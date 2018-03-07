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Общество. 07 марта, 15:50
Кураторы проекта "Покажи Результат. Перезагрузка". Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"

Выиграй полугодовую клубную карту в «Геометрию Фитнеса»

Подарки получат шесть победителей проекта «Покажи Результат. Перезагрузка»

7 марта, PrimaMedia. Сеть клубов "Геометрия Фитнеса" дарит шесть полугодовых клубных карт победителям проекта "Покажи Результат. Перезагрузка", сообщает ИА PrimaMedia.

Что такое "Покажи Результат. Перезагрузка"? Это новый релиз фитнес-проекта, в котором больше 100 человек достигли сверхрезультатов по снижению веса.

В этом году "Геометрия Фитнеса" расширяет горизонты успеха. В проекте будет две категории:

  1. Трансформация – для тех, кто хочет снизить процент жировой ткани.
  2. Фитнес-модель – для тех, кто хочет красивый рельеф.

Формат проекта – тренировочный процесс в группе не более семи человек под руководством опытного тренера-куратора.

Каждый участник проекта будет иметь свой план тренировок, который поможет достичь заветной цели. Также будут проводиться встречи с куратором, лекции, сопровождение в группе в What’s App, контроль питания, измерение состава тела на аппарате INBODY.

Кураторы проекта:

"Геометрия Фитнеса Авангард":

Ким Артем – персональный тренер

Артем Ким — персональный тренер тренажерного зала

Артем Ким — персональный тренер тренажерного зала. Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"

Трафимов Виктор – фитнес-тренер

Виктор Трафимов — фитнес-тренер тренажерного зала и боевых искусств

Виктор Трафимов — фитнес-тренер тренажерного зала и боевых искусств. Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"

Гаврилов Владимир – персональный тренер.

Владимир Гаврилов — персональный тренер тренажерного зала

Владимир Гаврилов — персональный тренер тренажерного зала. Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"

"Геометрия Фитнеса Давыдов":

Шахов Артем – персональный тренер

Артем Шахов — персональный тренер

Артем Шахов — персональный тренер. Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"

Михайленко Ксения – фитнес-тренер.

Ксения Михайленко — фитнес-тренер

Ксения Михайленко — фитнес-тренер. Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"

Участие в проекте платное – 7 тысяч рублей (для клиентов клубов "Геометрия Фитнеса").

Узнать подробности можно по телефонам:

"Геометрия Фитнеса Авангард": 273-79-79

"Геометрия Фитнеса Давыдов": 209-97-97

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