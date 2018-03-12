Country Pizza во Владивостоке: здесь размывают границы реальности и пробуют Чикаго на вкус

12 марта, PrimaMedia. Найти здание американской пиццерии Country Pizza довольно просто. Хотя с проезжей части главной улицы Владивостока – Светланской, его не видно, стоит лишь повернуть направо от остановки Лазо, двигаясь в сторону центра, а там немного подняться вверх. И вот она, так же справа, заветная дверь в мир популярных хитов заграничной кухни.
Здесь корреспондента и фотографа ИА PrimaMedia встречают владельцы сети пиццерий в Уссурийске и Владивостоке Александр Примак и его супруга Наталья.
Жизнь в стиле кантри. Фото: Елена Лагерева
Располагаемся в уютном зале на втором этаже, у окна, за которым гордо реют тематические флаги — флаг " Pizza" и флаг “ welcome". Тихо звучит приятная музыка — кантри. На столе взор радует текстильная клетчатая скатерть, нетипично для пиццерии, нетипично для России в целом и очень атмосферно.
Владелец сети ресторанов Country Pizza Александр Примак. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Атмосферной и уютной выходит и беседа.
— Александр Викторович, первая пиццерия Country Pizza открылась в Приморье ровно 18 лет назад в Уссурийске. Так что в этом году, по нашим меркам, сеть кафе, состоящая уже из трех заведений, празднует свое совершеннолетие. Расскажите, с чего все начиналось?
— С идеи. Все начиналось с идеи и желания творить. Бизнесом я занимаюсь еще с 1992 года. На тот момент это была сеть розничной торговли продуктами питания. Несомненно, полезно, но такой род деятельности, так или иначе, имеет свой предел. Особого развития в нем нет, нет простора для творчества.
Так, в середине 2000-го года, появилась первая пиццерия Country Pizza, первая и единственная в Уссурийске на тот момент. Все свободное время, вся энергия, весь творческий потенциал – все ушло на развитие дела.
К открытию пиццерии Александр подошел крайне ответственно. Каждая пицца была не единожды приготовлена им у себя дома, на оборудовании, которое он привез из Москвы, специально для этих целей. Что— то не получалось и выбрасывалось, другое дорабатывалось и улучшалось , а что— то сразу стало хитом.
— Сегодня, в сравнении с предыдущими годами, меню пиццерии значительно расширилось. Какие виды пиццы пользуются особым спросом гостей?
—Вы знаете, спрос в Уссурийске и Владивостоке – разнится. В Уссурийске люди предпочитают сытную пиццу с ветчиной, с пепперони. Там для гостей главное – утолить голод.У владивостокских гостей вкус более изыскан. Они хотят попробовать что— то новое.
Олег — мастер своего дела. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Мы к этому готовы, ведь в ассортименте Country Pizza более двадцати её вариаций. Для особых гурманов есть пиццы с сёмгой, морепродуктами, артишоками. Подчеркну, что вкус пиццы всегда зависит от качества ингредиентов. Поэтому мы используем только свежие, прошедшие предварительную обработку компоненты.
Предварительная обработка ингредиентов — не пустой звук. Заглянув на кухню мы ознакомились с тонкостями этого процесса. Если в составе американского изыска маринованная курица — можно быть уверенным, что это отменное, свежее филе, замаринованное по всем правилам. Также дела обстоят с луком. Если соус — то тщательно доработанный, обогащенный. Если грибы, то несомненно, прошедшие важные этапы тепловой обработки.
— Грибы в пицце — это вообще отдельная история, учитывая весьма пресный вкус, например, тех же шампиньонов. В Country Pizza исключена ситуация, что повар просто нарезал их ломтиками и добавил в блюдо. Нет, грибы всегда обжариваются или маринуются по особой рецептуре, и только достигнув пика своего вкуса идут в приготовление пиццы.
— Александр, а какую пиццу предпочитаете лично вы?
— Сложно ответить на этот вопрос. Я весьма не понаслышке знаком с каждым нашим творением. Время от времени возникают свои фавориты. Сегодня им является наша новинка — "Чикаго-Стайл". Она в полной мере отражает настоящий вкус американской пиццы.
Аромат у "Чикаго-Стайл" божественный, а сыр отменно тянется. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
"Чикаго-Стайл" — традиционное лакомство в США, лишь недавно начала завоевывать расположение россиян. Это весьма необычная для нас пицца "закрытого типа", в которой особенно много начинки и сыра, обильно сдобренных отменным соусом.
Даже один кусочек пиццы способен насытить проголодавшегося гостя. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
— Основная "изюминка" "Чикаго-Стайл" — это то, что вкусовая композиция теста вполне может конкурировать с содержимым. То есть, здесь корж выступает не просто основой, а полноценным ингредиентом. А уж начинка... Давайте вы все увидите сами, — предложил нам гуру американского лакомства.
И мы увидели! Специально для нас гастрономический хит приготовил Олег — мастер приготовления пиццы и демонстрации PizzaShow.
Первым делом, при помощи специальной машинки раскатывается ароматное дрожжевое тесто.
Тесто раскатывается на специальной машине. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Затем эстетическое восхищение акробатическими способностями пиццейолло. Кстати, таким образом тесто растягивается для последующего приготовления.
