Апелляционный суд сократил экс-директору «Приморского водоканала» срок пребывания в СИЗО

Алексей Осиюк. Фото: официальный сайт КГУП "Приморский водоканал"

Обвиняемый в покушении на мошенничество Алексей Осиюк будет находиться под стражей до 25 апреля

7 марта, PrimaMedia. Суд в Приморье сократил срок пребывания в СИЗО бывшему генеральному директору "Приморского водоканала" Алексею Осиюку, обвиняемому в покушении на мошенничество, сообщила корр. ИА PrimaMedia пресс-секретарь суда Виктория Ковалева.

"Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда изменила приговор суда первой инстанции о продлении меры пресечения Осиюку в виде содержания под стражей в части срока – его сократили с 3-х до 2-х месяцев, а именно до 25 апреля", — уточнила Виктория Ковалева.

Напомним, Алексей Осиюк был задержан 25 августа 2017 года по подозрению в совершении преступления, попадающего под ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 31 августа ему было предъявлено обвинение и его отправили в СИЗО. Данное уголовное дело совсем не связано с его работой на руководящей должности в "Примводоканале", там фигурирует некий производственный строительно-монтажный кооператив "Энергия", зарегистрированный в Красноармейском районе.