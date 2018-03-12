Country Pizza во Владивостоке: здесь размывают границы реальности и пробуют Чикаго на вкус

Ресторан сети Country Pizza во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Владелец популярной сети ресторанов американской кухни Александр Примак - о деле всей своей жизни

12 марта, PrimaMedia. Найти здание американской пиццерии Country Pizza довольно просто. Хотя с проезжей части главной улицы Владивостока – Светланской, его не видно, стоит лишь повернуть направо от остановки Лазо, двигаясь в сторону центра, а там немного подняться вверх. И вот она, так же справа, заветная дверь в мир популярных хитов заграничной кухни.

Здесь корреспондента и фотографа ИА PrimaMedia встречают владельцы сети пиццерий в Уссурийске и Владивостоке Александр Примак и его супруга Наталья.



Жизнь в стиле кантри. Фото: Елена Лагерева

Располагаемся в уютном зале на втором этаже, у окна, за которым гордо реют тематические флаги — флаг " Pizza" и флаг “ welcome". Тихо звучит приятная музыка — кантри. На столе взор радует текстильная клетчатая скатерть, нетипично для пиццерии, нетипично для России в целом и очень атмосферно.



Владелец сети ресторанов Country Pizza Александр Примак. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Атмосферной и уютной выходит и беседа.

Здесь встречают дорогих гостей. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Открытая кухня позволяет увидеть таинства приготовления пиццы своими глазами. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников 1 / 2

— Александр Викторович, первая пиццерия Country Pizza открылась в Приморье ровно 18 лет назад в Уссурийске. Так что в этом году, по нашим меркам, сеть кафе, состоящая уже из трех заведений, празднует свое совершеннолетие. Расскажите, с чего все начиналось?

— С идеи. Все начиналось с идеи и желания творить. Бизнесом я занимаюсь еще с 1992 года. На тот момент это была сеть розничной торговли продуктами питания. Несомненно, полезно, но такой род деятельности, так или иначе, имеет свой предел. Особого развития в нем нет, нет простора для творчества.

Так, в середине 2000-го года, появилась первая пиццерия Country Pizza, первая и единственная в Уссурийске на тот момент. Все свободное время, вся энергия, весь творческий потенциал – все ушло на развитие дела.

К открытию пиццерии Александр подошел крайне ответственно. Каждая пицца была не единожды приготовлена им у себя дома, на оборудовании, которое он привез из Москвы, специально для этих целей. Что— то не получалось и выбрасывалось, другое дорабатывалось и улучшалось , а что— то сразу стало хитом.

— Сегодня, в сравнении с предыдущими годами, меню пиццерии значительно расширилось. Какие виды пиццы пользуются особым спросом гостей?

—Вы знаете, спрос в Уссурийске и Владивостоке – разнится. В Уссурийске люди предпочитают сытную пиццу с ветчиной, с пепперони. Там для гостей главное – утолить голод.У владивостокских гостей вкус более изыскан. Они хотят попробовать что— то новое.



Олег — мастер своего дела. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Мы к этому готовы, ведь в ассортименте Country Pizza более двадцати её вариаций. Для особых гурманов есть пиццы с сёмгой, морепродуктами, артишоками. Подчеркну, что вкус пиццы всегда зависит от качества ингредиентов. Поэтому мы используем только свежие, прошедшие предварительную обработку компоненты.

Предварительная обработка ингредиентов — не пустой звук. Заглянув на кухню мы ознакомились с тонкостями этого процесса. Если в составе американского изыска маринованная курица — можно быть уверенным, что это отменное, свежее филе, замаринованное по всем правилам. Также дела обстоят с луком. Если соус — то тщательно доработанный, обогащенный. Если грибы, то несомненно, прошедшие важные этапы тепловой обработки.

— Грибы в пицце — это вообще отдельная история, учитывая весьма пресный вкус, например, тех же шампиньонов. В Country Pizza исключена ситуация, что повар просто нарезал их ломтиками и добавил в блюдо. Нет, грибы всегда обжариваются или маринуются по особой рецептуре, и только достигнув пика своего вкуса идут в приготовление пиццы.

