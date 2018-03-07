Перед 8 Марта Владивосток сковали 8-балльные пробки

Пробка на Светланской. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Одни решили уехать с работы пораньше, другие ищут по городу подарки любимым женщинам (КАРТА)

7 марта, PrimaMedia. Владивосток после обеда 7 марта сковали нешуточные пробки, как перед Новым годом. Согласно сервису "Яндекс. Пробки", движение на большинстве магистралей достаточно плотное и оценивается пока в 8 баллов. Видимо, одни решили уехать с работы пораньше, другие ищут по городу подарки любимым женщинам, сообщает ИА PrimaMedia.

"Если обычно путь на машине от кольца 3-й рабочей до Некрасовского путепровода составляет минут 5-10, то уже едем полчаса", — рассказали агентству автомобилисты.

Очень медленное движение от въезда на Золотой мост на Чуркине до Моргородка, средняя скорость движения на этом участке составляет 3-7 км/ч. Пробка на улице Снеговой в обе стороны, так же как и на Русской, Енисейской, Кирова.

Сложная ситуация и в районе кольца Первой речки.