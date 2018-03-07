Настоящей весной в Приморье запахнет на следующей неделе

Пришла весна. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Днём на большей части районов края установятся плюсовые температуры

7 марта, PrimaMedia. Весна нагрянет в Приморье уже на следующей неделе. Уже с понедельника, 12 марта синоптики прогнозируют устойчивое изменение погодных процессов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

В последнее время циклоны смещались с Китая на акваторию Японского моря. Однако в начале новой рабочей недели их траектории изменятся. Ожидается смещение циклонических вихрей с Китая на Приамурье.

Приморский край окажется в тёплом секторе, температурный фон повысится – ежедневно столбик термометра начнет показывать плюсовые температуры. В континентальных районах будет особенно тепло, хотя в ночные часы морозы ещё сохранятся. На побережье южные ветра будут выносить с акватории Японского моря слоистые облака и прохладный в это время года воздух, поэтому в прибрежных районах будет преимущественно облачно и влажно. В середине недели подойдут фронтальные разделы и вызовут в отдельных районах края осадки различной интенсивности.