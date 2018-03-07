Новая уязвимость соцсети «ВКонтакте» позволяет читать чужую переписку

Личные сообщения можно читать через сервис веб-аналитики SimilarWeb

7 марта, PrimaMedia. Пользователи обнаружили уязвимость, при помощи которой можно читать чужую переписку в социальной сети "ВКонтакте". Личные сообщения можно читать через сервис веб-аналитики SimilarWeb, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

При этом разработчики утверждают, что соцсеть отказалась выплачивать компенсацию в рамках программы Bug Bounty. Анонимный CEO-разработчик использовал SimilarWeb в случае со "ВКонтакте", но получил ссылки на личные сообщения 300 случайных пользователей.