— Александр, а какую пиццу предпочитаете лично вы?

— Сложно ответить на этот вопрос. Я весьма не понаслышке знаком с каждым нашим творением. Время от времени возникают свои фавориты. Сегодня им является наша новинка — "Чикаго-Стайл". Она в полной мере отражает настоящий вкус американской пиццы.



Аромат у "Чикаго-Стайл" божественный, а сыр отменно тянется. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

"Чикаго-Стайл" — традиционное лакомство в США, лишь недавно начала завоевывать расположение россиян. Это весьма необычная для нас пицца "закрытого типа", в которой особенно много начинки и сыра, обильно сдобренных отменным соусом.



Даже один кусочек пиццы способен насытить проголодавшегося гостя. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

— Основная "изюминка" "Чикаго-Стайл" — это то, что вкусовая композиция теста вполне может конкурировать с содержимым. То есть, здесь корж выступает не просто основой, а полноценным ингредиентом. А уж начинка... Давайте вы все увидите сами, — предложил нам гуру американского лакомства.

И мы увидели! Специально для нас гастрономический хит приготовил Олег — мастер приготовления пиццы и демонстрации PizzaShow.

Первым делом, при помощи специальной машинки раскатывается ароматное дрожжевое тесто.



Тесто раскатывается на специальной машине. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Затем эстетическое восхищение акробатическими способностями пиццейолло. Кстати, таким образом тесто растягивается для последующего приготовления.

Олег демонстрирует элементы, достойные зажигательного гастрономического шоу. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Олег демонстрирует элементы, достойные зажигательного гастрономического шоу. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников 1 / 2

Подобным вещам Олег учился не один день. Специально для тренировок владелец пиццерии Александр Примак привез ему силиконовый корж из США. С ним дело пошло скоро и весело.

После подготовленное тесто укладывается в форму и обильно сдабривается сыром. Много сыра — не пустой звук, "Чикаго-Стайл" вмещает в себя 250 грамм солнечного молочного деликатеса.



Приготовление любимой пиццы Александра — "Чикаго-Стайл". Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Сверху на сыр кладутся внушительные кусочки маринованной обжаренной курочки. Дальше — грибы. А за пикантную остринку в пицце отвечает перец халапеньо.

На одну пиццу уходит аж 250 грамм свежайшего сыра. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Так создаются гастрономические шедеры. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Внушительные кусочки обжаренной маринованной курочки, аромат грибов и острая нотка перца халапеньо придадут "Чикаго-Стайл" неповторимый вкус. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников 1 / 3

После — изюминка "Чикаго-Стайл", слой начинки укрывается вторым листом теста, сдобренным пряным томатным соусом. Кстати, соус мы из любопытства продегустировали отдельно — он великолепен!

А вот и секрет - богатая начинка "Чикаго-Стал" прячется под тонким слоем вкуснейшего теста. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Сдабривается пряным томатным соусом собственного производства. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников 1 / 2

Заключительный этап — пицца отправляется в печь, где уже спустя 5 минут начинает умопомрачительно вкусно пахнуть. Но Олег остужает наш пыл, еще не готово.

И отправляется в специальную печь. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Волшебство и ..непревзойденный аромат. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников 1 / 2

Коротаем время за познавательной беседой с Александром, в ходе которой узнаем, что шедевр кулинарного искусства в печи, который пока для нас в новинку, был изобретен в 1943 году шеф-поваром чикагской пиццерии "UNO" Айком Сьюэллом (по одной из версий) и в последствие быстро завоевал уважение, став одной из самых популярных видов пиццы в США.

Отметим, что не так давно Александр побывал в UNO , работающей до сих пор. Маленькое помещение с огромным количеством гостей и постоянной очередью из желающих " прикоснуться к истории"!

А вот и готово. С нетерпением приступаем к дегустации, после которой, очарованные вкусом и сытностью, полностью соглашаемся с американцами. Теперь это и наш фаворит тоже.



Пицца "Чикаго-Стайл" готова. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

— Александр, помещение, в котором мы с вами сейчас беседуем, наполнено не только приятными ароматами свежей выпечки, но и особой атмосферой радушия и уюта. Как вы добились такого эффекта?

