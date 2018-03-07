Глава компании ДНС из Владивостока оригинально поздравил женщин с 8 Марта

Дмитрия Алексеева увезли нв багажнике в лес. Фото: скриншот из видео

Дмитрий Алексеев сам снялся в праздничном ролике (ВИДЕО)

7 марта, PrimaMedia. Глава крупной владивостокской компании ДНС Дмитрий Алексеев снялся в праздничном ролике, на этот раз посвященном Международному женскому дню 8 Марта. На кадрах видео женщина вывозит предпринимателя в лес и заставляет искать носки и бритвы. Ироничный ролик стал вторым после поздравления к 23 февраля от ДНС, которое вызвало обвинения компании в сексизме и пропаганде насилия, сообщает ИА PrimaMedia.

Видео начинается со встречи Дмитрия Алексеева в коридоре с инициативным сотрудником, который предлагает идею для нового вирусного ролика. После этого действие переносится в зимний лес: директора туда увозит на розовой машине девушка. Она дает ему в руки лопату и говорит "ищи". Дмитрий Алексеев бродит по сугробам, пока не находит "дерево" из бритв и носков. "Проросло" – говорит главный герой. Затем выясняется, что случившееся было просто его фантазией – руководитель "возвращается" в коридор с сотрудником ДНС. Он не одобряет его идею вирусного ролика, но вручает метлу.

Ролик сопровождается предупреждением: "Компания ДНС категорически заявляет, что данный ролик от начала до конца представляет собой комическую фантазию и не должен приниматься всерьез. Считать сюжет провокационным – значит упустить саму суть и вынести неправильные суждения. При съемке ни один директор не пострадал".

"Мне тут постоянно подкидывают идеи, типа: “давай снимем вирусный ролик к 8-у марта". Но я могу ответить на это только самым решительным “Нет” (есть даже запись такого момента). Лучше просто поздравить: “Милые дамы, с праздником весны вас, и пусть весна всегда будет в вашем сердце, а вашу жизнь будет сопровождать любовь, забота и гармония", – написал Дмитрий Алексеев на своей странице в facebook, когда выложил ролик.

Напомним, что сеть магазинов цифровой техники из Владивостока DNS удалила рекламный ролик к 23 февраля, который вызвал обширную дискуссию в интернете. Вирусное видео, в котором мужчины вывозят своих девушек в лес и заставляют копать могилу для подаренных им носков, оказалось в сети 21 февраля. Оно подверглось критике в социальных сетях, авторов ролика обвинили в сексизме и пропаганде насилия, а директору компании Дмитрию Алексееву пришлось извиниться.

По сюжету первого ролика мужчина привозит связанную в багажнике девушку в лес. После чего он бросает ей лопату и заставляет закапывать носки. Спустя минуту девушка оказывается в супермаркете и понимает, что это был страшный сон. Она выбрасывает носки и отправляется за новым подарком в DNS под слоган "Мужские подарки без риска для жизни".