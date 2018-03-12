Карьер в поселке Ключевом нужен Приморскому краю

Карьер в поселке Ключевой. Фото: Дарья Миколайчук, ИА PrimaMedia

Решить возникший конфликт можно только совместно с жителями поселка, уверены предприниматели

12 марта, PrimaMedia. Диалог между обществом и бизнесом всегда важен, особенно если речь идет о предприятиях стратегического значения. К таким объектам относится карьер поселка Ключевой, где производит добычу скального грунта компания "Гранъ". Сегодня это один из основных налогоплательщиков Надеждинского района, который обеспечивает стройматериалами весь Приморский край. Начиная с 2016 года, предприятие оказалось в центре конфликта, спровоцированного, как уверено его руководство, третьей стороной. И решить этот конфликт можно только совместно с жителями поселка, сообщает ИА PrimaMedia.

Но сначала стоит сказать несколько слов об истории карьера. Первые сведения о геологической изученности этого объекта содержались еще в записках Сибирской экспедиции Федора Шмидта, одного из крупнейших ученых-исследователей Дальнего Востока. В дальнейшем исследования проводились с целью поисков углей в 1872 году, а в 1955-57 годы учеными была составлена геологическая карта района, позже обновленная ПГО "Примгеология".

С тех пор карьер скального грунта "Ключевое" автодороги госстрасса – Ключевое периодически разрабатываются различными организациями.

Так, на протяжении 6 лет, с 2011 года, с момента получения лицензии на право пользования недрами с целью проведения геологического изучения (поиски и оценка) камня (гранит) по 2016 год включительно, ООО "Гранъ" занималась оформлением подготовительной и разрешительной документации, разработкой проектной документации, согласованиями, подготовкой необходимых экспертиз для производства деятельности карьера в рамках российского законодательства. Планы развития горных работ проходили ежегодную подготовку и процедуру согласования с надзорными органами.

Тысячи страниц разрешительной и согласованной документации понадобились для того, чтобы в апреле 2016 года получить разрешение и приступить к реализации технического проекта по разработке месторождения. Но это – лишь малая часть бумаг, которых требовали проверки, организованные надзорными органами за 2 года работы предприятия.

В октябре 2016 года ООО "Гранъ" проверяли сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. В декабре 2016 года и феврале 2017 года, всего два месяца спустя, компания прошла две проверки дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, и еще одну проверку этого же ведомства – в июне 2017 года. Тогда же подключилась прокуратура. В июле 2017 года предприятие решило проверить управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. В ноябре 2017 года – прокуратура Надеждинского района по заданию прокуратуры Приморского края.

Все проверки ООО "Гранъ" достойно проходила, предоставляя всю необходимую для этого документацию.

Не секрет, что успешно работающее предприятие вызывает зависть многих. Не исключение и ООО "Гранъ". Кем были спровоцированы протестные настроения местных жителей, которые проживают в поселке Ключевом, ООО "Гранъ" доподлинно не известно. Но факт остается фактом, после того, как были пройдены все инициированные проверки, в СМИ появлялась информация о протестах местных жителей, якобы против добычи скального грунта в карьере. Люди жаловались на регулярные взрывы, на то, что в их огороды летят камни, периодически звучит серена, и тому подобное. После таких организованных публикаций надзорные ведомства очередной раз взялись за карьер.

Однако напомним, всего в Надеждинском районе Приморья имеется 23 лицензированные разработки грунта и полезных ископаемых. Периодически выявляются и пресекаются случаи нелегальных карьеров (возле того же "Ключевого" пытались создать несколько таких объектов, что действительно причиняло неудобства местным жителям). Но добросовестные предприниматели, имеющие на руках всю разрешительную документацию, формируют экономику района, причем некоторые из них, такие как ООО "Гранъ" несут еще и социальную нагрузку, в том числе благодаря этому карьеру: построена дорога к жилым домам, возведены государственные объекты саммита АТЭС-2012 и низководный мост Де-Фриз – Седанка, компания "Европласт" запустила завод ПЭТ-преформ в Приморье в рамках ТОР "Надеждинская", реализованы другие не менее значимые проекты.

