«Туманный стон» даст концерт во Владивостоке после двухлетнего перерыва

Леонид Штительман на фестивале V-Rox. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Легендарная рок-н-ролльная группа соберется в «золотом» составе

7 марта, PrimaMedia. Старейшая рок-группа Владивостока "Туманный стон" впервые выступит в клубе "Водолей" с полноформатным концертом после двухлетнего перерыва. Двое музыкантов прилетели из Москвы и после концерта отправятся обратно. Именно в этом составе коллектив записывал последний альбом "Ладно!", презентация которого затягивается, сообщает ИА PrimaMedia.

На бас-гитаре будет играть Евгений "Сдвиг" Звиденный, на барабанах – Константин Шуваев. При этом барабанщик на следующее же утро полетит назад, поздравлять семью с 8 Марта. В анонсе концерта говорится об "оригинальном" составе, но это правда лишь отчасти: право называться "оригинальным" барабанщиком "ТС" у Константина Шуваева оспаривает Роман Злобин, несколько лет назад уехавший из Владивостока в Сиэтл.

О ревности первого барабанщика, перспективах выпуска нового альбома и предстоящем концерте корр. ИА PrimaMedia накануне концерта поговорил с лидером группы Леонидом Штительманом.

"В последний раз мы выступали во Владивостоке на фестивале V-Rox летом 2016 года, зрители слушали нас, стоя под проливным дождем. Осенью того же года мы дали концерт в Москве, — вспоминает Леонид. – Ну а потом, поскольку Рома уехал, затеяли совсем новый проект "ВИА "Водолей", в котором главное – программа, а музыканты собираются каждый раз разные, в том числе профессионалы, отлично умеющие играть".

По словам Штительмана, Роман Злобин всегда довольно ревниво относился к опытам "туманников" с другими барабанщиками, скептически оценивая их работу, а то и вовсе запрещая играть "его" партии. Однако Константин Шуваев оказался единственным, по поводу кого у Романа не возникло возражений. Шуваев и Сдвиг, ушедший из "Мумий Тролля", принимали участие в московской записи последнего на сегодня альбома "Туманного стона" "Ладно!". Деньги на запись собирали на популярном краудфандинговом ресурсе "Планета". Сейчас альбом завис на стадии сведения и мастеринга.

"Может быть, во Владивостоке это было бы дешевле, но проблема в том, что здесь никто не работает в той программе, в которой мы записывались", — сообщил Леонид Штительман.

Приглашая слушателей на сегодняшний вечерний концерт, лидер "ТС" вспомнил фразу Мити Езуты, автора почти всех песен "туманников":

"Приходите, будем веселиться и скакать! Мы ждем всех, кто любит рок-н-ролл – его в последнее время становится все меньше. Весна – время, когда обостряется зуд творчества. Мы сыграем то, что записали на альбоме и множество ранних вещей. Сдвиг мечтает спеть "Совёнка"… Этот состав отлично знает весь материал. К концу вчерашней репетиции почти весь персонал клуба, где будет проходить концерт, пританцовывал вместе с нами", — рассказал Леонид Штительман.

На вопрос, что он наденет на концерт, шоумен ответил, что думает прихватить свою балетную пачку — зрители уже привыкли к ней и даже просят об этом наряде.