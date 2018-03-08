Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню

Праздничные капкейки. Фото: Артур Мигдальский

Принять участие в праздничной акции сможет каждый

8 марта, PrimaMedia. Компания "Владхлеб" запускает праздничную акцию в честь 8 марта. Каждый покупатель тортов из тематической коллекции сможет выиграть сертификат в сеть фирменных магазинов "Лакомка", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Владхлеб"

"Начало весны — это время, когда хочется не только радоваться, но и радовать. Вот и мы решили к Международному женскому дню провести акцию для наших покупателей. Магазины сети "Лакомка" есть практически во всех районах города. Так что победители смогут регулярно радовать себя любимыми десертами", — рассказала PR-менеджер компании "Владхлеб" Анастасия Печёнкина.

Для того, чтобы получить шанс выиграть сертификат в "Лакомку", необходимо купить торт из тематической коллекции, сохранить чек и зарегистрировать его на официальном сайте компании "Владхлеб". 12 марта представители предприятия определят двух победителей при помощи генератора случайных чисел.



Праздничный торт от компании "Владхлеб". Фото: Артур Мигдальский

Отметим, что в праздничную коллекцию к Международному женскому дню вошли восемь десертов. Это торты с праздничным декором: торт "Медалька", торт "Сказка", торт "Творожно-ягодный", торт "Белиссимо", торт "Каприз", торт "Шоколадный" с зелеными цветами, торт "Шоколадный" с белыми цветами, торт "Морковный". Они украшены тематическим декором и станут прекрасным презентом к 8 марта.



Праздничный торт от компании "Владхлеб". Фото: Артур Мигдальский

Подробнее с коллекцией можно ознакомиться в официальных аккаунтах компании в Instagram и Facebook.