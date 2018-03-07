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Общество. 07 марта, 16:35
Тюльпаны "по 60 рублей" в автобусе на Луговой. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Тюльпаны – легально и не очень: Владивосток охватил предпраздничный цветочный ажиотаж

Тяжелым ударным трудом планируют отметить 8 Марта продавщицы цветочных магазинов (ФОТО, ВИДЕО)

7 марта, PrimaMedia. Последний день короткой мартовской недели станет одним из наиболее прибыльных в году для продавцов цветов. Самый популярный товар – тюльпаны. Сегодня их покупают коллегам по работе, дальним родственницам, учителям. Завтра – мамам, женам, дочерям, сестрам… 8-мартовский ажиотаж царит как в цветочных магазинах, так и на улице вокруг автолотков. Во Владивостоке определено 190 мест, где можно было согласовать продажу цветов. Однако многие торговцы игнорируют эти правила и не боятся штрафов, сообщает ИА PrimaMedia.

У цветочниц нет праздников, говорят продавцы живых букетов. Особенно трудные рабочие дни выпадают на 7 и 8 марта. Когда все женщины ждут цветов, подарков и особенного к себе отношения, цветочницы работают с 7 утра до 12 ночи. Они старательно упаковывают букеты, улыбаются каждому покупателю и поздравляют с праздником покупательниц.

"Мы не отмечаем праздники, для нас они просто не существуют – ни 8 Марта, ни Новый год, ни дни рождения. У нас здесь, на работе праздник. Нам нравится, когда люди приходят, берут – улыбка, приятные слова в ответ. Некоторые уверены, что за этот день мы берем годовую выручку. Но нет, это не так. За эти два-три дня мы выматываемся так, что потом два-три месяца в себя приходим. Это ведь огромный труд – съездить привезти цветы, обработать, оформить, улыбнуться", — призналась продавец цветов из пассажа на Луговой Наталья.

Она отметила, что к празднику приходится заказывать втрое больше цветов, чем в обычные дни. Основные поставщики продукции – Голландия и Приморье. Тюльпаны – от 80 рублей за цветок, розы – от 100 рублей, хризантемы – от 150 рублей.

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"У нас сегодня хорошо проходит день. Сегодня все покупают цветы коллегам на работу, завтра понесут домой. Берут в основном тюльпаны и розы, иногда хризантемы. Иногда просят чего-то экзотического. Допустим, амариллисы – очень интересные цветы. Мой любимый весенний цветок – гиацинт, у него чистый запах сирени. Конечно, мы завтра работаем, причем очень активно. Цветочницы никогда не отмечают этот праздник. Будем отмечать ударным трудом! Мы заработали, обрадовались – и слава богу", — рассказала продавец из цветочного пассажа на Фокина Виктория.

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К уличным торговцам цветочницы относятся с пониманием. Правда признают, что такой бизнес создает стационарным магазинам серьезную конкуренцию. Продукция из багажника автомобиля может быть значительно дешевле, чем в пассаже. Но и качество ее хуже – тюльпаны замерзают при минусовых уличных температурах и быстро вянут, оказавшись в тепле.

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В городе можно встретить и большие "цветочные" автобусы. В них температура выше, чем на улице. И тюльпаны "по 60 рублей" сохраняются лучше. Владелец цветочного бизнеса Хамран Мержоев в беседе с корр. агентства на одной из своих точек рассказал, что все его шесть автобусов стоят по городу легально – есть согласование и разрешение от администрации города.

"Администрация города выдала 190 бесплатных мест, чтобы там продавались цветы по ценам ниже, чем в магазинах, чтобы они были доступны всем. Весь объем продаж существующие флористические магазины не вывезли бы, очень много людей хотят купить цветы в эти дни.

Любой продавец цветов мог прийти в отдел экономики, подать заявку. Я как юрлицо подал заявку, что я хочу по городу поставить автобусы с тюльпанами. Никаких проблем не было. Главное – успеть в очередь, потому что количество мест ограничено. Я был один из первых, ночевали под администрацией, но получили места", — рассказал Хамран Мержоев.

Он отметил, что предоставленные администрацией места не всегда удобны для продавцов – где-то стоят запрещающие дорожные знаки, или само место не подходит для торговли.

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Свою долю прибыли не хотят упустить и "нелегалы". Десятки машин с надписям "цветы" и "8 Марта" занимают несогласованные места или встают на законные площадки без разрешения. А некоторые даже готовы временно переключиться на более актуальную продукцию.

Так, например, на кольце Шилкинской автомобиль продавцов стеклоомывающей жидкости (что, кстати, тоже незаконно) обзавелся яркой надписью "8 Марта" и занимается торговлей тюльпанами. Рядом еще один автомобиль, украшенный мягкими игрушками, припарковался на встречной полосе и незаконно занял вполне легальную площадку.

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В ходе рейда проверяющие из АТУ Ленинского района в сопровождении сотрудника полиции пресекли эти нарушения, выписали штрафы (от 500 до 1500 тысяч рублей). Однако после ухода ревизоров машины вернулись на свои места.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, подобные рейды представителей административно-территориальных управлений города совместно со служителями правопорядка проходят в эти дни регулярно. Только 6 марта было выписано 65 протоколов. Наибольшее число нарушителей было зафиксировано в Советском и Первореченском районах города.

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