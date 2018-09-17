Михаил Янковский: польский дворянин, сибирский каторжник, освоитель Уссурийского края

Михаил Янковский. Фото: Предоставлено порталом "Старый Владивосток"

Жизнь и дела основателя самой почитаемой династии в Приморье - в материале РИА PrimaMedia

"Он был дворянином в Польше, каторжником в Сибири, нашёл приют и славу в Уссурийском крае. Содеянное им – пример будущим хозяевам земли"... Эти слова, начертанные на доске рядом с памятником Михаилу Янковскому в приморском селе Безверхово, как нельзя лучше выражают сущность человека, которому посвящены. Ему, волею судеб попавшему в Приморье, довелось стать пионером бурного развития далекого края и своей энергией, предприимчивостью и смелостью сделать себе мировое имя ученого и предпринимателя, исследователя и основателя одной из самых почитаемых династий в Приморском крае. ИА PrimaMedia предлагает вспомнить о славном дальневосточном роде Янковских, а именно о его основателе — Михаиле Ива­новиче.

Кто в Приморье да и на всем Дальнем Востоке не знает фамилии Янковский? Если кому-то и неиз­вестна вся история этой замечательной семьи, то, конечно, должны быть известны мно­гочисленные предприятия этих пионеров Приморья, существовавшие в крае на рубеже позапрошлого и прошлого веков. Оленеводческие хо­зяйства, конные заводы, плантации женьшеня, рыбные промыслы — вот результаты многогранной деятельности нескольких поколений этой удивительной семьи в нашем крае. А начинался ее путь в Приморье с человека, родившегося в далекой Польше в середине XIX века.

Польша — Сибирь — Дальний Восток

Польский шляхтич по происхождению Михаил Иванович Янковский (Михал Матеуш Янович) родился 24 сентября 1842 года в селении Злотории Тыкоцинского уезда Аугустовской губернии Королевства Польского Российской империи. Там же прошло его детство – в фамильном имении родителей – Яна и Элжбеты Новина-Янковских.

Окончив гимназию в Люблине, юный Михаил отправился получать образование в Горыгорецкий земледельческий институт неподалеку от Могилёва (сейчас это Белорусская сельскохозяйственная академия — прим. авт.).



Рисунок здания Горыгорецкого института, XIX век. Фото: Наполеон Орда

Но окончить институт ему было не суждено. Причиной тому были националистические взгляды молодого Михаила на будущее Царства Польского в составе Российской империи. В рядах других студентов он принимает участие в вооруженном восстании 1863 года, которое вскоре было подавлено.

Арест и последующая ссылка в Восточную Сибирь открывают новую страницу в жизни Михаила Янковского.

Участие в мятеже стоило молодому дворянину титула и состояния. По конфирмации командующего войсками Виленского военного округа 21-летний мятежник ссылается на каторжные работы в Россию. Первым местом восьмилетней каторги становится Иркутск, куда Янковский прибывает в ноябре 1864 года. Дорогу до места ссылки он вместе с другими заключенными преодолевает пешком.



Участников Польского восстания 1863 года гонят в Сибирь. Фото: Картина Артура Гротгера "Путь в Сибирь"

Годы ссылки проходят в разных уголках Восточной Сибири, куда молодого поляка отправляют на работы. Образованный молодой человек не теряет времени даром: отбывая наказание, он занимается самообразованием, осваивает новые занятия, заводит новые знакомства.

Одной из судьбоносных для Михаила встреч становится знакомство в Чите с учеными Бенедиктом Дыбовским (профессор Варшавского университета, один из родоначальников польского озероведения) и Виктором Годлевским (исследователь Байкала, зоолог).

В апреле 1866 года Высочайшим повелением срок каторжных работ Янковскому сокращен вдвое. Таким образом, каторга для Михаила должна была закончиться уже в сентябре 1868 года, однако по нелепой ошибке его снова высылают на дальнейшие принудительные работы в другое место.

Михаил обращается с просьбой решить его судьбу к властям и в итоге все же оказывается на свободе. Но вместо того, чтобы вернуться на родину, молодой поляк остается работать на Ленских золотых приисках. Полученные на сибирских приисках навыки впоследствии сыграют важную роль в его жизни.

Знакомство с Дыбовским и Годлевским приводят к новому повороту в жизни вчерашнего каторжника. В 1872 году видные ученые приглашают любознательного молодого человека в научную экспедицию по Забайкалью, а в 1873-м экспедиция продолжается уже по Приамурью. Исследователи спускаются на весельной лодке "Надежда" по реке Аргунь к Амуру, попутно изучая флору и фауну бассейнов этих рек. В течение последующего года сплав продолжается по Амуру, Шилке и завершается в устье Уссури.

В этой грандиозной экспедиции были собраны богатейшие коллекции рыб, птиц и млекопитающих. Во время экспедиции Михаил Иванович охотится, проводит наблюдения и помогает ученым пополнять коллекции чучел. Полученные навыки позволят Янковскому в дальнейшем собрать собственные уникальные коллекции и сделать открытия, которые принесут ему заслуженную славу не только в России, но и далеко за ее пределами.

Так любознательность и исследовательский азарт приводят отца великой дальневосточной династии в регион, с которым отныне будет ассоциироваться его фамилия — Южно-Уссурийский край. Он принесет Янковскому заслуженную славу исследователя и пионера его развития.

Золотодобытчик и усмиритель хунхузов

В 1874 году, после подписания контракта во Владивостоке, Янковский на пять лет становится новым управляющим золотым рудником золотопромышленника И. И. Кустера на острове Аскольд. В то время этот расположенный посередине залива Петра Великого остров был большой головной болью приморских властей, которые ничего не могли поделать с незаконным старательством и браконьерством.



Золотой прииск на острове Аскольд. 1876 год. . Фото: Карл Шульц. Портал "Старый Владивосток"

Дело в том, что прииск острова не имел постоянного управляющего, и это привело к тому, что здесь выработались свои неписаные законы. Артельщики утаивали часть золота и контрабандой переправляли его за границу. Всем орудовала банда "хунхузов", так прозвали местные рабочие китайских разбойников. Хунхузы ради дорогих лечебных пантов, шкур и мяса извели почти всех пятнистых оленей на Аскольде. Ни гражданским, ни военным никак не удавалось навести порядок на этом острове.

И только Янковскому удалось раз и навсегда очистить Аскольд от старателей-хищников и их краснобородых друзей ("хунхуз" в переводе с китайского – "красная борода" — прим.авт.).

Прибыв на остров на шхуне "Морская корова" своего друга — известного китобоя и вольного шкипера Фридольфа Гека, Янковский со знанием дела берется за работу. С помощью верных помощников он проводит операцию по выявлению и захвату главарей хунхузов, которых под конвоем доставляют во Владивосток и передают властям. Разбойников, скрывавшихся в бараках приискового поселка, удалось выявить благодаря подсказке старшин рабочих артелей: руки хунхузов, не знакомых с киркой и заступом, не знали трудовых мозолей.

Помимо борьбы с браконьерами и хунхузами новый начальник прииска занимается развитием островного хозяйства. Янковский налагает запрет на отстрел пятнистых оленей, завозит на остров фазанов, которые быстро размножились и стали охотничьими объектами. Быстро увеличивалось стадо оленей, которое за 10 лет запрета на охоту выросло с 800 до 3 тысяч голов, и еще очень долго Аскольд оставался единственным в мире питомником пятнистых оленей.

Наведение общего порядка на прииске незамедлительно сказалось и на увеличении добычи золота. В этом деле Янковский применяет богатый опыт, полученный на приисках Сибири. Успехи нового начальника не остаются незамеченными, и хозяин рудника Кустер предлагает перезаключить контракт на более выгодных условиях.



Золотопромывочная машина на острове Аскольд. 1876 год. Фото: Фото: Карл Шульц, портал "Старый Владивосток"

Исполняя свои основные обязанности, не забывает Михаил Иванович и о главной своей страсти — науке. В круг его научных интересов входят геология, археология, зоология, ботаника, метеорология и другие естественные науки.

В 1877 году он устанавливает на острове станцию наблюдения за погодой и отсылает получаемые результаты в Пулковскую обсерваторию. Он занимается археологическими раскопками, проводит исследования, результаты которых публикуются в изданиях Рус­ского географического общества. Его работы привлекают внимание научного сообщества, которое по достоинству оценивает их. За одну из таких работ — статью "Остров Аскольд", опубликованную в 1881 году, он удостаивается серебряной медали Русского географического общества.



