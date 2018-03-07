В детсадах Владивостока поставили запрет на мягкие игрушки

Мишки. Фото: https://pixabay.com

После вспышек кишечной инфекции в образовательных учреждениях боятся любых источников заразы

7 марта, PrimaMedia. В ряде детских садов Владивостока поставили запрет на пронос в образовательные учреждения мягких игрушек. Детям, которые привыкли с собой брать мягких друзей – кто мишку, кто зайца, а кто и домовенка Кузю, приходится туго, сообщили ИА PrimaMedia родители дошколят.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, только в январе 2018 года было зарегистрировано четыре множественных очага острой кишечной инфекции в организованных детских коллективах. Имеются данные как минимум о 24-х пострадавших.

"При обследовании контактных сотрудников в данных очагах выявлено 20% вирусовыделителей без клинических проявлений заболевания, которые, предположительно, и являлись источниками инфекции", — говорится в документе за подписью руководителя ведомства Дмитрия Маслова.

В целях предотвращения заноса и распространения инфекционных заболеваний, руководству предприятий, которые поставляют продукты и занимаются организацией питания в детских учреждениях, установлены жесткие рамки по приему сотрудников на работу. Так, все трудоустраивающиеся должны проходить медосмотры и сдавать анализы на кишечную группу инфекций, включая брюшной тиф.

Как рассказали ИА PrimaMedia родители детей из групп, которые в феврале были закрыты на карантин из-за заболеваемости норовирусами, дошколятам, по настоятельному совету Роспотребнадзора, запретили приносить из дома мягкие игрушки. По словам воспитателей, после вспышки кишечной инфекции в образовательных учреждениях боятся любых источников заразы.