«Невинные радости»: симметрия вкуса

Севиче из дальневосточного гребешка на рисовых чипсах. Фото: предоставлено рестобаром "Невинные Радости"

Теперь в меню гости найдут разнообразие блюд из рыбы, морепродуктов и дичи - все, чем богаты Японское море и дальневосточная тайга

12 марта, PrimaMedia. Рестобар "Невинные Радости" в середине февраля представил гостям и жителям приморской столицы новое меню. Смена концепции была связана с сезонностью и углублением тренда на локальность, то есть теперь в меню гости найдут разнообразие блюд из рыбы, морепродуктов и дичи — все, чем богаты Японское море и дальневосточная тайга, сообщает ИА PrimaMedia.

"С самого открытия мы специализируемся на средиземноморской кухне, и концепция локального продукта была изначально, просто теперь мы углубили это направление", — комментирует шеф-повар бара Илья Степанов.

Среди топовых блюд нового меню шеф назвал такие, как "каплун с имбирем и отварным булгуром", "утиная ножка с кускусом и малиновой глазурью", "утиный рийет с бриошью и жареным красным луком", "крудо из мраморного желтохвоста", "паста птитим с копченой уткой и картофельным муссом".

Свекла на костре с соусом из жженого сена. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Аргентинский фарш с моченой клюквой. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Салат с лососем, маринованным в свекольном фреше. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Куриный бульон с мясными фрикадельками и домашней лапшой. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Паста птитим с копченой уткой. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Каплун с булгуром и муссом из петрушки. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Утиная ножка с кускусом и ягодным соусом. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» 1 / 7

"Каплун – это специально откормленный петух с очень мягким и нежным мясом, которого мы готовим в маринаде на основе имбиря, масла и специй, — делится кулинарными секретами Илья Степанов. – Утку мы готовим несколькими способами: либо запекаем ее и подаем с булгуром, тыквой и яблочно-малиновой глазурью, либо как рийет, обжаренный с красным луком, на булочке с соусом из копченой моркови. Желтохвост у нас лучшего качества, это царское блюдо, и оно стоит того, чтобы его попробовать с крепкими напитками или легким вином. Но тут можно продолжать бесконечно, о каждом блюде я могу говорить очень много и с особым трепетом".



Крудо из мраморного желтохвоста. Фото: предоставлено рестобаром "Невинные Радости"

Новое меню базируется на следующих доминантах: легкость, локальность и идеальная винная сочетаемость. В рестобаре представлено более 750 позиций различных напитков, и с каждым из них блюда раскрываются по-разному.

"Наши блюда, как вина, обладают своими характеристиками: одни более плотные, другие более легкие, какие-то минеральные, какие-то со своим особым настроением. Это настоящее гастрономическое путешествие в плане еды", — объясняет Илья.

Осенью Илья стажировался в ресторане AQ KITCHEN под руководством знаменитого московского шефа Андрея Жданова, впитывал техники приготовления и современные тенденции, а также пообщался с мировой кулинарной знаменитостью Фергюсом Хендриксом, который подарил ему свою книгу авторских рецептов тапасов.

Но и соседство приморского региона со странами Азии тоже вносит свои акценты в состав блюд: в меню супов есть "крабовый суп на основе пикантного бульона", который отражает Таиланд, Китай и Корею, отдаленно напоминая тайский "Том Ям" из-за присутствия лемонграсса.



Пикантный крабовый суп с лемонграссом. Фото: предоставлено рестобаром "Невинные Радости"

"Мы не ориентированы на азиатскую гастрономию, которая подразумевает какие-то остро-перченые вкусы, — отмечает шеф-повар Илья Степанов. – Азия проявляется в разумном применении специй: имбиря и чеснока".

Новое меню получилось лаконичным и в то же время очень разнообразным. Отдельный раздел называется "К вину", чем подчеркивается концепция рестобара: еда как идеальное дополнение к напиткам и сбалансированная сочетаемость с ними. Разобраться, к какому блюду какое вино подойдет лучше, гостям помогает шеф-сомелье Алиса Фищук:

"Есть классическое правило, которого все придерживаются: белое вино подается к рыбе, а красное – к мясу. Но сегодня оно уже так не работает, мы, обладая винотекой на 750 позиций, вполне можем подобрать идеально совпадающее по вкусу красное вино к рыбе, и у нас есть белое вино, которое вполне уместно сочетать с мясом. Например, к карпаччо из желтохвоста идеально подойдет белое итальянское, у которого очень своеобразный вкус и послевкусие имеет легкую горчинку. К нему также подойдет насыщенное розовое вино. К карпаччо из оленины можно взять выдержанное белое, плотное, создаст интересную палитру вкусов. Из красных подойдут вина Бургундии. За вкусовыми сочетаниями вина и еды необходимо следить, потому что некоторые вина могут усилить горечь или йодистый вкус блюда, например, креветок или устриц. Есть сочетания, которые традиционно несовместимы, например, стейк не запивают сладким вином, хотя многие любят именно такое сочетание".

Суп из чечевицы с томатом и рикоттой. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Феттуччине с мясными фрикадельками. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Равиоли со шпинатом и рикоттой. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Ребра ягненка со спредом из баклажан. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Стейк из капусты с домашней сметаной и пудрой из петрушки. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Судак с водорослями из лука порей и муссом из сельдерея. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Дим самы с креветкой и томатным фрешем. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Равиоли с мраморной говядиной и трюфельным маслом. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» Филе палтуса с зеленым рисом басмати и соусом из копченой моркови. Фото: предоставлено рестобаром «Невинные Радости» 1 / 9

Как объяснила Алиса, в их баре не практикуют использование стандартной винной карты, как это происходит в обычных заведениях.

"Вам приносят список того, что есть, и вы ищете знакомое название, если знакомое название не находите, то выбираете второе самое недорогое в листе. У нас же компетентные кависты готовы порекомендовать вам, помимо тех 750 позиций по бутылкам, еще и около 35-40 позиций по бокалам, и гости могут пробовать, открывать для себя что-то новое. Гости, которые регулярно к нам ходят, когда-то начинали с обычных и не знали, что еще заказать, постепенно начинали открывать новые сорта, а теперь, полгода спустя, вполне свободно ориентируются и могут попросить что-то редкое", — говорит Алиса.

Для тех, кто хочет расширить свою вкусовую палитру, в рестобаре проходят мастер-классы и дегустации, посвященные разным темам.

Новое предложение от бара — кейтеринг, то есть услуги на выезде. Стандарт на кейтеринг пока не введен, шеф-повар общается с каждым заказчиком отдельно и составляет под каждое мероприятие индивидуальное меню.

А 14 марта в рестобаре стартует проект "Винная школа" — полноценный курс по искусству употребления вина с самых базовых основ с охватом всех стран и регионов. Двухчасовые занятия будут проходить раз в неделю, по средам, в течение трех месяцев. Пройти обучение могут все желающие и, таким образом, расширить свои познания в области искусства употребления вина.

Рестобар "Невинные радости" — это способ получить новые гастрономические переживания на самой высокой ноте.