М.И. Янковский с женой (у скалы) среди группы золотопромышленников. Остров Аскольд. 1877 год.. Фото: из фондов музея Арсеньева

Изучая неповторимую природу Аскольда, Янковский собирает и отправляет в музеи Петербурга, Варшавы, Франции, Германии обширные коллекции птиц, насекомых, растений, различные археологические ценности.

Устраивается и личная жизнь Михаила Ивановича. В 1877 году он женится, причем жену свою выбирает… по фотографии. По просьбе Янковского владивостокский фотограф Карл Шульц показывает ему фотографии невест, и Михаил Иванович останавливает свой выбор на племяннице коллежского асессора Ольге Кузнецовой. Он делает девушке предложение руки и сердца, Ольга берет на раздумья несколько дней и – соглашается. 2 мая 1877 года Михаил Иванович и Ольга Лукинична венчаются во Владивостоке. В течение двух лет один за другим в молодой семье появляются на свет сын Юрий и дочь Елизавета.

Хозяин Сидеми

Создав семью, Михаил Янковский задумывается о собственном имении и хозяйстве. Он тщательно изучает морское побережье Приморья, выискивая идеальное место для воплощения своих планов.

Вскоре он находит то место, которое искал: уединенный, пустынный полуостров Сидеми в Амурском заливе, неподалеку от Владивостока. Он обращается к властям с просьбой об отводе ему в собственность земли в этом месте. Однако селиться одному на необжитых землях было опасно. Опасность была связана с большим количеством в тех местах хищных зверей — тигров и леопардов. Не меньшая опасность исходила от хунхузов, шайки которых безнаказанно орудовали в пограничных районах в то время.

Поэтому он договаривается со своим другом Фридольфом Геком поселиться в Сидеми вместе.

В 1879 году Янковскому возвращают права дворянина и он приобретает землю в желанном месте. На этом участке он закладывает свое имение, строит дом-крепость, в который в 1880 году переселяется вместе с семьей.



Дом-замок Янковских в Сидеми. Фото: портал "Старый Владивосток"

Здесь, на полуострове, который впоследствии будет назван в честь своего освоителя, Михаил Иванович разворачивает бурную деятельность.

Первым его делом на новом месте становится коневодство. Начав всего с нескольких коней и кобыл, через некоторое время он уже открывает первый в Приморье конный завод. В течение многих лет он работает над улучшением породы и в итоге выводит особую породу, которая была великолепно приспособлена к условиям Дальнего Востока — лошадь Янковского. Ею стали пользоваться не только крестьяне, но и военное ведомство, приобретавшее этих коней для нужд кавалерии и конной артиллерии. Достижения Янковского в коннозавод­стве получили широкое одобрение. Выведенные на его заводе кони неоднократно брали призы на бегах и скачках, получали медали на сельскохозяйственных выставках.

Его завод продавал по 75-100 лошадей в год. Их можно было отличить по клейму с буквой "Я" — первой буквой в фамилии Михаила.

Кроме любимого им коневодства, Янковский берется за разведение пятнистого оленя. С первых дней пребывания в Сидеми Михаил Иванович запрещает отстрел этих копытных, а также организует крупный оленепарк, став по сути основоположником новой отрасли в сельском хозяйстве.

Хозяйство на оленеферме он ведет с помощью самых современных методов, им же разработанных.

Например, вводит совершенно новую технологию обрезки оленьих пантов (неокостеневшие рога, содержащие цен­ное лекарственное вещество пантокрин), которая позволяла не убивать при этом животных. Таким образом, одно животное могло использоваться много раз, а поголовье оленей сохранялось. В начале XX века стадо оленей на ферме насчитывало почти 2 тысячи особей.



Пятнистые олени в имении Янковских в Сидеми. Фото: портал "Старый Владивосток"

Новые начинания и открытия

Там же, в Сидеми, Янковский основывает первую в России и в мире плантацию "корня жизни" — женьшеня. Используя свои агрономические знания, Михаил Иванович сумел наладить искусственное выращивание этого ценнейшего в восточной медицине лекарственного растения. О масштабах плантации можно судить из отчета сына Михаила Ивановича — Юрия Михайловича Янковского за 1910 год. К этому времени плантация насчитывала до 60 тысяч корней различного возраста, оцениваемые знатоками наравне с дикими.

