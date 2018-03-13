Есть ли жизнь в ТОРе: какие предприятия создают резиденты "Надеждинской" в Приморье

Строящийся домостроительный комбинат в ТОР "Надеждинская". Фото: ИА PrimaMedia

Корр. ИА PrimaMedia узнали, что происходит на одной из первых территорий опережающего развития на Дальнем Востоке (ФОТО)

13 марта, PrimaMedia. ТОР "Надеждинская" в Приморье — одна из первых территорий опережающего развития, появившаяся на Дальнем Востоке в рамках реализации соответствующего федерального закона. Площадка в пригороде Владивостока общей площадью в 3,8 тысяч га уже оказалась востребована у 36 инвесторов, планирующих создать на ней свои предприятия. С приближением весны первые три из них вышли на строительные площадки. Корр. ИА PrimaMedia наведались к ним в гости и поговорили с инвесторами о текущем строительстве и их планах на будущее.

На площадке, расположенной в районе Шмидтовки, неподалеку от съезда с низководного моста на Де-Фризе, несмотря на еще низкие температуры, вовсю кипит работа. Одни строители начиняют траншеи под будущий фундамент стальной арматурой, вторые заполняют бетоном уже начиненные, третьи работают на уже готовых. Мощные бульдозера роют новые траншеи — для следующих фундаментов.

На стройплощадке ДСК. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников Стройплощадка. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников Бульдозер. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников На стройплощадке ДСК. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников На стройплощадке ДСК. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников На стройплощадке ДСК. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников На стройплощадке ДСК. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников На стройплощадке ДСК. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников На стройплощадке ДСК. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников На стройплощадке ДСК. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников На стройплощадке ДСК. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников 1 / 11

Промежуточный итог работы на первой площадке площадью 15 гектаров — огромный железобетонный остов будущего домостроительного комбината, который создает компания "Домостроительный комбинат Приморье". Продукция нового предприятия будет использоваться для строительства жилой и коммерческой недвижимости.

— Здесь возводится домостроительный комбинат, — рассказывает нам начальник участка, представитель компании "Инвестстрой" (подрядчик строительства) Александр Авдосенко. — Будут выпускаться железобетонные панели, колонны — все, что необходимо для строительства сборных домов из железобетона, высотных домов. Завод предназначен для строительства новых жилых массивов. Первый жилой квартал планируется построить в районе завода Варяг.

По его словам, на будущем комбинате будут изготавливаться полные домокомплекты — строителям жилья останется их только правильно собрать.

Создание предприятия ведется в три очереди. В рамках первой строители одновременно возводят производственный цех, бетоносмесительный узел, склад инертных материалов, а также склад готовой продукции, который будет связан с производственных цехом балочными кранами.

Вторая и третья очереди — строительство еще двух аналогичных цехов.

К плановой пусконаладке объектов первой очереди строители собираются приступить уже в июне текущего года. Если все будет хорошо, то первую продукцию здесь получат уже в октябре. Производство ориентировано на собственные нужды, но есть перспектива и выхода сборных домокомплектов на рынок.

Строительство домостроительного комбината. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников Строительные работы по возведению домостроительного комбината. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников Будущий домостроительный комбинат. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников Остов будущего домостроительного комбината. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников Подготовка траншей для фундамента. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников Подготовленные коммуникации. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников Ров для фундамента. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников 1 / 7

— Мы давно в строительном бизнесе, у нас есть свое строительное подразделение. Так что делаем, прежде всего, для себя, но если будет потребность на рынке, будем продавать, — говорит Александр Авдосенко.

Желаем строителям удачи и отправляемся к следующему резиденту.

На своем участке площадью 1,8 гектар нас встречает генеральный директор ООО "РЕВ-СтройПром" Евгений Рубан. На площадке обнаруживаем готовый фундамент, но активного строительства не замечаем.

— Электричества не было — как строить без электричества? — объясняет отсутствие строителей на своем участке инвестор. — Сегодня нам дадут свет по временной схеме и начнем активно строить.



На участке ООО "РЕВ-СтройПром". Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников

По его словам, здесь разместится цех по производству закаленного и нелинейного стекла и изделий из него.

— Наша компания занимается производством конструкций из алюминия, пластика. Стеклопакеты также делаем. Здесь же будет закалка стекла: из обычного будем делать закаленное — оконное, для фасадов, для теплиц, архитектурное стекло. Сейчас это очень востребованный продукт в строительстве, — рассказывает Евгений Рубан.

По оценке гендиректора "РЕВ-СтройПрома", потребность в будущей продукции будет огромная: в Приморском крае такого производства еще нет, ближайшие конкуренты работают в Хабаровском крае.

Запустить предприятие инвестор планирует уже в следующем году.

— Построимся мы быстро, больше времени уйдет на доставку и наладку оборудования. Планируем использовать самое современное, — заверяет он.



Генеральный директор ООО "РЕВ-СтройПром" Евгений Рубан. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников

Запуск цеха создаст 30 новых рабочих мест, но Евгений Рубан указывает, что на самом деле цифра эта больше.

— 30 человек, которые будут работать здесь, создадут более 100 рабочих мест на монтаже. То есть одно понянет за собой другое. Мультипликативный эффект здесь будет самый серьезный, — заключает он.

Прощаемся с ним и идем на следующий осваиваемый участок. Там нас уже ждут.

