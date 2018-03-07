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Преступника поместили под стражу. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Вор-рецидивист поживился на 1,5 млн рублей из 17 квартир Владивостока

Преступника поймали полицейские Первореченского района

7 марта, PrimaMedia. Полиция Первореченского района задержала 39-летнего жителя Владивостока, подозреваемого в серии квартирных краж на общую сумму 1,5 млн рублей. В следственном отделе злоумышленник дал признательные показания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.

О краже из квартиры в полицию заявил горожанин, лишившийся ювелирных украшений, оставленных в квартире. Ущерб потерпевший оценил в 115 тысяч рублей. Следователи установили, что преступник проник в жилище, подобрав ключи, когда хозяина не было дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего владивостокца. Сотрудники отдела полиции № 3 Первореченского района установили, что задержанный причастен к 16 аналогичным преступлениям на территории столицы Приморья. По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены уголовные дела. Вора-рецидивиста ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сейчас преступник находится под стражей.

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