На Змеинку в тестовом режиме запустят новые «Газели»

Новые "газели". Фото: предоставлено пресс-службой администрации г. Владивостока

В течение месяца владивостокское управление транспорта будет изучать востребованность небольших автобусов

7 марта, PrimaMedia. Управление транспорта администрации Владивостока определило тестовый срок в 1 месяц для новых автобусов еще на одном городском маршруте № 13 "Ж/д вокзал – Змеинка". Завтра, 8 марта на этот маршрут выйдут пять автобусов Горьковского автомобильного завода "Газель Next" 2017 года выпуска и два автобуса большой вместимости, которые будут осуществлять перевозку пассажиров в часы пик, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Решение заменить большие автобусы "Газелями" было принято после обращений пассажиров. Горожане просили поставить на маршрут автобусы меньшей вместимости, которые ввиду своей высокой маневренности могут совершать больше рейсов и ходить чаще.

Тестирование продлится до 6 апреля. Как рассказали в компании "ДВ-ТрансСети", чьи автобусы работают на линии, для перевозчика небольшие машины экономически выгоднее. Расчеты показали, что эффективнее использовать на маршруте № 13 автобусы малой вместимости. Согласно подсчетам, в дневное время средняя наполняемость автобуса составляет 12 человек. Сегодня на 13-м маршруте время ожидания автобуса составляет около 20 минут. Планируется, что с новыми машинами это ожидание сократится до 12 минут.

"Безусловно, внимательно прислушаемся к мнению пассажиров, – говорят в компании. – Если поймем, что новые автобусы людям не по душе, вернем на линию прежние".

Как сообщил перевозчик, автобусы, которые временно уйдут с 13-го маршрута, будут работать на других линиях, например на 55-м маршруте.

Во время тестирования будет вестись постоянный ежедневный контроль и мониторинг за организацией работы пассажирского транспорта на указанном маршруте, в том числе и анализ обращения граждан. В начале апреля специалисты подведут его итоги.

В управлении транспорта напоминают: свои пожелания по работе автобусов маршрута № 13, а также всех остальных городских маршрутов можно сообщать по телефонам 261-43-34, 261-41-03. Звонки принимают в круглосуточном режиме.