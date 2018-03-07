Новый "Луч": через год Премьер-Лига или подвалы ФНЛ?

Власти Приморья и появившиеся спонсоры объявили курс на оздоровление команды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Власти Приморья и появившиеся спонсоры объявили курс на оздоровление команды (ФОТО)

7 марта, PrimaMedia. Курс на финансовое оздоровление ФК "Луч-Энергия" был объявлен с приходом новых людей в кабинеты власти в Приморском крае, затем на такой клич откликнулись крупные компании региона и вязи под свое крыло многострадальный "Луч". С того момента прошло четыре месяца, перед футболистами погасили все долги по зарплате, команда съездила на зимние тренировочные сборы в Турцию и провела их без каких-либо эксцессов в отличие от прошлогодних, когда футболистов буквально выселяли из гостиницы, где они жили. Что ожидает "тигров" в будущем, и какие финансовые гарантии готовы предоставить команде новые партнеры обсудили сегодня, 7 марта, в администрации Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

В пресс-центре краевого белого дома состоялась первая совместная пресс-конференция новых топ-менеджеров клуба, врио губернатора Приморья, ключевых партнеров и спонсоров команды.

Разговор о насущном врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко начал с предложения вернуть владивостокскому футбольному клубу историческое название "Луч". Андрей Тарасенко считает, что решение о новом названии клуба нужно принимать с учетом мнения болельщиков. Поэтому он предложил провести опрос общественного мнения.

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков (слева), глава Приморья Андрей Тарасенко (по центру), президент ГК "Аква-Ресурсы Руслан Кондратов (справа). Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Пресс-аташе "Луча" Андрей Вялков и директор департамента физической культуры и спорта ПК Жан Кузнецов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia На пресс-конференцию пришел весь состав "Луча". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Затем глава региона рассказал, что сейчас главный фактор, который отразит все старания, предпринятые руководством края для оздоровления коллектива, это хорошая игра и результат. А вопрос финансовой составляющей, по словам Андрея Тарасенко, будет решаться непосредственно с руководством клуба и спонсорами, которые готовы поддерживать команду в долгосрочной перспективе.

"У нас, наконец, появилась возможность финансировать команду в полной мере. Главная задача сейчас, которую мы ставим перед "Лучом" – это выход в Премьер-Лигу. Мы для этого все сделаем. Но считаю очень важным условием во всем этом – развитие местного футбола и детских футбольных школ во Владивостоке и Приморском крае. В команде не должны главную роль играть легионеры, нужно наших местных ребят подтягивать к большому футболу, к основной команде, чтобы они бегали, работали. Я считаю, что "Луч" способен и без иностранных футболистов показывать красивый футбол и добиваться высоких результатов", — сказал врио губернатора Приморья.

Глава Приморья Андрей Тарасенко (слева), президент ГК "Аква-Ресурсы Руслан Кондратов (по центру), главный тренер "Луча" Александр Григорян (слева). Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Член правления АФК "Луч-Энергия" Алексей Оськин. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В пресс-центре АПК состоялась первая совместная пресс-конференция новых топ-менеджеров клуба, врио губернатора Приморья, ключевых партнеров и спонсоров команды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В пресс-центре АПК состоялась первая совместная пресс-конференция новых топ-менеджеров клуба, врио губернатора Приморья, ключевых партнеров и спонсоров команды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Сейчас при помощи новых партнеров "Луча" выстраивается долгосрочная программа развития футбола в регионе, отметил президент группы компаний "Аква-Ресурсы Руслан Кондратов. По его словам, необходимо, чтобы местные детские футбольные команды были на виду в Дальневосточном регионе в целом.

"Для этого нужна хорошая материально-техническая база, современная инфраструктура, тогда будет результат. Непосредственно "Лучу" необходимо обеспечить комфортные перелеты и другие необходимые вещи, связанные с командой. Наши футболисты, прежде всего, должны думать об игре, а не о том, как уехать домой или что покушать сегодня вечером. Также сейчас проводим спортивный аудит команды. В достаточно сжатые сроки мы нашли полное понимание с руководством клуба в этом вопросе, что немаловажно", — сказал Руслан Кондратов.

В пресс-центре АПК состоялась первая совместная пресс-конференция новых топ-менеджеров клуба, врио губернатора Приморья, ключевых партнеров и спонсоров команды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia На пресс-конференцию пришли все СМИ Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В пресс-центре АПК состоялась первая совместная пресс-конференция новых топ-менеджеров клуба, врио губернатора Приморья, ключевых партнеров и спонсоров команды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В пресс-центре АПК состоялась первая совместная пресс-конференция новых топ-менеджеров клуба, врио губернатора Приморья, ключевых партнеров и спонсоров команды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

По словам исполнительного директора "Луча-Энергии" Евгения Стрижиченко, клубок проблем, скопившийся за последние 2,5 года ровно с того момента, когда "Луч" расстался с предыдущем спонсором ПАО "ДЭК", начинает распутываться.

