Леди общего режима: в женской колонии Приморья выбрали королеву красоты

В приморской колонии выбрали самую красивую девушку среди осужденных. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

В исправительной колонии прошел конкурс «Мисс весна» (ФОТО)

7 марта, PrimaMedia. В исправительной колонии №10 села Горное Михайловского района Приморья содержатся женщины, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, а также рецидивистки и нарушительницы режима. В ожидании освобождения они работают в швейном цеху, их дни похожи друг на друга. Но каждый год, накануне 8 марта, привычный уклад нарушает одно событие – конкурс красоты "Мисс весна" среди осужденных. Праздник устраивают, чтобы напомнить отбывающим наказание, что они в первую очередь женщины.

Корреспонденты ИА PrimaMedia побывали на торжестве и попробовали разобраться, зачем девушки стремятся получить титул первой красавицы колонии, как сохраняют женственность за колючей проволокой, и почему конкурсы красоты эффективны для их исправления.

Концепция "Сказка" и волшебные образы участниц



Последние полтора месяца в актовом зале колонии каждый день шли репетиции конкурса­ – девушки придумывали номера, учились дефилировать и не бояться сцены. Празднику предшествовало народное голосование в каждом отряде. Коллективы выбрали одну самую красивую девушку, которая должна представить его в борьбе за титул. В течение месяца группы поддержки мастерили костюмы и реквизит из подручных средств. Материалы привозили родственники – нарядные платья шили из штор и старой одежды.

За кулисами девушки нервничали и готовились. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Танец "бабочка". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Спиридонова Яна в образе ведьмы– "Мисс улыбка". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Лаврицкая Екатерина в образе снежной королевы– первая вице – мисс. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Надежда Хан в образе весны – "Мисс оригинальность". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Танец "дуновение ветра". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Танец "серебряные птицы". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Танец павлинов. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Танец "Весенняя ночь". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Конкурс проходит уже 22-й год подряд. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 11

Режиссеры праздника, тоже из числа осужденных, поставили на каблуки даже тех, кто их никогда не носил. Они решили, что в этом году конкурс, который проходит 22 года подряд, обязательно должен чем-то отличаться от остальных. Однажды девушки увидели рекламный ролик со сказочной концепцией, и решили сделать конкурс в похожей стилистике. Сначала хотели представить участниц в образах фей, но потом придумали более разноплановые образы.

5 марта на сцену "Мисс весна — 2018" вышли восемь молодых женщин. Среди них – волшебница, колдунья, снежная королева, жар-птица, пиковая дама и русская красавица.

Участницы дефилировали, танцевали, пели и рассказывали о себе и о своей профессии в театрализованной манере. После всех этапов конкурса жюри определило победителей в номинациях "Мисс улыбка", "Мисс пресса", а также выбрало самую оригинальную, грациозную и артистичную женщину.

– Мне пришлось побывать на многих мероприятиях подобных, например, в ДВФУ. Но они просто отдыхают по сравнению с тем, что происходит здесь,– сказал после вручения лент и подарков уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий Розов.

Образы и титулы на конкурсе "Мисс весна" в ИК-10

Ященко Татьяна в образе волшебницы – вторая вице-мисс. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Евпогодьева Ольга в образе России – "Мисс грация". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Перетрухина Валентина в образе принцессы – "Мисс пресса". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Гагарина Виктория в образе впиковой дамы – "Мисс пресса". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Спиридонова Яна в образе ведьмы – "Мисс улыбка". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Лаврицкая Екатерина в образе снежной королевы– первая вице – мисс. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Надежда Хан в образе весны – "Мисс оригинальность". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 8

Победительница конкурса

Главный титул – "Мисс весна" – достался Олесе Никоновой из Хабаровского края, которая была на конкурсе в образе жар-птицы.

"Мое имя известно по песне. Я как сказка, как чудо – Олеся. Комсомольск-На-Амуре – мой дом. Горжусь дочкой своей и сынком. Сегодня стою в этом зале, вся в волнении, себя представляю. Может, я не совсем жар-птица, но всегда хочу ввысь стремиться. В ту страну, где вокруг детский смех, где сопутствует взрослым успех. Где весь мир наполнен добром. Улыбаются все лишь с теплом. Там совсем не знают войны, у людей нет чувства вражды. Этой птицы волшебный свет излечит от болезней и бед. Если все мы поверим в чудо, в жизни нашей жар-птицы будут", – рассказала о себе в стихах девушка.

До того, как попасть в колонию, она работала моделью. Олеся училась в хабаровском институте искусств на актрису. После того, как выиграла студенческий конкурс красоты, ее позвали работать в модельное агентство. Потом участвовала во многих конкурсах, даже в "Мисс Дальний Восток".

Когда родились дети, девушка ушла из модельного бизнеса и стала работать аниматором в детском развлекательном центре. По выходным проводила свадьбы и писала сценарии для праздников. После расставания с мужчиной Олеся, по ее словам, "оступилась" и оказалась в приморской колонии на два года.

Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Главный титул – «Мисс весна» – достался Олесе Никоновой из Комсомольска-На-Амуре. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 12

– Быть женщиной в колонии сложно психологически. И тут дело не в режиме. С тем, что нас лишили свободы, можно смириться. Тут находишься круглосуточно с людьми, не все они тебе нравятся. Может, на воле я бы с такими и не пересеклась никогда. Психологически здесь сложно, но я человек сильный, мама говорит, что я все смогу и пройду достойно. Несмотря на все проблемы, в колонии все равно стараешься сохранить женственность. Каждый день ходим в зеленой форме – брюки, бушлаты, свитера, но я чувствую себя красивой. Сегодня я надела платье, и это был праздник. Вспомнила, что такое каблук. Когда примерила первый раз этот наряд жар-птицы, сразу влюбилась, – рассказала Олеся Никонова.

Зачем нужен конкурс красоты в колонии?

В 2018 году конкурс прошел уже в 22-й раз. По словам сотрудников колонии, "Мисс весна" помогает в воспитательных целях – поскольку напоминает о том, какой должна быть женщина. Для того, чтобы подавать девушкам позитивный пример, с ними работают специалисты, тоже представительницы прекрасного пола; они составляют около 85% всех сотрудников учреждения.

Жюри. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia На праздник приезжает начальство из ГУФСИН и другие почетные гости. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Каждый год в приморской колонии ИК-10 выбирают самую красивую.девушку. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Жюри присудило титулы всем участницам. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Каждый коллектив в колонии выбрал одну самую красивую девушку, которая и отправилась за титулом.. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia По словам представителей колонии, «Мисс весна» помогает в воспитательных целях – поскольку напоминает о том, какой должна быть идеальная женщина.. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia участие в конкурсах красоты и других мероприятиях – «прямая дорога к УДО». Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 7

– Любые мероприятия, которые устраиваются, делают в первую очередь сами осуждённые. Мы должны их отсюда выпустить с таким настроем, чтобы они могли жить в нормальном социуме. Для этого им нужно осознавать себя женщинами, несмотря на то, что они совершили ряд особо тяжких преступлений. Их и наша цель – становление на путь истинный, возвращение в семью, к правильным ценностям, – рассказала директор колонии Оксана Грицкова.

По ее словам, за участие в конкурсе "Мисс весна" женщины получат поощрение – длительное свидание, отпуск или благодарность с записью в личное дело. Решение об этом примет воспитательная комиссия в каждом отдельном случае.

"Прямая дорога к УДО"



Татьяна Глазебная и Ирина Кондратьева – режиссеры конкурса "Мисс весна", они тоже отбывают сроки в колонии. Обе девушки хорошо поют. До попадания в тюрьму одна из них работала юристом в торговой компании, вторая – пела в ресторанах и организовывала фестивали шансона.

Ирина Кондратьева. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Татьяна Глазебная. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 2

Они занимаются конкурсом "Мисс Весна" под руководством сотрудников ИК-10 уже несколько лет. В этом году им удалось сделать шоу за десять тысяч рублей. Результатом режиссеры остались довольны.

– Кого-то из девчонок мы в первый раз на каблуки поставили. В первый день это были гадкие утята, которые стали великолепными белыми лебедями сегодня. Они все хотели первое место. Психологически было сложно их подготовить: внушить им веру в себя. Мы говорили, что улыбка спасет все, даже если они ошибутся, – рассказала Татьяна Глазебная.

– Сейчас я чувствую облегчение, что все прошло хорошо. Не выдержала, у меня слезы потекли на сцене. Смотрю на отряд – ревут, моя мама сидела в зале тоже со слезами, и жюри. А девчонки–молодцы, выдержали. Думаю, если ты женщина, то ты чувствуешь себя женщиной и в колонии. По барабану, где ты, хоть в плену врага, везде чувствуешь себя одинаково. А вообще главное для нас здесь – не уподобляться тому, что рядом происходит, – поделилась Ирина Кондратьева.

Участницы конкурса показывали творческие номера. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia К конкурсу девушек готовили их отряды. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Евпогодьева Ольга в образе России – "Мисс грация". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Танец "Водный цветок". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Одна из участниц вместе с командой исполнила танец с веерами. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Одна из участниц вместе с командой исполнила танец с веерами. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Танец "Венецианский карнавал". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Профессия учителя в театральной миниатюре в колонии. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Конкурс проходит уже 22-й год подряд. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Евпогодьева Ольга в образе России – "Мисс грация". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia участие в конкурсах красоты и других мероприятиях – «прямая дорога к УДО». Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 11

Как рассказали активистки, участие в конкурсах красоты и других мероприятиях – "прямая дорога к УДО", но только вкупе с примерным поведением. "Чем больше скакать будете, тем лучше. Пока осужденный чем-то занимается, он отвлекается от внешней жизни колонии, и время летит быстрее. У меня 4 года в клубе пролетели как один день", – говорит Ирина.

Девушки уже несколько лет помогают в организации концертов в клубе. Ирина планирует скоро перейти в колонию-поселение, а Татьяна – выйти досрочно. Татьяна находится в Горном 6 лет, Ирина – на два года меньше. После освобождения они хотят продолжить работать вместе и создать праздничное агентство.

Победительница конкурса красоты Олеся Никонова тоже строит планы на будущее. Через год она планирует выйти на свободу в том самом красном платье, в котором получила титул "Мисс весна". Первым делом она хочет вернуть детей, сейчас они находятся в разных концах страны – дочь в Краснодарском крае, а сын – в Хабаровске, и девушка очень по ним скучает. Друзья уже нашли для Олеси работу продавцом в мебельном магазине, которая поможет ей встать на ноги и содержать семью.