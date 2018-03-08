Гигантской восьмеркой и тюльпаном из автомобилей поздравили женщин Владивостока

Автомобилисты поздравили женщин Владивостока. Фото: предоставлено организаторами

Автомобилисты и сотрудники ГИБДД вместе выстроили фигуры к 8 марта

8 марта, PrimaMedia. Представители сразу нескольких автоклубов и сотрудники ГИБДД Владивостока собрались вместе, чтобы отметить женский день автомобильной акцией. В преддверии праздника, третьего марта, они выстроили из машин цифру 8 и цветок тюльпана на старом аэродроме Седанки, сообщает ИА PrimaMedia.

Во флешмобе участвовали клубы автолюбителей Fitclubvl, Ipsum_vdk, Daihatsu_dv_club, Cube_club_125rus, администраторы сообщества дпс.25.рф и десять экипажей ГИБДД. Во флешмобе приняли участие около 100 человек и более 60 машин, которые составили вместе светящиеся фигуры.

Автомобилисты и сотрудники ГИБДД вместе "собрали" восьмерку и тюльпан из машин. Фото: предоставлено организаторами Автомобилисты и сотрудники ГИБДД вместе "собрали" восьмерку и тюльпан из машин. Фото: предоставлено организаторами Автомобилисты и сотрудники ГИБДД вместе "собрали" восьмерку и тюльпан из машин. Фото: предоставлено организаторами Автомобилисты и сотрудники ГИБДД вместе "собрали" восьмерку и тюльпан из машин. Фото: предоставлено организаторами Автомобилисты и сотрудники ГИБДД вместе "собрали" восьмерку и тюльпан из машин. Фото: предоставлено организаторами 1 / 5

"Мероприятие прошло на пять с плюсом — что планировали, то и сделали. Если сравнить акцию с прошлогодней, то получилось гораздо лучше: во время построения машин участники знакомились и жарили шашлыки. На самом деле, было очень интересно, надеемся, что это не последний наш флешмоб. Вскоре планируется проведение акции для сбора средств на лечение детей, больных онкологией", – рассказала организатор акции Евгения из сообщества дпс.25.рф.

Акцию автомобилистов сотрудники полиции объединили со своей "8 Марта — в каждый дом". Они дарили участницам розы и тюльпаны, которые привезли представители организации "Флористы Приморья".

Напомним, что автомобилисты Владивостока регулярно выстраиваются в огромные фигуры в честь праздников. Они уже "собирали" елку и снеговика в честь нового года, "автосердце" – на день святого Валентина и танк ко дню Победы.