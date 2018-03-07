Администрация Приморья пытается отсудить госимущество, утраченное по «делу Мещерякова»

Уткинская, 1. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников

Пока осужденные осваиваются в колониях, в суде начинается борьба за объекты, приватизированные в эпоху Дарькина

7 марта, PrimaMedia. Администрация Приморского края обратилась в арбитражный суд с исковыми заявлениями о возврате краю приватизированной в эпоху губернаторства Сергея Дарькина недвижимости и расторжения договоров купли-продажи. Все иски адресованы КГУП "Госнедвижимость" и компаниям, которые являются, согласно решению суда первой инстанции, получили право собственности незаконным путем – эта история послужила основой для уголовного "дела Мещерякова", сообщает ИА PrimaMedia.

Это дело стало одним из самых резонансных дел об экономических преступлениях за всю новейшую историю Владивостока и Приморья. В его основу легла беспрецедентная для региона массовая распродажа зданий, сооружений, квартир, помещений в 2006 и 2007 годах. За время следствия были выявлены десятки фактов незаконных махинаций с государственной недвижимостью. Федеральную собственность продавали по дешевке — порядка 10% от рыночной стоимости, в обход закона, с аукционов "для своих". Вырученные на торгах объекты затем перепродавались уже по рыночным ценам. В списке значатся 29 объектов, в том числе выставочный комплекс на Батарейной, фильмобаза на Луговой, имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря "Варяг", отель "Альбатрос", здание публичной библиотеки им. Горького, ряд зданий медицинского профиля, 6-этажное здание на Луцкого, где находится офис телеканала ОТВ, домик с пирсом на пляже Санаторной и другие.

Верховный суд РФ в конце года оставил в силе приговор по "делу Мещерякова" во главе с бывшим вице-губернатором — экс-руководителем территориального управления Росимущества Игорем Мещеряковым. В настоящее время он вступил в законную силу. А чиновники, руководители предприятий и адвокаты, участвующие в полумиллиардных махинациях с недвижимостью в Приморье, получили от 6 до 11 лет "строгого режима".

Но вопрос с возвратом недвижимости пока остался неурегулированным. Приморский краевой суд постановил вернуть его законным владельцам, а именно — в собственность Приморского края и Российской Федерации. Но Верховный суд РФ отменил приговор в этой части и передал дело в части передачи имущества на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.



Как пояснили в пресс-службе Приморского крайсуда, дело еще не вернулось из ВС, потому говорить о пересмотре вопроса с недвижимостью еще рано. Не увидели мотивировки изменения приговора ВС РФ в части передачи имущества и в прокуратуре.

Между тем администрация региона инициировала сразу несколько процессов в арбитраже по объектам, на которые, в связи с "делом Мещерякова", еще 10 лет назад был наложен арест. Большая часть исков — о признании торгов и договоров-продажи недействительными, львиная их дола пока оставлена без движения.

Кроме того, в суд поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении одного из спорных объектов — здания крайбольницы (глазной корпус), расположенного на ул. Прапорщика Комарова, 10. Истец просит запретить ООО "ПАРИ" совершать любые действия, связанные с отчуждением объекта недвижимости в собственность или в пользование иных лиц, а управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю — осуществлять регистрировать сделки.

Согласно тексту опубликованного на сайте Верховного суда РФ приговора по делу Мещерякова, Книжника и Ко, нынешние владельцы объектов недвижимости категорически не согласны с тем, чтобы приобретенное ими имущество возвращалось прежним собственникам. Они утверждают, что являются добросовестными приобретателями, а про "серые" схемы и махинации ничего не знали.

Напомним, в результате преступных действий с имуществом общий ущерб государства и Приморского края превысил 550 млн рублей.