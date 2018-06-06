В Кавалерово или Кавалерове: узнай, как правильно, в День русского языка

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Эксперт-языковед разбирает спорные случаи употребления слов из приморских реалий

6 июня, PrimaMedia. Учрежденный в 2011 году День русского языка празднуется сегодня, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина — Солнца русской поэзии. Пока по всей стране в честь этих двух событий проводят различные культурные мероприятия, мы попросили эксперта-языковеда из ДВФУ рассказать о правильном употреблении самых спорных случаев в приморской топонимике и как же все-таки правильно: "в Кавалерово" или "в Кавалерове", "на острове Русском" или "на острове Русский", "Снеговая Падь" или "Снеговая падь", сообщает ИА PrimaMedia.

Правила русского языка достаточно просты, когда речь идет о склонении словосочетаний.

Рассказывает руководитель образовательной программы "Филология" Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ, кандидат филологических наук Наталья Милянчук:

— Согласно грамматическим нормам русского литературного языка, в сочетаниях географических названий (Русский) и номенклатурных терминов (остров) нужно склонять обе части, особенно если географическое название — прилагательное: "на острове Русском". То же самое касается употреблений "в городе Владивостоке", "в городе Москве" и так далее.

Если в вопросе склонения топонимических объектов все понятно, то с написанием с прописной буквы в составных названиях сложнее. Так, даже в публицистических текстах о Владивостоке часто можно встретить разнящиеся варианты: "Снеговая Падь"/"Снеговая падь" и "Вторая Речка"/"Вторая речка".

В этом случае эксперт ссылается на автора многочисленных трудов по русскому языку, лингвиста Дитмара Розенталя:

— В составных географических названиях с прописной буквы пишутся все слова, кроме служебных и слов, обозначающих родовые понятия (гора, залив, море, озеро, океан, остров, пролив, река и так далее), например: Северная Америка (обе Америки, открывать Америку), Новый Свет, Старый Свет, Южная Африка, Азиатский материк, Северный Ледовитый океан, Кавказское побережье, Южный полюс, тропик Рака, Красное море, остров Новая Земля, Зондские острова, мыс Доброй Надежды, Берингов пролив, Главный Кавказский хребет, Нижняя Тунгуска, Верхние Альпы, Онежское озеро, гора Магнитная, Москва-река, вулкан Везувий, полуостров Таймыр.

Но Наталья Милянчук отмечает, что тот же Розенталь говорит и о ряде случаев, когда существительные в составных географических названиях пишутся с прописной буквы, если они утратили свое лексическое значение и называют объект условно, например: Белая Церковь (город), Красная Поляна (город), Красная Горка (город), Чешский Лес (горный хребет), Золотой Рог (бухта), Болванский Нос (мыс).

"По этой логике, если речь идет о реке и о пади, нужно писать Вторая речка и Снеговая падь. А если речь идет о районах города (а в нашем случае именно так), то Вторая Речка, Снеговая Падь", — поясняет Милянчук.

Насчет одного из самых сложных случаев, часто вызывающего оживленные споры, а именно — "в Кавалерово" или "Кавалерове" (и подобных) — однозначный ответ не смог дать даже эксперт.

— Тут вообще все непросто. На сайте "Грамота.ру" пишут: "Топонимы славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово. Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый и несклоняемый: в Люблине и в Люблино, в сторону Строгина и в сторону Строгино, в Иванове и в Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино, до Косова и до Косово, к Митину и к Митино, 8-й микрорайон Митина и 8-й микрорайон Митино. При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме".

То есть строго правильно говорить "в Кавалерове". Другие источники пишут, что нормативно и "в Кавалерово". Сама я предпочту сказать "отдыхали в Кавалерово, в Фокино, в Зарубино", коллеги с кафедры со мной согласны, — подытожила Наталья Милянчук.

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