— Сюда вложена душа. Моя и моей супруги. Весь дизайн, от и до, мы создали вместе. Сами разработали концепцию, сами занимались расстановкой акцентов. Стремились воссоздать в России маленький кусочек Америки.

Абажуры Тиффани выполнены под заказ. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Тщательно продуманный дизайн позволяет гостям совершить свое гастрономическое путешествие в Соединенные Штаты Америки. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Зал наполнен светом. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Текстильные скатерти создают дополнительный уют. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников 1 / 7

Те же скатерти — текстиль позволяет гостям почувствовать себя дома, уютно. Наши иностранные гости из Соединенных Штатов Америки отмечают, что они "дома". И это лучший показатель того, что у нас получилось.

— У вас отлично получилось! А откуда родом такой необычный декор?

— Декор — это наша слабость (улыбается собеседник). Его мы с супругой привозим, буквально, в чемоданах. Картины, статуэтки, таблички — все это родом из разных штатов.

Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников 1 / 7

Помимо повседневного, у нас есть еще масса праздничного декора. Ведь Country Pizza всегда с душой подходит к празднованию различных событий.

— Какие праздники у вас в почете?

—В основном, мы с размахом празднуем Рождество, День Влюбленных, День пиццы, День знаний, Хэллоуин и не совсем обычный для россиян праздник — День благодарения.

Каждый гость ресторана Country Pizza найдет местечко по душе. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Каждый гость ресторана Country Pizza найдет местечко по душе. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Туалетные комнаты - за дверями так же прекрасно. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Оригинальные элементы декора Александр и его супруга Наталья привозят со всего мира. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников 1 / 6

Для каждого мероприятия готовим обширную программу, создаем нужное настроение. Подготовка к празднику и сама по себе приносит удовольствие, а уж лучшей наградой за наши старания становятся радостные улыбки наших гостей!



Владелец сети ресторанов Country Pizza Александр Примак. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Отметим, что Александр скромно умолчал о значимой части своих добрых дел. Ведь он периодически активно участвует в общественной жизни города, безвозмездно организовывает праздники на День пожилого человека, на День Победы, обеды для пенсионеров и для детей из детского дома.

— Давайте поговорим о вашей команде.Чем вы руководствуетесь при выборе, какие люди у вас работают?

— Самое важное качество, помимо профессионализма — стабильность. Важно, чтобы человек был предан своему делу, любил его.

Но также мы понимаем, что любовь-любовью, а еще много значат условия труда. Здесь мы постарались сделать все, что в наших силах. Создали для наших сотрудников благоприятную атмосферу для работы и отдыха.

И я вижу, что это работает. Например, наш бухгалтер с нами уже более 16 лет. Наша пиццейолло — Оксана, начинала рядовым сотрудником, а сейчас сама стала наставником. Олег, который показал нам тонкости приготовления "Чикаго-Стайл", с нами более пяти лет. И таких примеров много, к счастью!

— Какие планы у вас на ближайшее будущее? Может, в скором времени приморцы смогут посетить новые рестораны знаменитой сети?

— Конечно, мы неустанно развиваемся, движемся вперед. Следующий ресторан планируем открыть в Артеме. Сейчас занимаемся поиском подходящего помещения.

Очарованные необычной атмосферой, накормленные вкуснейшей пиццей и увлеченные приятной беседой мы не заметили, как пролетели два часа. Уверенны, что гости этого замечательного места с таким же удовольствием теряют счет времени в этих стенах.

Пиццерия Country Pizza во Владивостоке находится по адресу: ул. Лазо,6Б

Время работы: с 11.00 до 23.00

Заказ доставки по будням с 9.00 до 22.30; В выходные и праздничные дни: с 10.00 до 22.30

Доставка Пиццы и блюд, а так же Кантри Ланча от 1000 рублей бесплатно!

Тел: 8-(423)-220-6000; 8-(423)-220-49-92

Сайт: www.country.pizza

countrypizza@mail.ru

ok.ru/country pizza

instagram.com/country_pizza2000

Всегда в наличии подарочные сертификаты номиналом: 1000, 1500, 2000 и 3000 рублей.