Мэр Владивостока пообещал жителям Емара наладить автобусное сообщение с поселком

Сейчас в поселок из города невозможно уехать уже после шести вечера

7 марта, PrimaMedia. Автобусное сообщение с поселком Емар наладят во Владивостоке. Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко во время посещения всероссийского детского центра "Океан". Глава краевого центра подчеркнул: жители поселка и сотрудники территории детства не должны чувствовать себя "оторванными" от жизни города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На встрече с главой города жители Емара поднимали вопросы благоустройства, развития спортивной инфраструктуры, нехватки медицинских и педагогических кадров в поселке, состояния дорог, а также автобусного сообщения с населенным пунктом в пригороде Владивостока.

"Мы хотим быть причастными к городской жизни, и общественный транспорт на это серьезно влияет. Автобусы ходят редко, после 18 из города к нам не уедешь", – обратились к главе жители.

Транспортное сообщение с поселком будет налажено, подчеркнул Виталий Веркеенко.

"ВДЦ "Океан" и поселок Емар – неотъемлемая часть Владивостока, жители не должны чувствовать себя "оторванными". Автобусное сообщение наладим, транспортную доступность обеспечим. Вы знаете, что это один из приоритетов в моей работе, и я намерен существенно изменить эту сферу городской жизни. Что касается благоустройства, общественные городские пространства приводим в порядок по программе "Комфортная городская среда", и вы сможете 18 марта высказать свое мнение о том, какие из них восстановить в первую очередь. Дворовые же территории предлагаем благоустраивать по муниципальной программе грантовой поддержки ТОС. Мы ее уже запустили, софинансируем 95 % необходимых работ, каких – опять же решать вам. Будьте активными, мы всегда готовы поддержать ваши инициативы на благо развития Владивостока", – подчеркнул глава города.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко совершил экскурсию по территории ВДЦ "Океан", осмотрел образовательные комплексы детского центра и пообщался с его сотрудниками и жителями поселка Емар.

"С большой радостью снова побывал в "Океане". Он делает лучше и счастливее жизни тысяч приморских детей, спасибо за вашу работу. "Океан" – это не только страна детства, но и территория будущего. Здесь оно уже наступило. Учебные классы оборудованы по последнем слову техники и технического прогресса. Прекрасный образовательный центр открывает и развивает в наших детях лучшие качества и таланты, позволяет им увидеть будущее и стремиться к нему, строить самим по возвращению домой", – отметил Виталий Веркеенко.

Ежегодно ВДЦ "Океан" принимает около 16,5 тысяч детей из более чем 50 регионов России, здесь работают более 1000 высококлассных специалистов со всех концов страны. Ежегодно в детском центре реализуется 47 тематических программ, 35 программ дополнительного образования по 6 направленностям для развития интеллектуального, лидерского, творческого и физического потенциала детей, рассказал директор центра Андрей Базилевский.

"С каждым годом в ВДЦ "Океан" появляются новые образовательные центры и программы. В "Русском подворье" дети знакомятся с национальными особенностями нашей огромной страны. В прошлом году мы открыли новую дружину "Океанская Эскадра", где юные моряки изучают морские традиции и азы морского дела, "IT-Квантум", в котором ребята занимаются прототипированием электронных устройств и проводят исследовательские работы различного уровня сложности", – отметил Андрей Базилевский.

В конце прошлого года в "Океане" началось строительство шестой дружины "Галактика". Уникальный образовательный комплекс площадью более 22 тысяч квадратных метров сможет принимать одновременно до 500 детей, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья. Школа, столовая, киноконцертный и спортивный залы, физкультурно-оздоровительный комплекс, современный медицинский центр, дом детского творчества и сезонный амфитеатр – все объекты новой дружины будут оборудованы по проекту "Доступная среда". Новая дружина распахнет свои двери через несколько лет, а пока за ходом стройки "океанцы" внимательно наблюдают с видовой площадки на территории центра.