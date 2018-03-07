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Владимира Николаев: На женских плечах держится самая тяжелая работа. Фото: предоставлено Фондом ВВН

Владимир Николаев: На женских плечах держится самая тяжелая работа

Теплые поздравления активисток фонда ВВН уже стали традицией

7 марта, PrimaMedia. Тепло и душевно прошло празднование наступающего Международного женского дня в санатории "Амурский залив" во Владивостоке. Большой праздник для женщин, участниц общественного совета "Приморью – достойную жизнь", организовал руководитель программ социальной поддержки населения Владимир Николаев, сообщает ИА PrimaMedia.

Традиционно на праздничное мероприятие собрались члены городских общественных организаций, заслуженные учителя, врачи, работники культуры, старшие по домам и самые активные жительницы Владивостока. Владимир Николаев лично поблагодарил всех за неоценимый вклад в развитие города и края и поздравил с Международным женским днем.

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"Не секрет, что именно на женских плечах держится самая тяжелая, и на первый взгляд, невыполнимая работа. Наши девушки, женщины на самом деле самые активные, инициативные, готовые помочь в любом начинании. За плечами самого сильного мужчины всегда стоит женщина, его поддержка, опора и вдохновение. Я желаю нашим прекрасным девушкам весеннего настроения, большой любви, и достойных мужчин рядом!" — сказал Владимир Николаев.

Праздник в санатории "Амурский залив"

Праздник в санатории "Амурский залив". Фото: предоставлено Фондом ВВН

К поздравлениям присоединилась и мужская команда членов Общественного и Молодежного советов Фонда ВВН. Творческие номера, шуточные представления и заряд весеннего настроения получили все гости праздника. Ну а весенний букет для каждой женщины стал еще одним напоминанием о наступающем празднике.

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