Благодаря этому карьеру ведется строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края в условиях обеспечения инженерной инфраструктуры ТОР "Надеждинская", отсыпаны детские площадки и стадионы на территории района и за его пределами, активно растет малоэтажная застройка, облагородился частный сектор, содержится в пригодном для эксплуатации состоянии дорожное полотно гострассы и дорог местного значения. Пополнился бюджет Приморского края за счет средств ООО "Гранъ" за пользование недрами. А сколько впереди еще строительных объектов, площадок и фундаментов будущих домов…

Компания активно участвует в жизни Надеждинского района, в том числе – в самые трудные моменты. Так, в сентябре 2016 года предприятие поставляло негабаритный камень для отсыпки моста по ул. Ленина в селе Вольно-Надеждинское, помогая устранять последствия аварии, случившейся в результате тайфуна Лайонрок. В октябре 2016 года ООО "Гранъ" обеспечило инертные материалы для подготовки дорожного полотна и откосов на перекрестке улиц Р. Дрегиса – Торопова села Вольно-Надеждинское. В апреле 2017 года поставляло песок, отсев, дресву для проведения субботника по благоустройству придомовой территории дома по ул. Пушкина, в мае 2017 года – древесный грунт для отсыпки детской площадки, дорог местного пользования в селе Кипарисово Надеждинского района. В августе 2017 года компания оказала услуги по транспортировке спецтехники в район 2-ая Речка, поселка Оленевод Надеждинского района для устранения последствий тайфуна "Нору". В октябре 2016-2017 гг. обеспечивало скальный грунт для подготовки основания дороги по улице Овражная села Прохладное Надеждинского района.

Это – социальная нагрузка, которую предприятие будет нести и дальше. Возникает вопрос – что еще нужно сделать для спокойствия жителей поселка и урегулирования деятельности карьера? Является ли вариантом прекратить производство строительных материалов и производить их закупку в ближайшем Хабаровске? Необязательно быть экспертом, чтобы понимать – этот вариант не годится к рассмотрению. Людям надо строить дома, ездить по достойным дорогам, благоустраивать Надеждинский район, а краевому бюджету необходимы налоговые отчисления. Сегодня деятельность предприятия дестабилизирована многочисленными проверками. Читая хронику рейдерских захватов и технологию их осуществления, невольно проводишь параллели.

Сотрудникам компании приходится заниматься копированием томов документации, чтобы защищать свои интересы в надзорных органах и судебных инстанциях. В ходе рассмотрения представления прокуратуры об устранении нарушений закона, ООО "Гранъ" приняты следующие меры к устранению причин и условий, способствующих нарушению законодательства и недопущению подобного впредь:

— Разработана программа экологического контроля и приняты меры, позволяющие минимизировать риск угрозы вреда окружающей среде и здоровью населения.

— Разработан проект обоснования размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, в настоящее время ведутся мероприятия производственного лабораторного контроля за уровнем химического загрязнения атмосферы.

— Получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

— Обеспечено своевременное ежегодное предоставление информации о фактических объемах добытого полезного ископаемого и уплаченных налогах согласно сроков, связанных с пользованием недрами.

— Подготовлена информация в участии ООО "Гранъ" в социально-экономических и инвестиционных мероприятиях Надеждинского муниципального района.

Уже не единожды руководство предприятия говорило, что открыто к диалогу и готово решать все возникающие вопросы совместно с людьми, которые живут в поселке Ключевой – регулировать деятельность карьера таким образом, чтобы она не доставляла неудобств никому, тем более, практика уже положена. Однако подчеркнем, что непосредственно в компанию ни один местный житель со своими проблемами не обращался!

Целесообразно ли будет закрывать карьер, учитывая ту пользу, которую он приносит краю? Ответ на этот вопрос очевиден, даже в свете кампании, развернутой сегодня против ООО "Гранъ", целесообразности в закрытии карьерной площадки ООО "Гранъ" нет. Кроме ООО "Гранъ" на этом же месте имеются карьерные площадки других организаций и предприятий. Лучший выход — анализировать ситуацию и идти навстречу друг другу, действовать как союзники, а не противники в чьих-то коммерческих интересах. Руководство компании выражает надежду, что в этом году согласие с жителями поселка будет достигнуто.