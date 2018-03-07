«Солид Банк» предлагает удобный сервис переводов с карты на карту любого банка

Банк поможет клиентам дарить хорошие и нужные подарки любимым

7 марта, PrimaMedia. В преддверии праздника весны, красоты и женственности мы все задумываемся о подарках своим близким и любимым. Всегда хочется, чтобы подарок был нужным и вызывал только теплые чувства. Согласитесь, угадать можно не всегда, особенно когда человек находится далеко. Как поздравить сестру, находящуюся на учебе в другом городе, маму, живущую за много километров от вас, подругу, встретиться с которой все не получается? АО "Солид Банк" уверен – лучший подарок, наряду с книгой, конечно же, это деньги.

Как быстро сделать денежный перевод, если у отправителя и получателя карты разных банков? Очень просто и быстро! "Солид Банк" предоставляет абсолютно всем пользователям, независимо от того, клиентами какого банка они являются, сервис перевода с карту на карту.

Воспользоваться сервисом можно, посетив сайт банка https://solidbank.ru/for-individuals/the-transfer-of-funds/transfers-from-card-to-card/.

Важно отметить, что перевод можно совершать с карты любого банка на карту любого банка. Операция проходит очень быстро, поэтому ваши близкие успеют получить перевод вовремя.

Дарите хорошие и нужные подарки вашим любимым, а "Солид Банк" поможет в этом! С наступающим 8 марта, милые леди!