Георгий Карлов: инвестор должен быть уверен, что «правила игры» не изменятся

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Правительством РФ в Госдуму внесены законопроекты, направленные на развитие Дальнего Востока

7 марта, PrimaMedia. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился внести на рассмотрение в Госдуму РФ два законопроекта по развитию Дальнего Востока. Первый касается изменений в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми, в частности, резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток гарантируется неизменность условий ведения коммерческой деятельности на протяжении 10 лет. Второй законопроект распространяет действие электронных виз для иностранных граждан на дополнительные аэропорты Дальнего Востока, — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).



Георгий Карлов, депутат Госдумы от Сахалинской области, отметил, что функционирование территорий опережающего развития невозможно без доверия к ним со стороны инвесторов.



— Инвестор, будь он иностранец или россиянин, должен быть уверен в том, что условия, на которых он вложил свои средства в ТОР или Свободный порт Владивосток, будут неизменны в течение существенного времени. Не должно быть никаких форсмажоров, которые могут ударить по инвестору. От этого зависит деловая репутация территорий опережающего развития. Распоряжение Премьер-министра Дмитрия Медведева о внесении в Госдуму законопроекта, предполагающего для резидентов гарантированную неизменность условий ведения бизнеса в течение 10 лет — направлен на укрепление деловой репутации, — сказал Георгий Карлов.



Кроме этого, дополнения в Налоговый кодекс касаются установления льготных тарифов по страховым взносам для резидентов Свободного порта Владивосток и ТОР. Сниженные тарифы страховых взносов будут действовать в отношении физических лиц на предприятиях, созданных при реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.



В рамках расширения действия электронных виз для иностранцев на территории Дальнего Востока предполагается включить в систему аэропорты городов — Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Анадырь. Аэропорты данных городов уже технически оснащены и готовы к пропуску иностранцев по электронным визам.



Георгий Карлов, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, подчеркнул, что оснащение аэропортов новыми техническими средствами должно соответствовать всем требованиям безопасности.



— Упрощённый порядок въезда иностранцев на территорию РФ не должен стать упрощённым для проникновения злоумышленников или транспортировки запрещённых предметов: наркотических веществ, оружия, контрабанды и тому подобного, — сказал Георгий Карлов.