Стоит сказать, что ставить свое многогранное хозяйство на ноги Янковскому приходилось в весьма труд­ных, если не сказать опасных, условиях. Домашняя живность неоднократно подвергалась нападениям тигров и леопардов, реальная угроза нападения исходила и от промышлявших неподалеку банд хунхузов. Перед глазами был горький пример его друга Фридольфа Гека, поселившегося в Сидеми на год раньше. В один из дней, когда Гек был в очередном плавании, его имение было разграблено бандой хунхузов. В результате дерзкого нападения супруга Гека была убита, а единственный сын вольного шкипера пропал в неизвестном направлении.

Вынеся урок из этой трагедии, Янковские даже ночью держали под рукой заряженное оружие.

Но суровые условия не заставили Янковских отказаться от жизни интеллигентных людей, интересующихся литературой, музыкой, изобразительным искусством. В семье с почтением относились к образованию. Для детей были наня­ты учителя, готовившие их по программам гимназий. Экзамены они сдавали экстерном во владивостокских гимназиях. В имении устраивались вечера и балы, ставились пьесы. В гостях у Янковских бывали известные чиновники, предприниматели Приморья. Двери всегда были открытыми для ученых и исследователей.

Растет и семья Янковских: один за другим на свет появляются дочь Анна (1882), сыновья Иван (Ян) (1884), Сергей и Павел (1890).

Ведение многогранного хозяйства не мешало Михаилу Ивановичу заниматься своей любимой наукой.

Продолжая удовлетворять свой исследовательский пыл, в окрестностях своего имения он открывает много новых, до этого не­известных видов насекомых: около ста видов дневных и ночных бабочек (из которых 17-ти было присвоено его имя — прим. авт.), а также несколько видов жуков. Одним из его важных открытий становится описа­ние Янковским совершенно нового вида весьма редкой птички — овсянки Янковского, обитающей исключительно на юге Приморья.



Овсянка Янковского. Фото: http://storage.onbird.ru

Михаил Иванович открывает и описывает новые виды растений. В числе соратников по Обществу изучения Амурского края, членом которого он стал в 1884 году, закладывает основу всей дальневосточной археологии. Открытая Янковским археологическая культура южного Приморья с 1972 года также носит его имя.

В 1906 году Михаил Иванович уезжает во Владивосток осваивать новые виды бизнеса: начинает книготорговлю, участвует в кожевенном предприятии фирмы “Жуклевич, Янковский и Ко”. Вполне вероятно, энергии и знаний этого удивительного человека хватило бы и на другие дела, если бы не проявившиеся проблемы со здоровьем.

В 1909 году Михаил Янковский переносит тяжелое воспаление легких и по совету врачей переезжает сначала в Семипалатинск, а затем в Сочи. Медики утверждают, что причиной болезни является суровый дальневосточный климат и советуют Михаилу Ивановичу сменить место жительства. Но любовь к Уссурийскому краю не угасает, и на протяжении нескольких лет Янковский каждую осень приезжает к семье в любимое им Сидеми.

Но болезнь берет свое, и 10 октября 1912 года Михаил Иванович Янковский скончался в Сочи в возрасте 70 лет. Дело, начатое Янковским, продолжил его сын Юрий Михайло­вич, прославившийся в Приморье, а позже и в Корее как замечатель­ный охотник и натуралист. Под его руководством основанное отцом хозяйство жило и развивалось вплоть до революции. Но это уже другая история, подробности которой вы сможете узнать из нашего следующего материала.

Михаил Иванович Янковский был похоронен на старом городском кладбище Сочи, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней.

Но до сих пор в Приморье и за его пределами жива память об этом великом человеке и его семье. В 1997 году в Безверхово (бывшее Сидеми) был открыт памятник Михаилу Янковскому. Его имя носят полуостров и гора в Хасанском районе Приморского края, а также ряд улиц во Владивостоке и других населенных пунктах Приморья.

Памятник Михаилу Янковскому в Безверхово. Фото: РИА PrimaMedia Памятник Михаилу Ивановичу Янковскому в Безверхово. Фото: РИА PrimaMedia 1 / 2

История династии Янковских в Приморье не теряет актуальности и в сегодняшнем дне. Их вклад в дело развития Приморья признает и ценит современный приморский бизнес. В апреле 2015 года в пригороде Владивостока заработал крупнейший на Дальнем Востоке индустриальный промышленный парк "Авиаполис Янковский", названный в честь знаменитой семьи.

17.09.2018