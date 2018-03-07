Сенатор Гольдштейн: Ускоренное развитие Дальнего Востока повысит качество жизни в регионе

По словам члена Совфеда, большой путь уже проделан, но работы еще предстоит много

7 марта, PrimaMedia. Активное развитие территорий Дальнего Востока остается одним из важных российских приоритетов, об этом напомнил и глава России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. С момента обращения вектора господдержки в сторону Дальнего Востока прошло уже 4 года. Итоги серьезной и напряженной работы за этот период по созданию нового экономического пространства на ДВ подвел полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе заседания коллегии Минвостокразвития России, сообщает ИА PrimaMedia.

"У этой работы есть результат – 1200 инициированных инвестиционных проектов, 3,7 трлн рублей заявленных инвестиций, из которых 121 млрд рублей уже сегодня проинвестировано в 100 новых, построенных на Дальнем Востоке, предприятий. 26% прямых иностранных инвестиций, идущих на территорию России, приходятся на Дальний Восток. Считаю, что мы можем уверенно сказать – процесс ускоренного развития Дальнего Востока сдвинулся с места и набирает скорость", — сообщил полпред.

В рамках решения задачи по созданию конкурентного инвестиционного климата были созданы 30 Федеральных законов, 150 постановлений правительства. На карте появились пять территорий, действующих в режиме Свободного порта Владивосток.

"Здесь на Дальнем Востоке к российским и иностранным бизнесменам за этот период времени принципиально изменили подход. Благодаря личному контролю со стороны Юрия Трутнева, принятые законы в короткие сроки совершенствовались по просьбам предпринимателей, для повышения эффективности разработанных механизмов. Можно с уверенностью сказать, что за это время разработаны именно действующие инструменты привлечения инвестиций, промежуточные результаты говорят о том, что они действительно упростили жизнь бизнесу, позволили ему вздохнуть, развернуть масштабные проекты на территории Дальнего Востока", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

По каждому инвестиционному проекту велась конкретная работа – оказывалась помощь инвесторам в выделении земли, строительстве инфраструктуры, решалось всё множество возникающих в ходе реализации проекта вопросов.

Полпред отметил, что по поручению президента новым этапом работы станет обеспечение комфортных условий для жизни людей в центрах экономического роста.

"Во всех девяти субъектах Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке, проведена работа по отбору и обоснованию необходимой социальной инфраструктуры. Приняты необходимые решения по финансированию. В рамках этого направления в течение 2018 – 2020 годов на Дальнем Востоке будет построено 199 социальных объектов, в том числе 18 школ, 20 больниц, 11 детских садов, 7 дворцов культуры и центров досуга", — подытожил Юрий Трутнев.

В итоге ускоренное развитие Дальнего Востока должен заметить и почувствовать каждый его житель, ведь задача развития этих территорий – повышение качества жизни людей, их доходов, существенный рост численности населения, считает сенатор Ростислав Гольдштейн.

"Как заметил полпред, надо и дальше снимать административные барьеры, помогать бизнесу, а также совершенствовать закон о дальневосточном гектаре, чтобы как можно больше людей смогли им воспользоваться и освоить землю. Большой путь уже проделан в этом направлении, но работы еще предстоит много. Чтобы быть конкурентными в эпицентре крупных мировых экономик, которые расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нужно не останавливаться в совершенствовании механизмов", — отметил сенатор.

Среди предстоящих задач Юрий Трутнев назвал также повышение качества управления на уровне регионов, развития транспортных коридоров Северный морской путь, Приморье-1, Приморье-2. Развитие таких проектов, как остров Большой Уссурийский, остров Русский. Что касается последнего, по словам полпреда, необходимо научиться обеспечивать процесс разработки проектов в области высоких технологий.