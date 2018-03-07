«Акватехнологии» Передрия и Слепченко дают рыбному рынку Владивостока ресурсную основу

Совместный проект корейской Hanaro Holdings и приморской компании планируют насытить прибрежной рыбой и морепродуктами

7 марта, PrimaMedia. Ресурсной основой проекта южнокорейской компании Hanaro Holdings, которая предлагает проект строительства во Владивостоке розничного рыбного рынка, намерена стать приморская компания "Акватехнологии", занимающаяся прибрежным промыслом в подзоне Приморье, сообщает ИА PrimaMedia. По словам гендиректора "Акватехнологий" Сергея Слепченко, российская сторона проекта готова напрямую обеспечить будущий ритейл-рынок "всем спектром легально добываемых в Приморье рыбо— и морепродуктов" и ждет от иностранных партнеров организации работы рынка по международным стандартам.

Напомним, что очередной проект рыбного рынка во Владивостоке обсуждался в рамках Дня корейского инвестора во Владивостоке (5 марта, кампус ДВФУ). Как сообщил полпреду президента РФ Юрию Трутневу председатель совета директоров Hanaro Holdings Чжон Чхан Дэ, южнокорейская компания готова приступить к реализации проекта рыбного рынка в краевом центре, как только мэрия предоставит инвесторам земельный участок, а сам проект получит статус резидента Свободного порта. Глава Hanaro Holdings также упомянул, что партнером проекта с российской стороны выступает рыбопромышленник, депутат краевого Заксобрания Сергей Слепченко.



Сергей Слепченко. Фото: ИА PrimaMedia

Справка: Сергей Слепченко – генеральный директор ООО "Акватехнологии", которое занимается добычей в подзоне Приморье различных водных биоресурсов, их переработкой и реализацией. Кроме того, у компании есть несколько участков марикультуры по выращиванию гидробионтов. Владельцами компании являются Сергей Слепченко (10% УК) и ООО "Алеут" (90% УК), которое, в свою очередь, принадлежит Сергею Передрию – бывшему заместителю экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина. В настоящее время Сергей Передрий возглавляет главный рыбодобывающий актив семьи Дарькина – ПАО "НБАМР" — и входит в совет директоров банка "Приморье" (контролируется супругой экс-губернатора Ларисой Белобровой).

В ходе беседы с корр. ИА PrimaMedia господин Слепченко подтвердил, что "Акватехнологии" выступают генеральным партнером проекта с российской стороны.

— Мы гарантируем, что наполним рынок всем спектром рыбопродукции и морепродукции. Компания "Акватехнологии" занимает лидирующие позиции в прибрежном промысле в Приморье, — сообщил собеседник агентства.

На вопрос о том, какие именно виды "Акватехнологии" предполагают поставлять на рыбный рынок Владивостока, Слепченко ответил, что это будут "все виды, которые мы добываем, на которые у нас есть квоты".

— У нас – 17 промысловых судов, рыбозавод "Каменка". Поставлять готовы и моллюсков – анадару, спизулу, корбикулу, мерценарию, мактру. Есть квоты на трубача. Наши партнеры готовы поставлять крабов. Кроме того, на наших марикультурных участках производится гребешок, — перечислил гендиректор и совладелец компании. – Кроме того, мы открыты для сотрудничества. Думаю, что все наши партнеры с удовольствием будут реализовывать свою продукцию на этом рынке.

Собеседник агентства также сообщил, что российская сторона проекта обладает финансовыми возможностями для того, чтобы создать рыбный рынок самостоятельно.

— Но мы считаем, что здесь нужно все таки работать вплотную с иностранными инвесторами – из Республики Корея, возможно, из Японии. Они обладают знаниями и опытом, как это сделать красиво, на высоком уровне. Задача ведь не просто рыбу продавать, а продавать ее по всем международным стандартам, чтобы это было привлекательно и для жителей города, и для туристов. Люди должны иметь возможность приобрести всю палитру морепродуктов, которые мы будем поставлять напрямую, минуя всяческие посреднические звенья, — прокомментировал Сергей Слепченко.

В настоящее время инициаторы проекта ожидают, когда администрация Владивостока предложит для проекта земельный участок. Для получения статуса резидента СПВ, по словам Слепченко, планируется создание нового юрлица, возможно, в виде совместного предприятия. Все средства для того, чтобы реализовать проект в сжатые сроки, у инициаторов есть, заявил гендиректор "Акватехнологий".

От ИА PrimaMedia напомним, что 5 марта полпред Юрий Трутнев попросил руководство Владивостока завершить выделение участка под проект рыбного рынка в течение месяца и выразил желание, чтобы практическая реализация инвестпроекта началась до открытия IV Восточного экономического форума (11-13 сентября 2018 года). По заявлению главы администрации краевого центра Виталия Веркеенко, распространенному пресс-службой мэрии 6 марта, участок под рыбный рынок в городе уже выделен, все необходимые документы для реализации проекта "готовы на 100%".