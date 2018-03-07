До матча осталось

Весенний лед. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Сотрудники МЧС решают, взрывать или не взрывать лед на реках Приморья

По мнению специалистов, ледовые заторы эффективнее предотвратить другим способом

7 марта, PrimaMedia. Приморские спасатели готовятся к весеннему вскрытию рек. Они проведут мониторинг в Яковлевском районе, чтобы наметить мероприятия по безаварийному пропуску льда, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В ближайшее время в Яковлевский район направятся сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы и оперативная группа государственного казённого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

По словам специалистов, производство взрывных работ по разрушению ледяного покрова на реках, предотвращению ледовых заторов и защите мостов в Яковлевском районе будет малоэффективно, так как в этом году наблюдается маловодность. Кроме того, такой способ наносит большой ущерб природным ресурсам – при взрывных работах гибнет молодь рыб. Вместо этого, главе Яковлевского района для ослабления механической прочности льда рекомендовано организовать зачернение льда в районе предполагаемого затора, вблизи мостов.

Для предупреждения ЧС и снижения возможного ущерба для территорий, комиссия при администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ежегодно утверждает план мероприятий, которые призваны минимизировать негативное воздействие стихии на жизнь приморцев. Весь комплекс мероприятий проводится по заявкам муниципальных администраций.

В этом году, в связи с маловодностью рек, решение о проведении взрывных работ будет приниматься после мониторинга толщины льда на реках.

По информации департамента гражданской защиты, сегодня в крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод. В группировку сил и средств войдут 17,9 тысяч человек личного состава, 4659 единиц техники, 297 плавсредств, одно воздушное судно и шесть беспилотных летательных аппаратов. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году в Приморье предусмотрен финансовый резерв – 140 миллионов рублей, а также резерв материальных средств на сумму более 137 миллионов рублей.

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