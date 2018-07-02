Владивостоку 158 лет: Сравнительная история города нашенского

Строительство этого здания по проекту Л. Рабиновича началось в 1955 году. На улице Суханова планировалось создать центр административно-политического управления Владивостока.

Изначально было задумано построить два симметричных здания с башнями, в которых должны были разместиться краевые и городские органы власти. Но эта идея так и не воплотилась.

Остановка транспорта "Семёновская"

Здание на углу улиц Алеутской и Семёновской было построено в начале 20 века Георгием Кариополи.

С 1 января 1986 года решением владивостокского горисполкома была закрыта располагавшаяся в этом здании Владивостокская фабрика игрушек. Снос "Дома Кариополи" (который многие жители восприняли негативно) городские власти произвели под предлогом необходимости расширения Семёновской площади для транспорта.

Вид на бухту Золотой Рог

Постановление "О строительстве моста через бухту Золотой Рог" было подписано в конце 2005 года тогдашним губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным.

Строительство моста через бухту Золотой Рог началось в августе 2009 года, когда для опоры путепровода моста была пробурена первая скважина.

Соединение мостового полотна состоялось 28 апреля 2012 года, а 11 августа состоялось его открытие.

Сквер на набережной Спортивной гавани

Одно из любимых мест отдыха горожан в середине 20 века. В настоящее время площадка у самого большого владивостокского фонтана служит для проведения многих городских мероприятий.

Спортивная гавань

Спортивная гавань находится на побережье Амурского залива и в самом начале истории Владивостока носила название Каботажная.

Позже гавань стала называться Семёновской бухтой или Семёновским Ковшом, по фамилии владивостокского купца Якова Семёнова, скупившего прилегающие земельные участки. Настоящее название гавань получила уже в советское время.

Улица 1-я Морская

В этом доме, находящимся по адресу 1-я Морская ул., 6/25 в советское время находилось популярное кафе "Аэлита", излюбленное место встреч курсантов из ДВВИМУ. Затем на этом месте появился первый во Владивостоке северокорейский ресторан "Моранбон", для чего первый этаж был сильно перестроен.

Улица Пограничная

Вид на улицу Пограничную (бывшая Корейская) и немного на владивостокскую Миллионку.

Автор: http://welder-history.livejournal.com

Улица Светланская, 83. Магазин "Океан"

На этом месте с начала 20-го века располагалось Владивостокское Александровское мореходное училище дальнего плавания (ВАМУДП), бывшие Александровские мореходные классы.

В 1960-е гг. здание было снесено и на этом месте построен магазин "Дары моря" (с середины 70-х назывался "Океан"), также в этом здании находился один из самых известных ночных клубов 90-х — "Стэлс".

Улица Пограничная

Автор: http://welder-history.livejournal.com

Магазин "Изумруд"

Перекресток Алеутской и Светланской

Центральная площадь Владивостока

Центральный корпус Дальрыбвтуза

Здание Дальрыбвтуза строилось с конца 30-х годов 20 века до начала 50-х (строительство было прервано из-за начала Великой Отечественной войны) в соответствии с "генеральным проектом планировки города Владивостока".

Комплекс этих зданий ("зеркальное" отображение должно было находиться и по правую сторону Океанского проспекта) должен было стать частью комплекса площади морского вокзала и парадным фасадом города.