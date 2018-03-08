До матча осталось

Праздничные капкейки. Фото: Артур Мигдальский

Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню

Принять участие в праздничной акции сможет каждый

8 марта, PrimaMedia. Компания "Владхлеб" запускает праздничную акцию в честь 8 марта. Каждый покупатель тортов из тематической коллекции сможет выиграть сертификат в сеть фирменных магазинов "Лакомка", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Владхлеб"

"Начало весны — это время, когда хочется не только радоваться, но и радовать. Вот и мы решили к Международному женскому дню провести акцию для наших покупателей. Магазины сети "Лакомка" есть практически во всех районах города. Так что победители смогут регулярно радовать себя любимыми десертами", — рассказала PR-менеджер компании "Владхлеб" Анастасия Печёнкина.

Для того, чтобы получить шанс выиграть сертификат в "Лакомку", необходимо купить торт из тематической коллекции, сохранить чек и зарегистрировать его на официальном сайте компании "Владхлеб". 12 марта представители предприятия определят двух победителей при помощи генератора случайных чисел.

Праздничный торт от компании "Владхлеб"

Праздничный торт от компании "Владхлеб". Фото: Артур Мигдальский

Отметим, что в праздничную коллекцию к Международному женскому дню вошли восемь десертов. Это торты с праздничным декором: торт "Медалька", торт "Сказка", торт "Творожно-ягодный", торт "Белиссимо", торт "Каприз", торт "Шоколадный" с зелеными цветами, торт "Шоколадный" с белыми цветами, торт "Морковный". Они украшены тематическим декором и станут прекрасным презентом к 8 марта.

Праздничный торт от компании "Владхлеб"

Праздничный торт от компании "Владхлеб". Фото: Артур Мигдальский

Подробнее с коллекцией можно ознакомиться в официальных аккаунтах компании в Instagram и Facebook.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Коллекция тортов к 8 марта от компании «Владхлеб» уже поступила в продажу

05 марта, 09:10

Цветы и воздушные шары: правильный Женский день для сладкоежек

03 марта, 10:10

Фотосессия за торт: «Владхлеб» проводит акцию ко Дню всех влюблённых

12 февраля, 09:00

Сроки годности на шоколад из Владивостока неожиданно увеличились в три раза

09 февраля, 15:35

Компания «Владхлеб» запускает тематическую коллекцию десертов к 14 февраля

09 февраля, 11:15

Картина дня

Гигантской восьмеркой и тюльпаном из автомобилей поздравили женщин Владивостока

11:20

Владивосток - эпицентр удара стихии. Что будет дальше?

07 марта, 16:35

Тюльпаны – легально и не очень: Владивосток охватил предпраздничный цветочный ажиотаж

11:05

Метель во Владивостоке: 40 экипажей ДПС, 250 кубометров реагентов и 500 тонн посыпки

07 марта, 12:10

Глава компании ДНС из Владивостока оригинально поздравил женщин с 8 Марта

07 марта, 19:15

Среди разбившихся в Сирии военных был приморец из села Варфоломеевка
Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia