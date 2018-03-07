Мэр Виталий Веркеенко намерен добиться для Владивостока статуса столицы

Виталий Веркеенко: Владивостоку нужен статус столицы. Фото: ИА PrimaMedia

Город до сих пор не является административным центром Приморского края

7 марта, PrimaMedia. Центру Приморского края нужен официальный статус административного центра. Об этом заявил глава Владивостока Виталий Веркеенко в эфире ГТРК "Владивосток" сегодня, 7 марта, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Накануне Международного женского дня глава города дал большое интервью ГТРК "Владивосток". Первый вопрос ведущего касался наиболее актуальной информационной повестки.

"Мы не могли не обратить внимание на то, что 1 марта президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию четырежды упомянул Владивосток. В разных направлениях — это развитие транспортной инфраструктуры, городской среды, культурной и научной сфер. О чем, на ваш взгляд, говорит такое внимание главы государства?" — задал вопрос Сергей Землянский.

Такое внимание неслучайно и оправданно, считает глава Владивостока.

"Мне как главе города, безусловно, было приятно, что Владивосток не раз упоминался в речи президента. Думаю, при наличии большего времени он упоминал был его еще чаще, потому что действительно сегодня Владивосток играет существенную роль в развитии России в целом, в реализации целей и задач нашей страны на востоке. Думаю, еще не раз услышим от президента добрые слова о Владивостоке, ну а мы приложим максимальные усилия для того, чтобы оправдать доверие главы государства и усилия Федерации по развитию города", — отметил Виталий Веркеенко.

При этом краевой центр до сих пор не имеет официального статуса, добавил он.

"К моему сожалению, Владивосток до сих пор не является административным центром Приморского края. Мы с губернатором (врио губернатора — прим. ред.) сейчас ведем эту работу с тем, чтобы присвоить городу официальный статус. Это было бы справедливо и правильно, ведь Владивосток выполняет много так называемых столичных функций, в том числе федеральных. Возможно, этот статус может быть выше, с учетом видения президента и роли и задач города на тихоокеанском побережье России", — заявил глава Владивостока

Интервью с главой города Виталием Веркеенко выйдет в эфир на телеканале "Россия24" сегодня, 7 марта, в 22.00.