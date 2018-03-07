Заселиться и не разориться - сколько стоит строящееся жилье в Хабаровске?

Строительство ФЖС. Фото: пресс-служба ФЖС

Редакция ИА AmurMedia проанализировала рынок жилья краевой столицы на предмет заманчивых предложений

7 марта, PrimaMedia. Известный факт, что стоимость квадратного метра жилья в Хабаровске одна из самых высоких в стране и потому неудивительно, что 82% жителей региона (львиная доля которых проживает в краевой столице), согласно опросам, этими ценами не удовлетворены. Но все ли так печально на самом деле или в городе все-таки можно найти квартиру по доступной цене? Рынок вторичного жилья довольно сложен и нередко стоимость напрямую зависит не столько от условий самого рынка, сколько от желания каждого конкретного продавца. Именно поэтому в новом обзоре редакция ИА AmurMedia рассмотрит предложения по первичному рынку, а конкретнее — по строящемуся в краевой столице жилью.

Рассматривая крупнейших игроков рынка недвижимости Хабаровска, сравним,у кого из них есть на сегодня строящиеся объекты и по какой цене они предлагают их приобрести. В выборке мы не станем учитывать материал, из которого построен дом (кирпич, монолит), и не будем жестко привязываться к районам — в первую очередь целью обзора является поиск ответов на пару простых вопросов — можно ли купить в Хабаровске недорогое жилье, в какую сумму оно обойдется и у какого застройщика его можно приобрести.

Далее давайте посмотрим на предложения от застройщиков, составив своеобразный ТОП от самых дорогих к наиболее доступным вариантам:

Звание самых дорогих объектов в нашей подборке делят между собой дома от двух застройщиков — "М-Строй" и "РеалСтрой"

"РеалСтрой" на данный момент занят в строительстве двух домов, один из которых располагается по пер. Кустарному. Квадратный метр в однокомнатной квартире здесь обойдется от 78 000 до 84 500 рублей в зависимости от этажа и от 77 250 до 84 460 если речь идет о трехкомнатной квартире. Двухкомнатные квартиры в этом доме, к сожалению, на сайте компании не указаны. Другой объект "РеалСтрой" вырастет по адресу ул. Запарина, 113 и квадратный метр в двухкомнатной квартире в нем обойдется в сумму от 75000 до 82 000 рублей.

Строительная компания "М-Строй" за Кирпичный дом в границах улиц Уссурийская – пер. Дзержинского просит 75 000 рублей за квадратный метр независимо от того, двух это или трехкомнатные квартиры.

В диапазоне от 60 000 — 70 000 рублей отметился только один хабаровский застройщик — "АмурСтройСервис"

"АмурСтройСервис" взялся за строительство целого микрорайона "Лазурный", первым в котором станет двухсекционный жилой дом, по улице Демьяна Бедного. Стоимость квартир здесь заметно меняется в зависимости от типа самой квартиры и этажа, на котором она располагается. Так она может варьироваться от 64 000 до 77 000 рублей. Есть и еще более экономичный вариант — квартира-студия, которая будет стоить от 63 500 до 66 500 рублей за квадратный метр.

ООО "Лидер", в свою очередь, предлагает приобрести квартиры в строящемся в районе остановки "1-я Горбольнца" жилом косплексе "Ленинградский" в сумму от 70 000 рублей за квадратный метр.

Наконец-то мы подобрались к самым привлекательным предложениям — от 50 000 до 60 000 рублей за квадратный метр строящегося жилья. Такие нашлись у двух застройщиков:

"Управление инвестиционных программ", согласно сайту компании, в данный момент занимается тремя объектами, стоимость квадратного метра в которых варьируется от 57400 до 52 400 в двух и трехкомнатных квартирах соответственно. В частности, речь идет о ЖК "Южный парк" в границах улиц Суворова-Фурманова-Ворошилова.

"Фонд жилищного строительства" работает над тремя объектами, причем самым доступным из них является жилье в 9-этажном доме в микрорайоне "Березки". Стоимость за квадратный метр здесь зависит от общей площади квартиры и выбранного подъезда и колеблется в среднем от 51 290 рублей до 53 185 рублей.

При этом, необходимо отметить, что "Фонд жилищного строительства" при и так весьма либеральных ценах участвует еще и в федеральной программе "Жилье для российской семьи", согласно условиям которой обязуется построить 10 тысяч квадратных метров жилья по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. За счет этого ряд квартир в микрорайоне "Березки" в рамках программы "Жилье для российской семьи" можно будет приобрести даже не за 51 290 рублей, а на 16 000 тысяч дешевле, что и делает "ФЖС" безусловным лидером нашей подборки.

Как объяснил, корр. ИА AmurMedia директор компании-застройщика Алексей Савин, "ФЖС" — муниципальное предприятие, а потому совсем неудивительно, что у него наряду с коммерческим жильем строится и социальное, по максимально доступным для населения ценам:

— Компания "ФЖС" давно работает на строительном рынке в Хабаровске, является муниципальным предприятием, и в первую очередь задачи и направления, которые нам задает администрация города, мы выполняем. В этом году сдаем три дома – два коммерческих на ул. Пионерской и один бюджетный дом по ул. Совхозной – первый дом для большого микрорайона. Он идет у нас по программе "Жилье для российской семьи", с министерством строительства края заключено соглашение о том, что мы там построим 10 тысяч кв. метров по цене 35 тысяч за кв метр. Дом уже практически готов, сейчас мы выходим на Госкомиссию и планируем получить заключение на ввод, и уже весной будем передавать жильцам. Программа была федеральная, в этом году она закончила свое действие — сейчас несколько программ закрывается, появляются новые. Это общая программа "Жилище" которая включает в себя множество подпрограмм. Мы с министерством строительства края работаем по этим программам, строим жилье для ветеранов, инвалидов, социальных групп – много разных программ. У нас также заключено соглашение с министерством края о том, что мы работаем с ними, стоим жилье по фиксированной цене – 49 тысяч рублей за кв. метр. Это на сегодня одна из самых низких цен для комфортного жилья в городе. Это, конечно, накладывает некую ответственность, потому что как бы мы ни хотели, но себестоимость строительства растет, тарифы растут, материалы дорожают, и укладываться в такую стоимость очень сложно. Но так как мы ориентированы на социальное жилье, то конечно стараемся выдерживать эту ценовую политику, чтобы удержаться на плаву. Поддержка министерства строительства Хабаровского края в части развития инженерной инфраструктуры под комплексное освоение очень поможет удерживать цену. Кризис сказывается, и мы стараемся больше оборотом взять, нежели заработать какие-то большие деньги с объекта. Сейчас сложно – и спрос упал, и себестоимость строительства растет , но можно укладываться в такие ценовые показатели.