"Очевидно, что положительный толчок для этого дали решения нового руководства края, существенную поддержку оказали наши партнеры. Именно благодаря этому команда выехала на подготовительные сборы в Турцию и качественно подготовилась к оставшейся части сезона. По всем направлениям в клубе выстраивается система работы, я надеюсь, что наши футболисты видят все, что делается для команды, и соответственно будут достойно выглядеть на футбольном поле", — сказал Стрижиченко.

Приз за второе место в кубке ФНЛ в руках у исполнительного директора клуба Евгения Стрижиченко. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Футболисты "Луча". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

В этом году "Луч" празднует свой 60-ти летний юбилей. В команде собираются масштабно отметить праздничное событие, рассказал Руслан Кондратов.

"Мы со своей стороны обеспечим достойную программу празднования юбилея. Уже сейчас начинаем приглашать ветеранов команды, чтобы люди увидели, кто писал славную историю клуба. У нас в планах строительство клубного музея, куда бы молодежь могла приходить, смотреть, впитывать дальневосточный дух футбола и делиться этим опытом со своими сверстниками. В целом наша первоочередная задача – твердо встать на ноги, показать нашим болельщиками, в том числе и врио губернатору Приморья , что "Луч" и вместе с этим футбол в Приморском крае будет жить и развиваться", — сказал Руслан Кондратов.

Затем слово взял один из самых эпатажных тренеров в российском футболе Александр Григорян. Он зимой возглавил "Луч". С собравшимися он поделился прошлогодней историей, когда он тесно работал с журналистами на "Матч-ТВ".

"Буквально от каждого слышал, что команда из Владивостока прекратит свое существование в ближайшее время, а ведь действительно, год назад судьба команды висела на волоске".

"Я их молча слушал, но активно следил за судьбой команды. И каково было их удивление, когда после одной из передач я сказал им: "Ребята, телевидение – это хорошо, но, извините, я поехал. Они спрашивают – куда, я отвечаю, что в "Луч", — рассказал Григорян.



Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, глава Приморья Андрей Тарасенко (по центру), президент ГК "Аква-Ресурсы Руслан Кондратов (по центру), главный тренер "Луча" Александр Григорян (слева). Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

По приезду во Владивосток, признается Григорян, он испытал легкое и приятное дежавю, ведь город остался таким же "красавцем", каким его запомнил эмоциональный наставник, покидая берега Тихого океана.

"Меня здесь не было четыре года, и я вижу, что многое здесь поменялось. Все это время я наблюдал за командой со стороны и понимал, что творилось в "Луче" последние два года. Поэтому хочу выразить респект всем футболистам, которые остались с коллективом в тот сложный период и не дали команде вылететь. Футбол является не просто видом спорта, а социальным явлением. Команда в таком регионе должна быть, тем более она уже играла в Премьер-Лиге. Сейчас "Луч" живой, здоровый, правда, пока первых два официальных матча мы проиграли. Но хочу, чтобы болельщики не паниковали, я знаю, что делаю. Трижды был в ситуации, когда команда боролась за выживание. Выход в Премьер Лигу – это хорошо, но для начала давайте останемся в ФНЛ. Оно так и будет", — сказал Александр Григорян.

На пресс-конференции выступил воспитанник приморского футбола, капитан "Луча" Максим Насадюк.

"От лица всех игроков хочу поблагодарить главу Приморья, наших спонсоров, что не дали погибнуть команде и вовремя пришли на помощь. Я обещаю, что мы будем выходить на каждый мачт с боевым настроем и будем биться до конца и делать все возможное, чтобы выполнить нынешнюю задачу – остаться в ФНЛ. На следующий сезон, думаю, у нас будут уже другие задачи", — сказал Максим Насадюк.

Футболист от лица команды вручил Андрею Тарасенко клубный шарф.

В пресс-центре АПК состоялась первая совместная пресс-конференция новых топ-менеджеров клуба, врио губернатора Приморья, ключевых партнеров и спонсоров команды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Футболисты "Луча" и главный тренер Александр Григорян в коллективной фотографии с Андреем Тарасенко и Русланом Кондратовым. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Сейчас владивостоксая команда находится на 15-ом месте в турнирной таблице, набрав за 26 игр 27 очков. В активе команды 26 забитых мячей и 35 пропущенных. "Тигры" всего в шести поединках набирали три очка, девять раз играли вничью и 11 раз уходили с поля без набранных очков.

Напомним, что в феврале "Луч-Энергия" принял участие в Кубке ФНЛ. Приморская команда вышла в финал этого турнира, где лишь в серии пенальти уступила клубу Премьер-Лиги "Уралу" из Екатеринбурга. Таким образом, "желто-синие" стали серебряными призерами Кубка ФНЛ.

Как повлияли позитивные изменения на игроков клуба болельщики увидят уже на этих выходных. После четырехмесячного перерыва во Владивосток вновь возвращается большой футбол. В эту субботу, 10-го марта футболисты "Луча-Энергии" проведут первую домашнюю игру весенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2017/2018. В рамках 27-го тура желто-синие будут принимать одного из лидеров чемпионата — ФК "Оренбург". Начало встречи в 18-00.