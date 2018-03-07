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Керлинг в естественных условиях. Фото: pixabay.com

Федерация керлинга России предложила построить базу во Владивостоке

Юрий Трутнев и Андрей Тарасенко поддержали идею

7 марта, PrimaMedia. Федерация керлинга России планирует создать спортивную базу в Приморье. Это предложение прозвучало сегодня на встрече помощника Президента РФ Игоря Левитина, вице-премьера Юрия Трутнева и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Президент федерации керлинга Дмитрий Свищев высказал соображение о выгодном использовании типового проекта спорткомплекса, что позволит значительно сэкономить бюджетные вложения в разработку проектной документации. Озвученное предложение поддержал полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, обозначив необходимость решения вопроса по земле. Андрей Тарасенко дал поручение своему профильному заместителю подготовить предложения по участкам, на которых можно разместить базу керлинга. Врио губернатора отметил, что это могут быть площадки в черте Владивостока – чтобы заниматься здесь спортом могли и местные жители.

"Приморцы искренне любят спорт. Болельщики со всего края поддерживали российских атлетов на трибунах недавней Олимпиады в Пхёнчхане и уже с нетерпением ждут следующие игры. Уверен, что дополнительные спортивные объекты откроют для приморцев новые виды спорта, например, керлинг, и через несколько лет на Олимпийские игры из Приморья поедут не только болельщики, но и наши спортсмены", – сказал Андрей Тарасенко.

Игорь Левитин добавил, что в связи с тем, что в ближайшие годы Олимпийские игры будут принимать страны Азиатско-Тихоокеанского региона: в 2020 году – Япония, в 2022 году – Китай, вопрос создания современных центров подготовки спортсменов актуален для всего Дальнего Востока России.

Одновременно на этом же совещании было принято решение реконструировать гребную базу в поселке Лозовый. Минспорт уже подтвердил, что подготовку сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ к Олимпийским Играм 2020 года в Токио хотел бы проводить именно здесь. Для этого необходимо провести полную перепланировку помещений, надстроить второй этаж, установить дистанцию, соответствующую международному уровню. Как сообщает сайт администрации Приморья, федеральные средства на эти работы край скоро получит.

Еще один объект, с финансированием которого поможет Приморью правительство, – физкультурно-спортивный комплекс в жилом микрорайоне "Снеговая падь", строительство которого было приостановлено из-за недостаточного финансирования.

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