На площадке площадью около семи гектар активно идет корчевание — спецтехника очищает территорию от пней недавно снесенных деревьев.



Работы на участке ООО "ЭкоСтар Фэктори". Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников

Скоро резидент ТОР "Надеждинская" ООО "ЭкоСтар Фэктори" (входит в группу компаний "ЭкоСтар") начнёт здесь возведение комплекса по утилизации промышленных отходов. В строительстве первой очереди будущего комплекса резидент задействует собственные инвестиции.

— Идёт планировка территории, корчевание пней, — объясняет нам генеральный директор "ЭкоСтар Фэктори" Сергей Лазарев, на всякий случай добавляя, что все деревья снесены законно — по выданным порубочным талонам.

Он рассказывает, что совсем скоро здесь начнётся первая очередь строительства — комплекс по переработке покрышек.

— Здесь будет создано современное предприятие с самым новейшим оборудованием. Это будет уникальный автоматизированный комплекс, аналогов которому нет на всей территории России до Урала. Промышленный комплекс первой очереди будет осуществлять переработку б/у покрышек в резиновую крошку, которая пойдет на строительство спортивных площадок и стадионов, — рассказывает резидент.

По его словам, группа компаний "ЭкоСтар" уже имеет аналогичный завод в Приморском крае, он крупнейший из существующих в регионе. Производство в рамках ТОР "Надеждинская" — шаг в сторону развития компании.

— Резиновая крошка сейчас очень востребована, на сегодняшний день мы можем удовлетворить только 50% потребности рынка на всём Дальнем Востоке, где наша продукция пользуется большим спросом. Подобное производство есть только в Хабаровском крае, но наша крошка качественнее, — отмечает Сергей Лазарев.



Генеральный директор ООО "ЭкоСтар Фэктори" Сергей Лазарев. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников

Пока идет строительство комплекса, "ЭкоСтар Фэктори" прилагает усилия к обеспечению будущего производства сырьём.

— Мы хотим наладить приём покрышек не только от юридических лиц, но и от физических лиц. То, что поступает к нам через шиномонтажи, это пока слишком малый объем. Нужно мотивировать население сдавать отработанные покрышки на переработку. У нас уже налажена система сбора, сейчас активно работаем над ее расширением. С администрацией г. Владивостока продумываем механизм, чтобы гражданам было невыгодно и неудобно выбрасывать резину в ближайший овраг, как это происходит сейчас, но было удобно сдавать покрышки в пункт сбора для последующей переработки. Это же решение и экологической проблемы, — рассуждает гендиректор ООО "ЭкоСтар Фэктори".

Строительство первой очереди резидент планирует закончить к концу текущего года и в первом квартале 2019 года уже запустить производство, которое обеспечит работой более 50 человек. После завершения строительства первой очереди ООО "ЭкоСтар Фэктори" продолжит строительство комплекса: далее последует запуск линий по переработке электрооборудования и аккумуляторных батарей.

Выйти на свои участки и приступить к реализации своих инвестиционных проектов резидентов подтолкнуло активное строительство инфраструктуры в рамках ТОР, рассказал ИА PrimaMedia руководитель проекта Корпорации развития Дальнего Востока Павел Строителев (координирует создание инженерной инфраструктуры ТОР "Надеждинская").

— Создание инфраструктуры ведется в соответствии с заявками резидентов. На начало года у ряда из них была потребность в электроснабжении на период строительства. АО "КРДВ" данную потребность удовлетворило, организовав временное электроснабжение строительных площадок. Это позволило строителям производить работы в зимний период без привлечения автономных источников электроснабжения, что они и делают, — рассказал он, отметив, что работа по инфраструктурному обеспечению резидентов продолжается.



Один из руководителей "ЭкоСтар Фэктори" у трансформаторной будки на своем участке. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников

— Сегодня завершается монтаж магистральных систем водоснабжения и водоотведения, региональной автомобильной дороги, ведется работа по организации временных проездов к земельным участкам резидентов. Активно строится трансформаторная подстанция 220/10 кВ. Газификацией площадки ТОР "Надеждинская" своими силами и за счет дочерних компаний занимается ПАО "Газпром". До площадки будет доведен газопровод и установлен газораспределительный пункт. Общий объем инвестиций, запланированных на создание инфраструктуры "Надеждинской" составляет 6,9 млрд рублей, — сообщил руководитель проекта.

Все работы проводятся в соответствии с утвержденным Минвостокразвития план-графиком, инженерная инфраструктура создается с учетом решений предусмотренных документацией по планировке территории. Создаваемая инфраструктура позволит в полной мере обеспечить потребности бизнеса, добавил он.

По словам Строителева, "Надеждинская" является одной из самых успешных созданных территорий опережающего развития. На сегодняшний день, пригодные для размещения резидентов земельные участки практически закончились, что говорит о высокой востребованности площадки у инвесторов.



Линия электропередачи на ТОР "Надеждинская". Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников

Справочно: ТОР "Надеждинская" — многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года. На данной территории опережающего развития на сегодняшний день наибольшее количество резидентов.

Общая площадь — 3,8 тысяч гектар

Количество резидентов — 36, якорных резидента — 3 (ООО "Инком ДВ Лоджистик", АО "ПЛК "Приморский кондитер", ОАО "Приморский завод "ЕВРОПЛАСТ" ).

Совокупные частные инвестиции — 18,2 млрд рублей.

Суммарное количество новых рабочих мест — 3214.