Подобным вещам Олег учился не один день. Специально для тренировок владелец пиццерии Александр Примак привез ему силиконовый корж из США. С ним дело пошло скоро и весело.
После подготовленное тесто укладывается в форму и обильно сдабривается сыром. Много сыра — не пустой звук, "Чикаго-Стайл" вмещает в себя 250 грамм солнечного молочного деликатеса.
Приготовление любимой пиццы Александра — "Чикаго-Стайл". Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Приготовление любимой пиццы Александра — "Чикаго-Стайл". Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
После — изюминка "Чикаго-Стайл", слой начинки укрывается вторым листом теста, сдобренным пряным томатным соусом. Кстати, соус мы из любопытства продегустировали отдельно — он великолепен!
Заключительный этап — пицца отправляется в печь, где уже спустя 5 минут начинает умопомрачительно вкусно пахнуть. Но Олег остужает наш пыл, еще не готово.
Коротаем время за познавательной беседой с Александром, в ходе которой узнаем, что шедевр кулинарного искусства в печи, который пока для нас в новинку, был изобретен в 1943 году шеф-поваром чикагской пиццерии "UNO" Айком Сьюэллом (по одной из версий) и в последствие быстро завоевал уважение, став одной из самых популярных видов пиццы в США.
Отметим, что не так давно Александр побывал в UNO , работающей до сих пор. Маленькое помещение с огромным количеством гостей и постоянной очередью из желающих " прикоснуться к истории"!
А вот и готово. С нетерпением приступаем к дегустации, после которой, очарованные вкусом и сытностью, полностью соглашаемся с американцами. Теперь это и наш фаворит тоже.
Пицца "Чикаго-Стайл" готова. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
— Александр, помещение, в котором мы с вами сейчас беседуем, наполнено не только приятными ароматами свежей выпечки, но и особой атмосферой радушия и уюта. Как вы добились такого эффекта?
— Сюда вложена душа. Моя и моей супруги. Весь дизайн, от и до, мы создали вместе. Сами разработали концепцию, сами занимались расстановкой акцентов. Стремились воссоздать в России маленький кусочек Америки.
Те же скатерти — текстиль позволяет гостям почувствовать себя дома, уютно. Наши иностранные гости из Соединенных Штатов Америки отмечают, что они "дома". И это лучший показатель того, что у нас получилось.
— У вас отлично получилось! А откуда родом такой необычный декор?
— Декор — это наша слабость (улыбается собеседник). Его мы с супругой привозим, буквально, в чемоданах. Картины, статуэтки, таблички — все это родом из разных штатов.
Помимо повседневного, у нас есть еще масса праздничного декора. Ведь Country Pizza всегда с душой подходит к празднованию различных событий.
— Какие праздники у вас в почете?
—В основном, мы с размахом празднуем Рождество, День Влюбленных, День пиццы, День знаний, Хэллоуин и не совсем обычный для россиян праздник — День благодарения.
Для каждого мероприятия готовим обширную программу, создаем нужное настроение. Подготовка к празднику и сама по себе приносит удовольствие, а уж лучшей наградой за наши старания становятся радостные улыбки наших гостей!
Владелец сети ресторанов Country Pizza Александр Примак. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Отметим, что Александр скромно умолчал о значимой части своих добрых дел. Ведь он периодически активно участвует в общественной жизни города, безвозмездно организовывает праздники на День пожилого человека, на День Победы, обеды для пенсионеров и для детей из детского дома.
— Давайте поговорим о вашей команде.Чем вы руководствуетесь при выборе, какие люди у вас работают?
— Самое важное качество, помимо профессионализма — стабильность. Важно, чтобы человек был предан своему делу, любил его.
Но также мы понимаем, что любовь-любовью, а еще много значат условия труда. Здесь мы постарались сделать все, что в наших силах. Создали для наших сотрудников благоприятную атмосферу для работы и отдыха.
И я вижу, что это работает. Например, наш бухгалтер с нами уже более 16 лет. Наша пиццейолло — Оксана, начинала рядовым сотрудником, а сейчас сама стала наставником. Олег, который показал нам тонкости приготовления "Чикаго-Стайл", с нами более пяти лет. И таких примеров много, к счастью!
— Какие планы у вас на ближайшее будущее? Может, в скором времени приморцы смогут посетить новые рестораны знаменитой сети?
— Конечно, мы неустанно развиваемся, движемся вперед. Следующий ресторан планируем открыть в Артеме. Сейчас занимаемся поиском подходящего помещения.
Очарованные необычной атмосферой, накормленные вкуснейшей пиццей и увлеченные приятной беседой мы не заметили, как пролетели два часа. Уверенны, что гости этого замечательного места с таким же удовольствием теряют счет времени в этих стенах.
Пиццерия Country Pizza во Владивостоке находится по адресу: ул. Лазо,6Б
Время работы: с 11.00 до 23.00
Заказ доставки по будням с 9.00 до 22.30; В выходные и праздничные дни: с 10.00 до 22.30
Доставка Пиццы и блюд, а так же Кантри Ланча от 1000 рублей бесплатно!
Тел: 8-(423)-220-6000; 8-(423)-220-49-92
Сайт: www.country.pizza
countrypizza@mail.ru
ok.ru/country pizza
instagram.com/country_pizza2000
Всегда в наличии подарочные сертификаты номиналом: 1000, 1500, 2000 и 3000 рублей.