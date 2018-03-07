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Общество. 07 марта, 17:00
Tele2 призывает дарить полезные подарки. Фото: предоставлено Tele2

Tele2 призывает дарить полезные подарки

Оператор мобильной связи запустил акцию «Подарки без промаха».

7 марта, PrimaMedia. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил акцию "Подарки без промаха". Клиенты компании могут получить чехол и защитное стекло при покупке LTE-смартфонов в фирменных салонах связи Tele2, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

В Tele2 уверены, что подарки должны быть полезными и служить долго. Поэтому в преддверии праздников Tele2 установила в салонах связи "памятники ненужным подаркам" — конструкции и плакаты, посвященные избитым тематическим презентам. Размещая снимки на фоне "памятников" в соцсетях с хештегом #НеДаритеЕрунду, участники акции сообщают в посте о том, какой подарок они хотели бы получить.

В период проведения акции покупатели LTE-смартфонов Tele2 получат в подарок чехол и защитное стекло. Предложение действует до 11 марта в салонах связи Tele2 Иркутской области, Сахалинской области, Бурятии и Приморского края по следующим адресам.

Напомним, что компания активно строит и запускает сеть скоростного мобильного интернета 4G. По итогам 2017 года количество базовых станций в стандарте LTE в Иркутской области увеличилось в 5 раз. В феврале 2018 года мобильный интернет 4G стал доступен клиентам компании в Бурятии. Во втором квартале текущего года оператор запускает услуги скоростного мобильного интернета на Сахалине, Камчатке, в Приморье и Магаданской области.

Чтобы воспользоваться мобильным интернетом в стандарте четвертого поколения, абоненту необходимо иметь смартфон и SIM-карту с поддержкой технологии LTE/4G. Проверить, позволяет ли SIM-карта использовать 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. Заменить ее можно в любом центре обслуживания абонентов Tele2. А если телефон не поддерживает технологию, то оператор предлагает современные и функциональные LTE-смартфоны по доступным ценам.

Tele2 также предлагает абонентам пройти тест на сайте celebration.tele2.ru. Размещая его результаты в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте", участники также могут намекнуть друзьям о подарке мечты.

"В канун праздников мы задумываемся о том, что подарить родным и друзьям. Tele2 и здесь подошла к решению вопроса нестандартно, в стиле "других правил". Мы предлагаем наши абонентам дарить полезные функциональные подарки и подходить к их выбору с долей креатива и творчества. Приходите в фирменные салоны Tele2 и участвуйте в онлайн-тестировании, чтобы вдохновиться идеями для оригинальных и неизбитых вариантов поздравления близких людей", — сказал коммерческий директор макрорегиона "Байкал и Дальний Восток" Tele2 Николай Белогубец.

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