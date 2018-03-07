Выиграй полугодовую клубную карту в «Геометрию Фитнеса»

7 марта, PrimaMedia. Сеть клубов "Геометрия Фитнеса" дарит шесть полугодовых клубных карт победителям проекта "Покажи Результат. Перезагрузка", сообщает ИА PrimaMedia.
Что такое "Покажи Результат. Перезагрузка"? Это новый релиз фитнес-проекта, в котором больше 100 человек достигли сверхрезультатов по снижению веса.
В этом году "Геометрия Фитнеса" расширяет горизонты успеха. В проекте будет две категории:
- Трансформация – для тех, кто хочет снизить процент жировой ткани.
- Фитнес-модель – для тех, кто хочет красивый рельеф.
Формат проекта – тренировочный процесс в группе не более семи человек под руководством опытного тренера-куратора.
Каждый участник проекта будет иметь свой план тренировок, который поможет достичь заветной цели. Также будут проводиться встречи с куратором, лекции, сопровождение в группе в What’s App, контроль питания, измерение состава тела на аппарате INBODY.
Кураторы проекта:
"Геометрия Фитнеса Авангард":
Ким Артем – персональный тренер
Артем Ким — персональный тренер тренажерного зала. Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"
Трафимов Виктор – фитнес-тренер
Виктор Трафимов — фитнес-тренер тренажерного зала и боевых искусств. Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"
Гаврилов Владимир – персональный тренер.
Владимир Гаврилов — персональный тренер тренажерного зала. Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"
"Геометрия Фитнеса Давыдов":
Шахов Артем – персональный тренер
Артем Шахов — персональный тренер. Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"
Михайленко Ксения – фитнес-тренер.
Ксения Михайленко — фитнес-тренер. Фото: предоставлено клубом "Геометрия Фитнеса"
Участие в проекте платное – 7 тысяч рублей (для клиентов клубов "Геометрия Фитнеса").
Узнать подробности можно по телефонам:
"Геометрия Фитнеса Авангард": 273-79-79
"Геометрия Фитнеса Давыдов": 209-97-97