. Для перевозки всегда использовались не рудовозы, а обычные грузовые конвенционные суда. До “Тикси” не было ни одного аварийного случая при перевозке талька навалом.

Несколько лет назад "Комсомольская правда" опубликовала интервью с Владимиром Зинченко, вторым помощником капитана погибшего судна "Тикси" ("Тайна крушения владивостокского теплохода "Тикси" не раскрыта и спустя 40 лет", автор Кристина Олейник). Он остался жив благодаря счастливой случайности — основной экипаж, членом которого был Владимир, ушел в отпуск, а в рейс ушла дополнительная команда. Вторпом высказывает предположение, что крен появился из-за того, что груз сместился.

— "Тикси" затонул из-за перегруза на тысячу тонн, — говорит Владимир Владимирович в том же интервью. — В 1967 году, когда судно стояло в Корсакове, в порт прибыла группа владивостокского судоремонтного завода. Они тогда изменили грузовую шкалу и увеличили дедвейт — грузоподъемность — на тысячу тонн. В документах расследования дедвейт — вместо 12 изначальных — значится 13 тысяч тонн. Мы тогда возили зерно из Канады, и при погрузке постоянно появлялся крен на 3-4 градуса. Это немного, но сигнал плохой. Видимо, тальк грузили по новой шкале и нарушили остойчивость судна.

Возможно, действительно экипаж вышел в море с перегрузом. В советское время ради победы в соцсоревнованиях многие шли на уловки. К тому же, был конец отчетного квартала — может быть, команда пошла в шторм ради лучшего результата, не дождавшись, пока море успокоится.

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Кроме того, место, где затонул "Тикси" называют Морем Дьявола (другие названия — Треугольник Дьявола, Треугольник Дракона, Тихоокеанский треугольник, Драконов треугольник), оно считается аномальной зоной. В 1955 году правительство Японии официально признало это загадочное место опасным для судов и самолетов.

Сейчас узнать истинные причины произошедшего невозможно, свидетелей трагедии нет в живых.

Скорбь по "Тикси" не уходит из сердец

В Историческом фонде Дальневосточного морского пароходства родственники и друзья погибших моряков – частые посетители. Они приходят к стенду с фотографиями и приносят свежие цветы, подолгу смотрят на экспозицию "Вечной памяти морякам теплохода "Тикси", выполнившим свой долг перед Родиной до конца".

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Наталья Демченко, заведующая Историческим фондом ДВМП (экс-музей морского флота), подолгу беседует с теми, кто потерял любимых, родных и близких в тот день. Смерть каждого члена экипажа – большая трагедия целой семьи. На "Тикси" кроме опытных моряков брали только самых талантливых ребят, совсем еще юных. 22 марта 1974 года морская пучина забрала 22 мужей и 25 отцов.

Кораблекрушение "Тикси" — наша общая беда, морской город никогда не забудет тех, кто навсегда отдал себя морю.

— Я и сама помню тот день, когда были похороны погибших моряков во время кораблекрушения "Тикси", — говорит Наталья Георгиевна. — Тогда была еще ребенком, но процессия и леденящие душу слезы отчаяния помню, как сейчас. На моих глазах поседела еще молодая женщина. Вдовы кричали и тянули руки к гробам.

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Андрей Островский в уже упомянутом материале "Все они погибли. Все..." описывает собственные воспоминания со дня похорон: "Помню, как сейчас. Весна 74-го. Заканчивается 8-й класс. Только что началась последняя четверть, апрель, за окном солнце, мы сидим на последнем уроке, учитель с трудом удерживает дисциплину в классе. Вдруг на школу начинает наползать, надвигаться мощь и скорбь траурной музыки. Переглядываемся, но сидим — не дети, понимаем: бывает. Но музыка звучит столь пронзительно, и учителя, очевидно, знают больше нас, что во всех классах прерываются уроки, и мы выходим на улицу. Это — Пушкинская. В двухстах метрах от школы, возле нижнего портала фуникулера — дом (дворца тогда еще не было) культуры моряков. Оттуда, нарастая, звучит музыка, и оттуда же вверх по изгибу улицы в сторону Морского кладбища начинает движение огромная колонна. Впереди — бесконечная вереница грузовиков, все с опущенными бортами, выстланные судовыми флагами расцвечивания; на каждом грузовике — по 2 гроба. Более двух десятков тяжелых машин двигаются с точным, будто выверенным по метроному интервалом, а над забитой народом улицей тяжким кошмаром повисает одно лишь слово — "Тикси"...

...Еще через час, когда на Морском кладбище в спешно вырытые могилы опускают одновременно 45 гробов, тишина над замершим городом взрывается душераздирающим ревом — на рейде, у причалов и в доках гудит торговый флот, гудят боевые корабли ТОФ, гудят рыбацкие суда, гудят трубы судоремонтных заводов".

В Историческом фонде ДВМП хранится 5 томов документов, касающихся трагедии "Тикси". Рапорты, фотографии, радиограммы, письма… Есть и стихотворения, пропитанные горечью утраты.

Памяти погибших моряков

А в гибель поверить так трудно.

Когда тебе жить бы да жить.

Но шторм продолжает крушить,

И тонет усталое судно.

С теперь уже грузом ненужным…

Его принимает волна,

Огромная, словно стена,

С рычанием страшным, натужным.

Вы все до последнего стона

За жизнь, за любовь, за мечту,

За встречу в далеком порту

Боролись в пучине зеленой.

Пусть годы и годы прошли,

И рейс ваш далекий вдали,

И скрыли все волны морские,

Но вы рядом с нами, родные!

И. Астахова



Экспозиция в Музее ДВМП. Фото: Исторический фонд ДВМП

Автор благодарит Исторический фонд ПАО "ДВМП" за помощь в подготовке материала.

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