До матча осталось

Общество. 07 марта, 16:50
Пробка на Светланской. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Перед 8 Марта Владивосток сковали 8-балльные пробки

Одни решили уехать с работы пораньше, другие ищут по городу подарки любимым женщинам (КАРТА)

7 марта, PrimaMedia. Владивосток после обеда 7 марта сковали нешуточные пробки, как перед Новым годом. Согласно сервису "Яндекс. Пробки", движение на большинстве магистралей достаточно плотное и оценивается пока в 8 баллов. Видимо, одни решили уехать с работы пораньше, другие ищут по городу подарки любимым женщинам, сообщает ИА PrimaMedia.

"Если обычно путь на машине от кольца 3-й рабочей до Некрасовского путепровода составляет минут 5-10, то уже едем полчаса", — рассказали агентству автомобилисты.

Очень медленное движение от въезда на Золотой мост на Чуркине до Моргородка, средняя скорость движения на этом участке составляет 3-7 км/ч. Пробка на улице Снеговой в обе стороны, так же как и на Русской, Енисейской, Кирова.

Сложная ситуация и в районе кольца Первой речки.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Владимир Николаев: На женских плечах держится самая тяжелая работа

07 марта, 13:50

Приморцев ждет трехдневная рабочая неделя

04 марта, 16:50

Губернаторские "Алые паруса" за 70 млн рублей вызвали дискуссию в парламенте Приморья

28 февраля, 14:20

День защитника Отечества во Владивостоке: возложение цветов, солдатская каша и Иван Савкин

23 февраля, 17:10

Патриотизм — стержень развития России - Людмила Талабаева

22 февраля, 15:15

Картина дня

Тюльпаны – легально и не очень: Владивосток охватил предпраздничный цветочный ажиотаж

07 марта, 20:25

Объездную трассу на Патрокл опять перекрыли из-за снегопада

07 марта, 12:10

Глава компании ДНС из Владивостока оригинально поздравил женщин с 8 Марта

07 марта, 13:25

Мэр Виталий Веркеенко намерен добиться для Владивостока статуса столицы

07 марта, 19:15

Среди разбившихся в Сирии военных был приморец из села Варфоломеевка

07 марта, 18:00

Новый "Луч": через год Премьер-Лига или подвалы ФНЛ?
«Акватехнологии» Передрия и Слепченко дают рыбному рынку Владивостока ресурсную основу
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia