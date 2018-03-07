До матча осталось

Наталья Якунина занимается уборкой приморских островов от мусора. Фото: Совет Федерации

Жительница Владивостока блеснула в Совете Федерации экологическим проектом "Остров мечты"

Председатель Валентина Матвиенко отметила инициативу по уборке от мусора островных территорий (ФОТО)

7 марта, PrimaMedia. Жительница Владивостока Наталья Якунина рассказала о проекте "Остров мечты" в Совете Федерации РФ в Москве на встрече с женщинами— лидерами волонтёрских проектов. Проект понравился председателю палаты Валентине Матвиенко – по ее мнению, он "вызывает уважение", сообщает ИА PrimaMedia.

Проект "Остров мечты" направлен на ликвидацию мест несанкционированного размещения мусора, популяризацию технологии раздельного сбора и переработки отходов, а также на повышение экологической грамотности.

"В результате антропогенного воздействия образовалось огромное количество стихийных свалок. Мы решили менять ситуацию к лучшему своими руками и создали проект "Остров мечты". Мы ликвидируем мусор, облагораживаем и озеленяем острова. За 4 года работы мы ликвидировали порядка 20 стихийных свалок, вывезли 8 тысяч мешков с отходами, 40% из них отправилось на переработку", – рассказала на встрече Наталья Якунина.

Жительница Владивостока Наталья Якунина и Валентина Матвиенко

Жительница Владивостока Наталья Якунина и Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации

"Молодцы какие. Есть граждане, которые любят критиковать. А есть те, кто берется и делает. Наталья Сергеевна, просто умница, вы и ваши коллеги вывезли, не важно, 20 мешков или 50, этим вы показали, что вам не безразлично. Такие проекты вызывают уважение", – прокомментировала Валентина Матвиенко.

В рамках встречи прошло награждение победителей волонтёрского марафона Второго Евразийского женского форума. Проект Натальи Якуниной "Остров мечты" стал победителем в номинации "Сохранение планеты".

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Напомним, что в 2016 году защитница окружающей среда из Владивостока Наталья Якунина благодаря своему проекту "Остров мечты" уже стала одним из победителей гражданской премии Общественной палаты РФ "Я — гражданин". Она опередила двух других финалистов в номинации "Экология".

Наталья – журналист и фотограф, организатор экологических акций. В 2015 году получила премию "Есть за что!", Памятный знак "155 лет Владивостоку". Проведенные акции: "Чистый о. Рикорда", Экологический лагерь на о. Рейнеке, Фестиваль "Дни приморских островов". За 2 года реализации проекта было проведено 5 субботников, 10 эко-туров выходного дня, 2 природоохранных лагеря "Приморская островная волонтерская служба", участие приняло 400 человек со всей России, вывезено 4000 мешков мусора с о. Рейнеке, распространено 1,5 тысячи агитационно-просветительских буклетов, установлено 10 щитов с экологическими лозунгами.

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