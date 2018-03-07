«Управляющая портовая компания» поддержала создание школы молодых родителей в Находке

Открытие центра "Виктория". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

На площадке центра организованы индивидуальные и групповые занятия по подготовке к родам, а также курсы лечебной физкультуры

7 марта, PrimaMedia. ООО "Управляющая портовая компания", исполнительный орган крупнейших в России специализированных морских угольных терминалов с высокотехнологичной перевалкой угля — АО "Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь", приняло участие в открытии центра "Виктория" — первой в Приморском крае современной некоммерческой школы подготовки семьи к рождению ребенка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

На реализацию проекта "Управляющая портовая компания" и "Восточный Порт" направили более 1,3 млн рублей. За счет выделенных средств отремонтировано и оснащено современным специализированным оборудованием одно из помещений родильного дома Находкинской городской больницы.

Куратором проекта выступила депутат Государственной думы РФ Виктория Николаева, к которой руководство медучреждения обратилось с инициативой развития школы материнства в Находке.

"Это очередной пример того, как государственное здравоохранение, власть и бизнес могут совместными усилиями решить многие задачи для повышения качества и доступности медицинской помощи, — отметил главный врач Находкинской городской больницы Владимир Якушин. — Центр "Виктория" — третий крупный проект, который больнице удалось реализовать таким образом за последние два года, и мы очень благодарны всем нашим партнерам".



Директор по экономике и финансам АО "Восточный Порт" Виталий Север, депутат Госдумы Виктория Николаева, главный врач КГБУЗ "Находкинская городская больница"Владимир Якушин. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

В центре подготовки семьи к рождению ребенка ежегодно более полутора тысяч будущих родителей смогут получать консультации психологов, акушеров-гинекологов, педиатров и других специалистов. На площадке центра организованы индивидуальные и групповые занятия по подготовке к родам, а также курсы лечебной физкультуры. На экране будут демонстрировать фильмы о развитии ребенка и уходу за ним. Направление в центр "Виктория" женщины будут получать при постановке на учет по беременности в консультации роддома Находки.

"Хочу сказать слова благодарности "Управляющей портовой компании" и "Восточному Порту" за то, что всегда активно помогают развитию медицины в Находкинском городском округе и в очередной раз прониклись проблемой и поддержали нашу инициативу. Руководители этих компаний понимают, что бизнес должен быть социально ответственным", — отметила депутат Государственной думы Виктория Николаева.



Центр "Виктория". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

"Портовый холдинг уделяет особое внимание социальным проектам Находкинского городского округа. Сегодня реализуются партнерские программы с Находкинской городской больницей, оказывается адресная помощь общественным организациям, направляются средства на развитие детского спорта и мероприятия по формированию комфортной городской среды. Проект центра для молодых родителей — возможность внести вклад в укрепление здоровья жителей Находки и Врангеля, в повышение качества и доступности медицинской помощи", — подчеркнул координатор социальных и благотворительных проектов ООО "Управляющая портовая компания" Александр Жуков.

Напомним, в 2017 году в рамках поддержки Находкинской городской больницы "Управляющая портовая компания" и "Восточный Порт" направили более 10 млн рублей на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для открытия первичного онкологического отделения, покупку медицинской мебели и техники для урологического и эндоскопического отделений больницы.